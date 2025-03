El policía que dejó de ser mosso tras un accidente de moto en Barcelona: "Nadie quiere saber de ti"

En 2004 Miquel Àngel Reguero era un agente de los Mossos d'Esquadra destinado a la oficina del portavoz de Barcelona previa al despliegue del cuerpo policial en la ciudad. Llevaba en el cuerpo desde hacía casi una década y tras un día de mucho estrés laboral sufrió un accidente con su moto en la C-58, a la salida de Barcelona. Le quedó tibia fracturada en varias partes, hasta tal punto que ha sido sometido a operaciones quirúrgicas durante 20 años y le ha quedado numerosas secuelas, como llevar una prótesis "de una persona anciana", como explica a EL PERIÓDICO.

Ese accidente impidió que Miquel Àngel siguiera como agente operativo de Mossos pero no fue su fin en la carrera policial. Estuvo dos años encadenando bajas laborales mientras se sometía a numerosas operaciones y rehabilitación hasta que en 2006 le concedieron una discapacidad permanente total para ser mosso, lo que significa que le quedó una pensión del 55% de la base reguladora de su sueldo pese a que podía seguir trabajando en otras funciones.

"En esa época no se aplicaba la segunda actividad para los agentes que sufrían un accidente por lo que me comunicaron que estaba fuera del cuerpo, no se preocuparon de reubicarme en otro destino" explica Miquel Àngel quien añade que "se creen que si no estás al 100% no puedes seguir dentro" de la policía. Sus ingresos se redujeron a la mitad, ya que únicamente contaba con la pensión, y por eso tuvo que vender su casa y volver con sus padres junto a su mujer y un hijo recién nacido.

Pese a esto, Miquel Àngel no se rindió y junto a otros tres miembros de la Asociación para la Integración Laboral-Mossos d'Esquadra con Discapacidad (AILMED), entidad presidida por Ángel Gómez-Quintero, llevó ante los tribunales su voluntad de volver al cuerpo pese a las lesiones que padecían. Lo consiguieron en 2009 gracias a una resolución del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Apoyo a tareas policiales

En el caso de Miquel Àngel habían pasado tres años desde que fue obligado a dejar de ser policía. Sin embargo, el TSJC no le reconoció su derecho a percibir el salario por ser mosso durante ese tiempo, como el mismo tribunal si concedió a otros dos miembros de AILMED. Años más tarde, en 2016, otra resolución del tribunal le concedió 10.000 euros por los daños morales que sufrió al dilatar la administración de forma «excesiva» su reintegración.

Tras una asignación de plaza dentro del cuerpo, Miquel Àngel se dio cuenta al regresar que "nadie quiere saber de ti", por lo que solicitó una excedencia hasta 2012. Fue entonces cuando decidió reconvertirse como técnico de apoyo, una figura creada en 2008 por la Generalitat que permitía a los agentes con alguna discapacidad reconocida seguir trabajando y cobrando el sueldo pero sin ser policía.

Como técnico de apoyo no policial, Miquel Àngel fue destinado al Institut de Seguretat Pública de Catalunya, plaza en la que estuvo varios años realizando numerosas funciones, la mayoría muy próximas a los máximos responsables de este centro de formación de los agentes de la ley que operan en Catalunya. Sin embargo, después consiguió destino en la central de Bombers en Bellaterra que es su destino actual.

Desde 2023 la Dirección General de la Policía del Departament d'Interior facilita que los agentes de policía con discapacidad puedan entrar en la llamada 'segunda actividad' y hacer tareas de oficina lejos del riesgo de la calle. A partir de aquí, los Mossos decidieron no seguir usando la figura de técnicos de apoyo policial por lo que únicamente quedan unos 370 dentro del cuerpo que lo habían pedido previamente. Cuando se jubilen esa plaza se extinguirá.