¿Cómo funciona un contenedor inteligente o cerrado?

En Catalunya hay ya 376 municipios con modelos de recogida selectiva eficientes: 303 utilizan el puerta a puerta y 73, los contenedores cerrados. La mayoría, no obstante todavía son pueblos. Pocas ciudades importantes han decidido afrontar las polémicas y resistencias que conlleva el cambio hacia un sistema más eficaz, pero también más exigente con los ciudadanos. Así funciona uno de estos contenedores inteligentes o cerrados.

A pesar de sus buenos resultados, estos modelos no están exentos de dificultades y polémica. En algunos municipios, parte de la ciudadanía se muestra reacia a los cambios. "Hay vecinos que no se adaptan bien y pueden sentirse molestos, sobre todo al principio, por el cambio de hábitos. Pero la experiencia demuestra que, con el tiempo, el sistema se normaliza y la participación mejora", afirma Guerrero. En algunos casos, también se ha observado como la puesta en marcha de estos sistemas ha necesitado tiempo para mejorar la operativa. Ha habido errores: contenedores que no siempre se abrían, basura acumulada en los alrededores de los contenedores por gente que no utilizaba las targetas o desobediencia a la hora de aplicar el puerta a puerta.