Ousman Umar: "La ayuda a África debe ser para alimentar mentes, no estómagos”

Durante décadas, la solidaridad con África se ha vehiculado a través de la ayuda alimentaria. Ousman Umar, que emigró de Ghana siendo menor y años más tarde fundó en Barcelona la oenegé NASCO Feeding Minds, pide cambiar el enfoque. “Debemos alimentar mentes, no estómagos”, insiste. Ha logrado abrir 17 aulas digitales en su país natal para mejorar la educación de los jóvenes y ahora quiere dar un nuevo paso a través de academias pensadas para impartir estudios profesionalizadores. Este último proyecto ha recibido el apoyo de la Fundación La Caixa a través de su Convocatoria de Cooperación Internacional.

-La inmigración se ha convertido en el principal problema de los españoles, según el CIS. ¿Cómo le hace sentir eso?

-Me parece realmente triste y, además, un error terrible si miramos al pasado. Cuando estamos en fase de crecimiento todo el mundo es bienvenido. De hecho, esta abundancia es gracias también a la mano de obra barata que viene de fuera. Pero cuando las cosas se tuercen, se empieza a culpar a los demás en vez de buscar la propia responsabilidad. España también ha sido un país de emigrantes, solo hay que rascar un poquito en la propia historia. Es inmoral no querer ayudar ahora a quien lo necesita.

-Un viaje peligroso y un recibimiento cada vez más hostil en Europa. ¿Los jóvenes de Ghana siguen queriendo emigrar?

-Yo salí con 12 años de mi pueblo y tardé cinco años en llegar a Barcelona. Dediqué un año a cruzar el desierto, en un viaje que comenzamos 56 personas y solo pudimos acabar 6 con vida. Estuve cuatro años en Libia ahorrando para pagar a la mafia que me iba a proporcionar un puesto en una patera. He visto morir a amigos en el desierto y en el mar; he vivido en la calle hasta que me ayudaron a volver a nacer. El índice de supervivencia de todo mi trayecto es del 3%. Por otro lado, no olvidemos que la guerra más sangrienta está en la República Democrática del Congo, con la cuestión del control de los minerales por medio, y de ella nadie habla. ¿De verdad creemos que alguien querrá jugarse la vida si tiene un futuro en casa?

-Usted quiere precisamente ofrecerles un futuro sin tener que emigrar.

-La tecnología está democratizando la oportunidad de trabajar en remoto desde cualquier rincón del mundo. Por eso pido que alimentemos mentes para poder generar oportunidades. Gracias a nuestras aulas digitales, tenemos ahora mismo a 32 personas en Accra trabajando en una oficina de NASCO para diferentes clientes españoles. Y otras 14 están trabajando para diversos bancos, sin subirse a ninguna patera ni saltar ninguna valla. Así se cambian las cosas, contribuyendo al crecimiento local. Y creo que cualquiera puede estar de acuerdo.

-Desde el 2012 han abierto 17 aulas digitales y ahora quieren ampliarlas a academias. ¿Qué clases impartirán?

-Tenemos más de 6.300 alumnos repartidos en unos 50 colegios, que son los que tienen acceso a estas aulas. Es un orgullo, porque lo hemos logrado casi sin ninguna subvención pública, primero con la ayuda de cuatro amigos y luego con el apoyo de empresas. Ahora se han quedado un poco obsoletas y queremos renovarlas gracias al apoyo de Fundación La Caixa, además de aprovechar esos mismos espacios para impartir una formación que no solo ofrezca conocimientos digitales básicos, sino que les abra las puertas del mercado laboral. Por ejemplo, con una formación específica en programación, que ahora estamos diseñando.

-¿Qué impacto ha tenido el proyecto en Ghana?

-En un primer momento pensábamos que nos sería difícil encontrar colegios que quisieran participar y fue todo lo contrario; lo más duro es tener que decir que no. La clave es respetar la cultura local y tener la humildad para no imponer una forma de actuar. La relación debe ser horizontal y no vertical. Occidente, con muy buenas intenciones, ha enviado casi 2 trillones de dólares en concepto de ayuda humanitaria desde que acabó la guerra Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, África es más pobre que hace 50 años. Vuelvo a pedir una vez más un cambio de estrategia: dejemos de alimentar estómagos para centrarnos en las mentes.