Araceli Hidalgo, la primera vacunada del covid en España, lo pasa "bien" a sus 101 años

A las nueve de la mañana del domingo 27 de diciembre de 2020, Araceli Hidalgo se convirtió en la primera persona de España en recibir la vacuna del covid: 21 días después, el 18 de enero de 2021, recibió la segunda dosis. Cuando se cumplen cinco años de la pandemia, Araceli, que ya ha cumplido 101 años, explica que se encuentra "bien". "Paso el día con las compañeras, hablando y jugando al bingo, que me distrae mucho. "Lo pasamos bien", asegura esta mujer, que sigue viviendo en la residencia de Los Olmos de Guadalajara, el lugar donde se tomó la imagen de su vacunación que dio la vuelta al país y se convirtió en emblema de la lucha contra el virus.

"Estar tranquila, no tener preocupaciones y pasarlo bien" es su secreto para mantenerse bien a sus 101 años

Nacida en Guadix (Granada), Araceli conserva el buen carácter y la energía, si bien ya le cuesta andar y se maneja en silla de ruedas, pero continúa con su gimnasia diaria, algo que le permite estar en buena forma. Sobre cuál es el secreto para mantenerse tan bien a sus 101 años, ha manifestado que es “estar tranquila, no tener preocupaciones y pasarlo bien”.

Araceli recuerda cómo fueron los días en lo peor de la pandemia: “No podíamos salir de la habitación, estábamos encerradas, nos servían la comida”. Afirma que no se lo pensó dos veces cuando le propusieron ponerse la vacuna: “Fui rápida, me lo dijeron y me la puse sin miedo, tranquila”, ya que su objetivo era poder volver a ver a su familia lo antes posible.

Frente a quienes dudaban sobre las vacunas, Araceli fue un ejemplo porque no dudó en ser la primera vacunada frente a la covid y se siente orgullosa de que España esté entre los países que mayor número de personas vacunadas.

También recuerda cuando asistió al acto en memoria de las víctimas de la pandemia, junto a los Reyes. La reina Letizia le dijo que se conservaba "muy bien con los años que tenía”.

Los residentes y profesionales de la residencia de Los Olmos son sus compañeros desde 2013, cuando llegó a este centro tras fallecer su marido. Sus dos hijos, cuatro nietos y tres biznietas la visitan a menudo, pero reconoce que cada día le cuesta más salir y está a gusto en este centro que es su casa.