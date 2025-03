El 84% de universitarios catalanes contempla irse al extranjero a trabajar

El 83,9% de los universitarios catalanes contempla marcharse de España para conseguir trabajo, principalmente a Europa (60%) o América del Norte (21,4%), según un estudio de The Onion Inside promovido por BTOB y la Universidad Complutense de Madrid. El trabajo se centra en la denominada generación Z y revela que el 58,9% de los encuestados catalanes cree que un título universitario es imprescindible para obtener un empleo, pero un 71,5% opina que no saldrá de la facultad preparado, por encima del 59,3% de media estatal. Además, un 73% afirma que en España no se apuesta por el talento joven.

Un 58% prefiere trabajar en una pyme antes que en una gran empresa y solo el 14% piensa en emprender

Por otro lado, el informe señala que lo que más valoran estos jóvenes a la hora de obtener un empleo son el sueldo (75%), el horario (66,1%), el buen ambiente laboral (60,7%) y la posibilidad de crecimiento (48,2%). También hay un 30,4% que afirma que no aceptará trabajos que no ofrezcan flexibilidad y un 12,5% valora como factor importante a la hora de aceptar un empleo las políticas de diversidad e inclusión en las corporaciones.

El informe concluye que las preferencias de esta generación han cambiado y ya no buscan grandes compañías, sino que la mayoría opta por pymes: el 39,3% apuesta por medianas de estilo familiar y un 19,6% por pequeñas para lograr un crecimiento personal. Solo el 14% piensa en el emprendimiento.

Por otro lado, las conclusiones revelan que casi la mitad de los estudiantes catalanes (46,4%) aún no ha accedido a un contrato de prácticas.

Cifras similares para el conjunto del Estado

Las cifras son similares en el conjunto del Estado en cuanto a la predisposición a marcharse del país para trabajar. Así, un 82,4% de los encuestados cree que en España no se apuesta por el talento joven y el 84% ve la emigración como una salida. El 68% iría a Europa y solo el 10,7% a Estados Unidos o Canadá. Y es que el 78,7% cree que se exige una experiencia imposible de alcanzar y el 22,7% que ninguna empresa apuesta por el talento joven. Además, un 12% cree que se debe ser muy activo, con formación complementaria y prácticas, para conseguir un empleo.

Por otro lado, un 76% de los encuestados a nivel estatal reclaman más formación práctica, un 57% más conexión con empresas y un 49% más contenidos en nuevas tecnologías.

En cuanto a lo que buscan en un empleo, en el conjunto del estado la preferencia es la posibilidad de crecimiento (74,4%), por delante del buen ambiente laboral (72%), el sueldo (60%) y tener un horario razonable (56%).