La hija de Gisèle Pelicot demanda a su padre por violación

“Me siento sola ante un muro de desolación”, escribe Caroline Darian, la hija de Giséle Pelicot en su nuevo libro, ‘Pour que l’on se souvienne’ (Para ser recordado), y que sale a la venta este jueves en las librerías francesas.

En esta nueva publicación, Caroline cuenta cómo vivió la familia el proceso judicial, que marcó la lucha contra la violencia sexual de las mujeres en Francia. Lo hace al mismo tiempo que presenta una denuncia por violación contra su padre, quien ya fue condenado en diciembre de 2024 a 20 años de prisión, la pena máxima que establece la ley francesa, por drogar a su mujer y ofrecerla a otros hombres que conocía a través de Internet para que luego la violasen. La denuncia presentada ante la Fiscalía de Versalles, incluye cinco delitos, entre los que figuran la violación, pero también la administración de sustancias para alterar su discernimiento, es decir, sumisión química.

“Me considero como la gran olvidada de este proceso. (...) Estoy segura de que fui sedada para ser abusada por mi padre, pero no lo puedo probar. El caso de Gisèle Pelicot es una excepción, es menos de 1% de las víctimas de sumisión química”, se puede leer en uno de los capítulos de su reciente libro. Desde que la policía descubriese entre los más de 20.000 archivos que guardaba Dominique Pelicot en su ordenador, dos fotografías de Caroline durmiendo semidesnuda con una ropa interior que no era suya, la vida de la hija de los Pelicot “quedó en suspenso”, y así lo reconoce: “Sé que tú has tenido sobre mí una mirada incestuosa, y sé que me has drogado para abusar de mí. Mi vida está en suspenso desde hace cuatro años”.

La justicia francesa no consiguió determinar durante el juicio de Giséle Pelicot, que duró cuatro meses, quién había hecho esas fotografías a Caroline y cuándo fueron tomadas. Dominique, por su lado, negó durante todo el proceso judicial haber abusado de su hija, aunque los chats con otros hombres en los que se refiere a ella de manera denigrante le delatan. “No me acuerdo si tomé esas fotos. Caroline, no me crees, pero jamás te he tocado”, le insistía a su hija a través del cristal del box de los acusados durante una de las audiencias.

Tras esta declaración, Caroline le dió un ultimátum a su padre: “Te doy dos meses y medio para decirme la verdad. Toda la verdad, que es lo que me debes. La esperé y la esperaré durante dos meses y medio”. Sin embargo, el proceso de Giséle Pelicot finalizó sin que Caroline pudiera responder a la gran incógnita del caso: ¿Dominique sedó y violó también a su hija?

La mediana de los tres hermanos necesita respuestas para seguir viviendo. Es por eso que ahora ha vuelto a presentar una denuncia ante la justicia contra su progenitor. “Cuando pienso en mí, pienso en el 99% de las víctimas de sumisión química que no tienen una prueba material ni acceso a análisis toxicológicos en un tiempo útil”.

El juicio de Pelicot y la fractura familiar

El no sentirse reconocida por la justicia y no conseguir respuestas sobre su posible abuso, acabó pasando factura a la relación entre madre e hija, y así lo reconoce la propia Caroline.

Durante el proceso judicial, a Giséle le preguntaron en varias ocasiones sobre el material incautado en los ordenadores de Dominique, en el que aparecía su hija. “Prefiero no responder a estas cuestiones”, dijo la víctima. Para Caroline, esta declaración de su madre fue como si “el suelo se abriera bajo sus pies”; “Pensé que estábamos unidas y luchábamos contra todo. (...) Tendré que aprender a prescindir de esta relación de madre e hija”, escribe, aunque la justifica afirmando que su madre pertenece a otra generación, con otras batallas y otras indignaciones.

Aunque el clan Pelicot se mostró siempre unido durante todo el proceso judicial, Caroline nunca ha negado que el huracán Dominique pasó por encima de sus vidas destruyéndolo todo, y afectando en especial a la relación con su madre, y así lo explicó ella misma para EL PERIODICO: “Nos ha robado lo más valioso que teníamos, nuestra unidad, nuestro núcleo duro familiar”.

Octubre 2025: el juicio de apelación

El caso de Mazan se cerró el pasado 20 de diciembre, cuando el Tribunal de Aviñón dictó sentencia contra 50 hombres por agredir o violar sexualmente a Giséle Pelicot, pero ahora, 17 de ellos han presentado una apelación, entre ellos no se encuentra Dominique Pelicot.

El Tribunal de Nimes será el encargado de asumir el proceso apelación que se iniciará el próximo octubre, y al que también tendrá que acudir Giséle y Dominique Pelicot, aunque esta vez, este último como testigo.