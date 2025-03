La joven cuya eutanasia fue paralizada por el padre reitera ante la jueza que quiere una muerte digna

Noelia, la joven de 24 años con paraplejia cuya eutanasia fue paralizada 'in extremis' el pasado mes de agosto a petición de su padre, quiere morir dignamente. Así lo ha ratificado ante el Juzgado Contencioso número 12 de Barcelona este martes en la vista oral sobre su petición de muerte asistida.

En julio de 2024, la Comisión de Garantía y Evaluación dio luz verde a la eutanasia por la unanimidad de sus 19 miembros, pero el padre de la mujer, representado por el colectivo Abogados Cristianos, recurrió ante el juzgado, argumentando en ese momento que su hija podría haberse arrepentido de su decisión.

Coacciones en el centro

El conflicto judicial ha acabado este martes en una vista, la primera que se realiza en España de estas características, en la que Noelia ha reiterado que quiere la eutanasia, la cual ya fue autorizada por la Comisión de Garantía de la Generalitat al concluir que concurren los requisitos exigidos por la ley. Esto es un sufrimiento físico y psíquico constante, reiteradamente expresado como intolerable y sin pronóstico de mejora o curación.

La mujer, además, ha denunciado que sufre coacciones de su entorno y que le están llenando la habitación del centro en el que reside de cruces y estampitas de santos y vírgenes, además de otros símbolos religiosos.

En la vista han declarado siete médicos que atendieron a la paciente, especializados en psiquiatría, rehabilitación y neurología, quienes han confirmado que Noelia tiene la capacidad de decisión "intacta". En el mismo sentido han testificado los forenses que fueron instados por el juzgado a examinar a la mujer.

Recurrir a Europa

En contra del criterio de siete médicos y del equipo forense, Jose María Fernández, abogado de la Fundación Abogados Cristianos, mantiene que la paciente "no está en pleno uso de sus facultades mentales"y "tiene un trastorno obsesivo compulsivo que concurre en ideas suicidas y un trastorno de la personalidad que vicia su decisión". Además, ha señalado que su patología de base es una paraplejía que "no provoca un mal insufrible y no se ajusta a las causas que la ley exige”.

De hecho, han avanzado que si reciben una resolución en contra y el juzgado permite la muerte asistida de la paciente presentarán un recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos pidiendo la paralización de la eutanasia de forma cautelar. Fernández también ha negado que se haya acosado a la paciente.

La paciente recibió la autorización de la eutanasia dos años atrás por una paraplejía tras un intento de suicidio en noviembre de 2022 que le dejó graves secuelas y la pérdida de autonomía. Desde entonces reside en una clínica especializada en este tipo de pacientes. Su padre, representado por Abogados Cristianos, recurrió y por eso el caso acabó en un juzgado de Barcelona. Se trata de la primera vez que un litigio de estas características se dirime de forma judicial.