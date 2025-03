Familias y docentes de la escuela Rocafonda de Mataró: "Cerrar una línea pondrá en riesgo la cohesión social del barrio"

Cuentan con una cuidada biblioteca en cada piso (una por ciclo), seis horas lectivas al día, lo que les permite tener tiempo –ese tesoro– para hacer, por ejemplo; tres horas de inglés a la semana (como centro catalogado como de "máxima complejidad" tienen la opción de mantener la sexta hora y apuestan por ello), y también uno de los patios más grandes y soleados de Mataró. Tienen, además, historia y orgullo: no quisieron renunciar a llevar el nombre de su barrio. La escuela Rocafonda fue pionera en recuperar los valores democráticos y catalanistas en la capital del Maresme, a finales de los años 70, y uno de los primeros centros escolares en implementar la inmersión lingüística en 1981. De esa renovación pedagógica bebió la actual dirección para dar un vuelvo a la escuela tras la pandemia, eliminando los libros de texto e introduciendo el trabajo por proyectos y la robótica a todos los cursos.

Pese a las dificultades que genera ser una escuela ubicada en un barrio muy segregado, con un alto porcentaje de alumando con dificultades socioeconómicas –de hecho, allí se crio Lamine Yamal– es el desde el centro hace años que luchan, por un lado, para ofrecer a su alumnado el máximo de oportunidades posibles (de música a colonias todos los años), y, por el otro, por romper con el estigma y la segregación escolar, y lograr que en sus aulas haya una mezcla real.

"Invitamos a todas las familias a las puertas abiertas para conocer un proyecto educativo potente y una de las mejores instalaciones de la ciudad", reivindican desde el afa

Lucha compartida

Una lucha que comparten nuevas familias del centro, como Jordi Esquerra, actual tesorero del afa, padre de una criatura en I-3, quien recuerda que la escuela fue también una de las primeras de Mataró en tener un comedor escolar con cocina propia, que todavía conservan. En este contexto ni familias ni claustro entiende la decisión anunciada por el Departament de cerrarles una línea para el próximo curso. "Cerrar una línea en I-3 en nuestra escuela supone incrementar la segregación y pone en riesgo la cohesión social de nuestra comunidad educativa, agravando de manera importante las desigualdades latentes de nuestra ciudad", advierten en un comunicado conjunto. Entienden que el cierre de una línea pone freno al proceso iniciado desde el claustro y el afa para diversificar el alumnado.

Patio de la escuela Rocafonda de Mataró, el trimestre pasado. / Marc Asensio

"El principal argumento que han esgrimido es la bajada de la natalidad; cuando justo el barrio de Rocafonda es donde está la tasa de natalidad más elevada de la ciudad", apunta Esquerra, quien añade que, además, Mataró es zona escolar única, algo que considera que les perjudica más que les beneficia, pues la gente de fuera del barrio que viene a la escuela es mucho menor que la gente del barrio que se va a escuelas de otra parte de la ciudad, lo que aún acentúa más la segregación y, por tanto, no ayuda a ir recuperando la demanda".

Pese al anuncio del Departament y ese complicado mapa escolar, desde la renovada afa de la escuela son optimistas y no tiran la toalla. "Estamos convencidos de que, abriendo la escuela a la ciudad, podemos lograr revertir esta situación y hacer rectificar al Departament", prosigue este padre. Para ello, invitan a todas las familias que estos días están en proceso de elegir la escuela de sus hijos para el próximo curso que acudan a las puertas abiertas del centro.

Una de las bibliotecas de la escuela Rocafonda, en Mataró. / Marc Asensio

En paralelo, el próximo jueves han organizado una manifestación desde las escuelas Rocafonda y Camí del Mig –el otro centro de la ciudad en el que se ha anunciado el cierre de una línea– para unirse, a las seis de la tarde, frente al ayuntamiento, donde participarán en la audiencia previa al pleno.

"No nos podemos alegrar"

Fuentes del Departament d'Educació i FP afirman que la bajada de natalidad obliga a revisar las plazas "para que la sobreoferta no genere más segregación" y explican que se trata "solo" de la "oferta inicial" y que puede haber modificaciones al final del proceso (el curso pasado finalmente se salvó la segunda línea de I-3 de la escuela Germanes Bertomeu, también en Rocafonda, pese al anuncio inicial de cierre).

"Hemos hecho todo lo posible para no llegar a esta situación –asegura la concejala de Educació del Ayuntamiento de Mataró, Bea Delgado (PSC)–, pero no queremos tener que cerrar centros que solo tienen una línea, y eso pasa ahora por tomar la decisión de que en dos zonas de la ciudad con sobreoferta se les retire una línea de I-3". Explica Delgado que el ayuntamiento ya conocía las intenciones del Departament, y que el gobierno municipal ha hecho "todo lo posible" para evitarlo. "No nos podemos alegrar, sabemos que estas cuestiones son traumáticas", admite la edil. Delgado sostiene que, con el descenso de la natalidad, el curso que viene (cuya preinscripción comenzará en pocos días) habrá 50 alumnos menos que se incorporarán a I-3.

No comparten la justificación del recorte ni la oposición municipal ni los propios socios del PSC en el gobierno de Mataró, En Comú Podem (ECP). En un comunicado, se manifiestan "rotundamente en contra", ya que, señalan, "no respeta los criterios de la planificación escolar en la ciudad": “Cierran líneas en la escuela pública, pero donde realmente se encuentra la sobreoferta en Mataró es en los centros concertados”.

