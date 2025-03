Territori manda a su propio personal a las estaciones de tren de Tarragona para controlar los horarios de Rodalies

Levantarse, ducha rápida, desayunar, repaso a los titulares de la prensa, un poco de radio y reunión para abordar la situación de Rodalies. Así han empezado el jueves, a las ocho de la mañana, los principales responsables técnicos y políticos del asunto ferroviario catalán. A petición de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, cada día, de lunes a domingo, se repetirá la misma historia, una repaso a la situación de los trenes, sobre todo en el Camp de Tarragona, donde se alarga la resaca de las obras en el túnel de Roda de Berà, con una accidentada vuelta a una relativa normalidad.

Al margen de fiscalizar problemas y buscar soluciones, la responsable del Govern ha explicado que la Generalitat ha desplegado en el territorio a su propio personal para comprobar el nivel de cumplimiento de los horarios previstos.

La consellera Paneque comparece, este miércoles, en el vestíbulo de la estación de Sants / Marc Asensio Clupes

Al encuentro telemático se han conectado, además de Paneque, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia; su homólogo en Adif, Pedro Marco de la Peña, y el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano. Todos ellos, respaldados por sus correspondientes escuderos de segundo nivel, que al fin y al cabo son los que tienen las respuestas técnicas sobre cualquier incidencia que les competa.

Dos miembros del Departament de Territori están "haciendo un seguimiento en tiempo real para ver si se cumplen los horarios" de los trenes

La consellera ha explicado que dos miembros del Departament de Territori están "haciendo un seguimiento en tiempo real para ver si se cumplen los horarios". "Es un seguimiento continuo del servicio", ha añadido. No es, han puntualizado fuentes del Govern a EL PERIÓDICO, una manera de controlar a Renfe desde fuera, sino un plus de colaboración sobre el terreno para que la información sea lo más ajustada posible de cara a realizar los ajustes que sean necesarios. No podría ser de otra manera, habida cuenta de que el operador y el Govern están condenados a entenderse en pleno traspaso de las competencias y creación de una nueva empresa mista que explote el servicio de Rodalies.

El Govern puntualiza que no se trata de controlar a Renfe, sino que es un plus de colaboración

Al término de la reunión, Paneque ha hecho balance de lo expuesto. "Hoy nos hemos centrado en los problemas técnicos tras la finalización de la obra [de Roda de Berà] y en qué soluciones se pueden poner sobre la mesa para solventarlos". Ha ido por temas. El fallo eléctrico que cortó el servicio durante dos horas el pasado lunes, primer día de la recuperación del corredor ferroviario Tarragona-Barcelona, ya se ha resuelto. Una cosa menos.

Usuarios esperando los autobuses del plan alternativo de Renfe, en la estación de Cunit. / Jan Magarolas

Otro asunto abordado ha sido el refuerzo de personal nocturno encargado de asegurar el material de vía y los anclajes. Adif dedicará más trabajadores, el doble de los que había hasta ahora, para blindar la infraestructura, con lo que se logre un despertar más robusto del servicio ferroviario de los Regionals y las Rodalies que pasan por el Camp de Tarragona. Otro tema que parece bien encaminado.

También se ha hablado de los problemas de comunicación con los trenes. Adif, ha detallado Paneque, ha instalado unas nuevas antenas. "Tendremos que ir viendo a lo largo del día si el problema queda resuelto". Esto queda en tareas pendientes.

Más abierto está el tema de los horarios y calendarios definitivos, que en los primeros días no terminaron de llegar de manera clara a los maquinistas, según ha explicado Paneque, este es un problema que está en vías de solucionarse. Como con todo, primero identificar el problema. Y luego, a buscar las soluciones.