Los contenedores cerrados dan buen resultado en Manresa: se ha pasado del 27% al 75% de reciclaje

"Sabemos que a partir de ahora nos toca utilizar la tarjeta para abrir los contenedores, pero hasta que no empecemos, no sabemos cómo funcionará y si realmente será una complicación", comenta Joan, un vecino del barrio de Plaça Catalunya de Manresa. Tanto él como Lluïsa, otra ciudadana que se ha acercado a tirar la basura, ya fueron a recoger su identificación y están listos para ver cómo funciona el sistema de contenedores cerrados.

La capital del Bages es la primera ciudad importante –más de 80.000 habitantes– en la que se ha apostado por un sistema de recogida selectiva eficiente y también es uno de los ejemplos en los que se inspirará Barcelona para estudiar la instalación de contenedores cerrados con chip.

Lluïsa avisa de que no todo el mundo está convencido: "Conozco a mucha gente que aún no ha ido a buscar la tarjeta y que no tiene mucha idea de qué tendrá que hacer a partir de ahora". El cierre de los contenedores de este barrio es un ejemplo del despliegue progresivo del sistema de contenedores inteligentes que el ayuntamiento decidió poner en marcha. De momento, ya está activo en nueve barrios. En verano, funcionará ya en toda la ciudad al completo. De momento, paseando por barrios diferentes, se evidencian las diferencias: en algunos, hay contenedores con chip, mientras que en otros, los contenedores se pueden seguir abriendo sin limitación.

Sin pruebas piloto

"Hace seis años decidimos que no podíamos seguir con un porcentaje tan bajo de reciclaje, necesitábamos un modelo avanzado", explica el alcalde de Manresa, Marc Aloy, a EL PERIÓDICO. Así se gestó la implementación de este sistema que, cómo no, ha tenido sus detractores, pero que, según los datos del consistorio, está dando ya unos resultados muy positivos: "En los barrios en los que ya está en vigor, hemos pasado del 27% al 75% de reciclaje".

"No quisimos hacer pruebas piloto solo en algunos barrios, pensamos que era mejor desarrollarlo de forma progresiva pero en toda la ciudad", señala Aloy. El consistorio ha firmado un contrato de gestión de residuos de 100 millones de euros para los próximos 10 años.

La desobediencia vecinal en Torelló ha forzado el ayuntamiento a flexibilizar el modelo

¿Y cómo funcionan aquí los contenedores inteligentes? El papel y el vidrio están siempre abiertos y se pueden usar sin emplear la tarjeta. En cambio, se cierran las fracciones orgánica, envases y resto. Los envases y los residuos orgánicos se pueden abrir cada día de la semana a cualquier hora, utilizando el chip identificador de cada ciudadano (aún no está disponible la aplicación móvil). El contenedor verde oscuro del resto, en cambio, como no recicla, solo se abre un día a la semana (el lunes o el viernes). A todo esto, hay una excepción: los pañales. "Las familias que usan pañales en casa, pueden usar este contenedor que no recicla tres veces a la semana si lo notifican", precisa Aloy.

Como todos los cambios, el nuevo sistema no ha gustado a todos los vecinos. "No puede ser que cada vez que necesitas ir a tirar la basura tengas que estar pendiente de la tarjeta", dice Enric. "Además, a menudo puede ser que se genere basura por alguna razón concreta, si has organizado una fiesta, por ejemplo, y no puedes utilizar el contenedor del resto porque ya has gastado el día a la semana permitido", añade Luis.

El alcalde admite que han llegado algunas quejas: "Las familias con personas mayores que utilizan pañales –son de mayor tamaño y huelen mal– reclaman poder abrir más días los contenedores y lo estamos estudiando para mejorarlo". También hay quien está molesto porque se ha cambiado la distribución de las áreas de reciclaje y ahora tiene unos contenedores cerca de casa.

Otro problema es la desobediencia: algunos vecinos no han recogido su tarjeta identificativa y dejan las bolsas de basura en el suelo, al lado de los contenedores. "A la gente le molesta que otros no cumplan y si conviene, trabajaremos para multar a los incívicos", advierte Aloy, que también destaca la gran cantidad de charlas informativas realizadas.

Desobediencia en Torelló

Donde esta desobediencia ha tensado el sistema ha sido en Torelló, municipio de Osona de 15.000 habitantes. "Los vecinos nos han dicho que el esfuerzo era demasiado y por esta razón vamos a flexibilizar las restricciones de apertura de los contenedores", cuenta a este diario Marçal Ortuño, el alcalde. "Tal vez quisimos ser demasiado ambiciosos, pero los datos demuestran, con un índice del 82% de reciclaje, que lo estábamos consiguiendo", considera.

Después de varias reuniones para atender la indignación de muchos vecinos, que no estaban de acuerdo con el sistema y recogieron firmas para detenerlo, el ayuntamiento dará marcha atrás. "A la ciudadanía le puede costar entender que hay que cumplir lo que exige la UE, además, como en paralelo se ha subido la tasa, la gente ha interpretado que las dos decisiones iban de la mano y no ha entendido los argumentos que defienden el sistema", lamenta el alcalde.

Ahora, se volverán a abrir algunos contenedores y se tratará de desarrollar el sistema pero de forma más paulatina: "Reducimos una marcha pero seguiremos avanzando porque estamos convencidos de que funciona".

Desde Manresa, Aloy, que entiende la situación de otros municipios, asume que cambiar el sistema de gestión de residuos no da rédito electoral: "Sé que no me dará votos, pero el planeta está por encima de esto".

Aloy, además de haber contactado ya con técnicos de Barcelona, se ha reunido con representantes de ciudades como Rubí u Olesa de Montserrat, que estudian cómo aplicar sistemas parecidos. "Les diría que busquen acuerdos políticos con todos los partidos para evitar polémica y porque es necesario abordar la asignatura de los residuos", sostiene. En la comarca del Bages, todos los municipios menos uno tendrán en los próximos años un modelo de recogida selectiva avanzado (ya sea puerta a puerta o contenedores inteligentes). "Si vamos todos a la una, es más sencillo avanzar", defiende.

También municipios como Vilassar de Mar o Manlleu, ambos con 21.000 habitantes, han cerrado sus contenedores durante los últimos meses. En Catalunya hay ya 376 municipios con modelos eficientes: 303 utilizan el puerta a puerta y 73, los contenedores cerrados. La mayoría, no obstante todavía son pueblos. Pocas ciudades importantes han decidido afrontar las polémicas y resistencias que conlleva el cambio hacia un sistema más eficaz, pero también más exigente con los ciudadanos.

