Educació mantendrá el MIR para profesores con un nuevo formato los próximos tres años

Asentado en los países anglosajones, el MIR educativo (trasladar a los profesores el sistema de formación y especialidad de los médicos) no es ninguna novedad. Se lleva hablando de él desde 2018, cuando Íñigo Méndez de Vigo (PP) estaba al frente del Ministerio de Educación, pero sigue sin hacerse realidad en España. Catalunya sí ha emprendido un proyecto piloto, bautizado como 'Sensei. Programa de residencia inicial docente' que se puso en marcha de manera voluntaria el curso 2023-24. El piloto, que arrancó con 250 plazas y un presupuesto de 11 millones de euros (5,6 por curso) financiados en un 95% con fondos europeos, llega a su fin este curso en un momento clave, en el que la formación del profesorado es uno de los elementos en revisión tras los malos resultados obtenidos en informes internacionales como PISA, PIRLS o TIMMS.

El primer año de funcionamiento, el Sensei tuvo una valoración positiva por parte de los implicados, que de media le dieron al proyecto una puntuación de 7,6 sobre 10. Fueron 247 nuevos docentes guiados por 85 mentores en 55 centros educativos. Todos coincidieron en la necesidad de apostar por este programa. Recientemente, todos los grupos del Parlament excepto Vox votaron a favor de la continuidad de este MIR. Y el Departament d'Educació i FP también apuesta por ello, aunque la intención es darle una vuelta. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, la conselleria de Esther Niubó está trabajando para mantener el programa pero con un formato diferente. El nuevo Sensei estaría operativo los tres próximos años.

Uno de los retos sobre la mesa para mantener activo el programa será hacer frente a la caída de la financiación europea, que del 95% pasará al 40%. Fuentes del Departament han asegurado a este diario que el Sensei "no corre peligro" y que se buscarán las fórmulas económicas que haga falta para conseguir ese 60% restante que permita que el programa formativo siga vigente. Según las fuentes, como mínimo, el nuevo programa contará con el mismo presupuesto y llegará al mismo número de candidatos.

El acompañamiento al profesor, clave

Los profesores que han participado en el proyecto piloto han realizado docencia con apoyo durante media jornada, por la que han cobrado, y la otra media han seguido un programa formativo teórico y práctico que incluye seminarios, talleres o visitas a otros centros. La anterior conselleria, en manos de ERC, cifró en 160 millones de euros el coste de implantar el Sensei en el conjunto del sistema educativo catalán.

Centrado especialmente en la gestión del aula y las prácticas de la enseñanza, el MIR educativo catalán sigue siendo voluntario y este curso 24-25 ha tenido más demanda que oferta y algún aspirante se ha quedado fuera.

El grupo de expertos convocado por la Generalitat tras los desastrosos resultados de PISA recomendó en sus conclusiones “generalizar un programa de formación y evaluación de las competencias profesionales de los docentes que se incorporen al sistema educativo”. Los especialistas recuerdan que el estudio ‘Effective Teacher Policies’ (2018) concluye que los sistemas educativos con más tasa de éxito tienen políticas de equidad y cultura del acompañamiento al docente novel. Otro informe de 2019 de la UE sentencia que la inducción docente de calidad juega un papel clave en la excelencia educativa. En 2021, la investigación ‘Teachers in Europe’ corroboró las bondades de acompañar al docente novel a partir de programas de inducción.

Sin supervisión

Según los datos de la OCDE, el 80% de los profesores españoles afirman que ningún colega ha entrado en su aula para ver cómo da clase y el 40% asegura que nadie les guía sobre cómo tienen que impartir su materia. A pesar de estas lagunas, el MIR educativo está en barbecho en España. A lo sindicatos no les atrae en absoluto. Ni siquiera se mencionó durante la última reunión entre el ministerio y las centrales para negociar la reforma de la profesión docente. Lo que sí se pactó es que uno de los grupos de trabajo establecidos se centre en el ingreso en la función docente, incluida la "tutorización de prácticas e iniciación a la docencia".

"Escuchamos la palabra MIR, que está tan devaluada, y nos echamos a correr. Otra cosa es hablar de la tutorización de prácticas. Nosotros apostamos por un sistema en el que el profesor en activo que tutele al novel tenga algún tipo de incentivo porque ahora mismo es una cuestión de buena voluntad", explica Marta Herráiz, responsable de Educación Pública de UGT. "¿Será obra de mano barata?", se pregunta el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García. “No tenemos profesores suficientes y vamos a endurecer todavía más las condiciones con un MIR. Hay que ser realista”, añade el responsable de educación de Csif, Mario Gutiérrez.

En cartera desde 2018

Convencido de la necesidad de “impulsar un nuevo sistema de acceso a la profesión docente”, el ministro Méndez de Vigo anunció en 2018 su intención de aprobar un programa de formación práctica tutorizada de dos años de duración. Es decir, un MIR educativo. La ministra que relevó a Méndez de Vigo, Isabel Celaá (PSOE), también se puso como propósito plantear cambios en la formación de los futuros profesionales de la enseñanza para cumplir un objetivo: "Convertir a un docente en un buen maestro". Para ello, la entonces titular de Educación apostó por que los profesores tuvieran una especie de tutoría o acompañamiento en su labor diaria. Todo quedó en intenciones.

Instaurar un MIR educativo en toda España es complejo por dos motivos fundamentales: la adecuación de las plazas y la inversión económica que implica

La ley de educación de 2006 inició un tímido intento de reforma al establecer el seguimiento de los profesores de nuevo ingreso por parte de un tutor durante el primer año de ejercicio profesional. Sin embargo, en la práctica no existe en España "un sistema que pueda calificarse apropiadamente como inducción" para los docentes noveles a pesar de que "los primeros años de experiencia son un periodo determinante para la calidad docente, incluso por delante de la formación", sentencia un trabajo de investigación sobre el MIR educativo realizado por la profesora de la Universidad Complutense Inmaculada Egido Gálvez y publicado en 2021 en la revista 'Educación'.

Instaurar un MIR educativo en toda España es complejo por dos motivos fundamentales: la adecuación de las plazas y la inversión económica que implica. La investigación realizada por la profesora universitaria Egido Gálvez asegura que adecuar el número de plazas ofertadas para el MIR a las necesidades de profesorado del sistema educativo exige disponer de una planificación prospectiva de la oferta y la demanda de docentes por etapas y especialidades a medio y largo plazo, algo de lo que actualmente España no dispone.

La profesora también destaca la necesidad de seleccionar previamente a los estudiantes universitarios. "Si no existe una selección previa al ingreso en las titulaciones universitarias que preparan al profesorado, pero se limita la entrada al MIR, recibiría formación un gran número de candidatos que posteriormente no tendría acceso a la residencia, lo que generaría falsas expectativas en las personas que no podrían acceder al trabajo al finalizar su carrera".

Por lo que se refiere al coste del sistema, la investigación de la docente de la Complutense afirma que algunas estimaciones indican que para cubrir las necesidades de profesorado en España durante la próxima década sería preciso destinar al MIR unos 700 millones de euros correspondientes al pago de los salarios de los profesores en prácticas, a los que habría que sumar alrededor de otros 170 millones para compensar la carga de trabajo de los mentores y otros costes del programa.

