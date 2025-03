El 25% de los municipios de las cuencas internas buscan fórmulas para dejar de gastar más agua de la permitida

Según los datos más recientes proporcionados por la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), alrededor de un centenar de localidades, una de cada cuatro, continúan consumiendo más agua de la permitida, a pesar de las restricciones impuestas por la sequía. Este problema impacta particularmente a la comarca del Alt Empordà, una de las áreas más afectadas por la crisis hídrica, donde varios municipios se encuentran en fase de emergencia, la etapa más restrictiva del Plan Especial de Sequía.

Pese a que las multas han desaparecido, tras una votación parlamentaria que obtuvo los votos de PSC, Junts, PP y Aliança Catalana, los ayuntamientos que incumplen con las dotaciones máximas permitidas siguen preocupados por la situación y buscan fórmulas para gastar menos agua. Uno de los métodos es empezar las obras para renovar las redes de agua después de recibir las subvenciones de la ACA (Agència Catalana de l'Aigua), pero también se está intentando transmitir la responsabilidad a la ciudadanía (y también a los turistas, cuando empiece la temporada) para que se haga un uso responsable.

Entre los municipios que no cumplen con las restricciones en el Alt Empordà se encuentran algunos conocidos por su alto valor turístico, como Cadaqués, Peralada, Garriguella, Castelló d'Empúries, Port de la Selva y Llançà. Sin embargo, no solo el Alt Empordà está afectado por estas preocupantes cifras. Otras comarcas, como el Anoia, el Ripollès, la Garrotxa o la Selva, también presentan problemas similares, con municipios que aún superan los límites establecidos para el consumo de agua.

En la costa norte de Catalunya, además de los mencionados en el Alt Empordà, hay otras localidades que tampoco cumplen con las limitaciones de agua. Entre ellas, se encuentran Torroella de Montgrí, Pals, Begur, Calonge, Platja d'Aro, Lloret de Mar y Santa Susanna. Una de las causas fundamentales tras este consumo desmesurado de agua en algunos de estos municipios es la infraestructura antigua de las redes de abastecimiento. Muchas de estas redes tienen fugas significativas que provocan la pérdida de grandes cantidades de agua antes de que llegue a los hogares o empresas.

Fin de las multas

Además de los datos de consumo municipal, las compañías operadoras también han realizado auditorías para analizar cuánta agua se pierde en cada municipio. Dante Maschio, portavoz de la entidad Aigua és Vida, considera que el fin de las multas abre la puerta a que los ayuntamientos no se vean obligados a "hacer las cosas bien hechas": "Los expedientes sancionadores pueden ser efectivos porque instan a realizar un esfuerzo". "Entendemos que algunos pueblos pequeños tienen la red en mal estado, pero esto no era motivo para retirar las sanciones", opina Maschio, que también afirma que estarán atentos para ver si en los próximos meses estos datos mejoran o no.

Cuando las obras se ejecuten y la ACA siga facilitando los datos de los consumos municipales se podrá constatar si ha habido o no una mejora. En estos momentos, hay 37 municipios en la fase de emergencia, la cual limita el consumo a 200 litros por persona y día. La mayoría de localidades, no obstante, están en alerta. En esta fase, el consumo medio es de 230 litros por persona y día (incluyendo comercios y establecimientos públicos).

