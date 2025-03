La "revolución de las cañerías" permitirá sustituir tuberías de fibrocemento en decenas de municipios catalanes

Un dirigente de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) dijo hace unos meses que dentro de poco se deberían ver cientos de calles "en obras", después de que se hayan otorgado cientos de subvenciones a la mayoría de los municipios catalanes para que mejoren sus redes de agua en plena sequía. La baja eficiencia es un problema endémico que afecta sobre todo a pueblos con pocos habitantes y a urbanizaciones alejadas de los núcleos urbanos.

En total, 707 localidades han recibido ayudas para poner en marcha proyectos de mejora. Aunque ciertos municipios están teniendo dificultades para sacar adelante estas obras, sobre el papel todas estas obras tendrían que arrancar durante los próximos meses, puesto que si no, existe el riesgo de que se pierda la subvención.

El principal objetivo es ganar eficiencia y poner fin a escapes y fugas, puesto que algunas localidades pierden un 30% o un 40% del agua. No obstante, en algunos casos, estos trabajos que supondrán una 'revolución de las cañerías' servirán también para sustituir cañerías de fibrocemento por otros materiales como el PVC (policloruro de vinilo), un tipo de plástico muy versátil y ampliamente utilizado en diversas industrias debido a su durabilidad.

La mayoría de los municipios que reciben las ayudas no concretan cuántas tuberías de fibrocemento serán sustituidas, ya que este no es el objetivo principal de las actuaciones.

Solicitudes específicas

Pero hay trece pueblos que a la hora de pedir la subvención sí han especificado su intención de retirar las cañerías que contienen amianto: son El Bruc, Biure, Malgrat de Mar, Sant Jaume de Llierca, La Sènia, Tona, Les Avellanes i Santa Linya, Castelló d'Empúries, Mieres, Vansa i Fórnols, Piera, Sant Feliu de Pallerols y Gironella. Todos estos municipios no solo reclaman acciones para mejorar su eficiencia, sino que pedían la inyección económica para eliminar elementos de fibrocemento.

La modernización de las redes se llevará a cabo en ciudades importantes y también en áreas rurales

En ciertos lugares, las actuaciones se centran en barrios concretos, en los que las redes son especialmente antiguas. Pero hay ayuntamientos, como el de La Sènia o Tona, que plantean renovar buena parte de sus cañerías de distribución en baja, es decir, la que se distribuye por el municipio. El resto de consistorios, muchos de ellos ciudades relevantes, mencionan la renovación de redes de suministro, una operación que también va a conllevar, en algunas ocasiones, el reemplazo del fibrocemento. También localidades del Área Metropolitana de Barcelona se beneficiarán de estas subvenciones repartidas por la ACA.

Zonas rurales

Jamás se había invertido tanto dinero en reparar y actualizar las redes de agua. Para hacer esta "revolución de la eficiencia", sobre todo en zonas rurales, es clave acometer las obras cuanto antes. Por lo tanto, una consecuencia coyuntural de la sequía, junto con la reducción del gasto doméstico, la mejora de la eficiencia, que se debería acercar al 80%, y el uso de agua regenerada, será la sustitución de algunas cañerías de fibrocemento por otros materiales. De hecho, después de escapes de agua con fuerte presión, poco habituales pero de gran magnitud por la imagen de géiser, ya es habitual que las compañías realicen estos cambios.

Desde la ACA y el Govern no se descarta que se abran nuevas subvenciones para ayudar a los municipios a completar la modernización de sus redes. En algunos casos, son los ayuntamientos los que, aun con la subvención, tienen que hacer frente a una parte de la cantidad necesaria para sacar adelante las obras.

En el caso de los bajantes de los edificios, la responsabilidad, en cambio, recae en los propietarios o las comunidades de vecinos. Estos bajantes no siempre aparecen en los mapas del amianto, ya que son difíciles de detectar a vista de pájaro. Pero son unos elementos que no tienen nada que ver con las redes de distribución. Así como la presencia de fibrocemento en el subsuelo no preocupa a la Administración, los bajantes, expuestos al aire libre, sí son parte de los deberes pendientes incluidos en el plan para erradicar el amianto, que se ha de desplegar con urgencia durante los próximos meses, cuando el Parlament dé luz verde a la ley.

Suscríbete para seguir leyendo