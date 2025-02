El pionero 'método bádminton' logra restaurar con corales, esponjas y gorgonias los fondos de la costa catalana

¿Qué ocurre cuando los pescadores atrapan en sus redes, de forma accidental, animales protegidos como corales, esponjas o gorgonias? Desde que el proyecto europeo Life Ecorest está en marcha, los marineros de las cofradías implicadas tienen muy claro qué pasos seguir. "Primero, dedican tiempo a separar cuidadosamente estos organismos de las redes", cuenta Marina Biel, investigadora del Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC). Luego, trasladan los corales y gorgonias hasta unos acuarios que han instalado en los puertos. A partir de aquí, llega el incansable trabajo del equipo de biólogos que se ha propuesto aprovechar estas capturas fortuitas para restaurar hábitats profundos del mediterráneo.

En concreto, se han seleccionado 14 zonas de la mitad norte de Catalunya en las que existe una severa restricción de pesca, acordada entre las asociaciones de pescadores, la comunidad científica y el Gobierno. "Se tiene que destacar la buena predisposición de los pescadores, hay que subrayar que pactos como este no se han alcanzado en otros lugares como la Comunitat Valenciana y Andalucía, pese a que se ha intentado", señala Jordi Grinyó, uno de los coordinadores. Pero antes de liberar los corales y las gorgonias mediante el curioso 'sistema bádminton', es necesario un tortuoso complejo de restauración.

Un organismo rescatado de las redes de los pescadores. / Institut de Ciències del Mar (ICM) - CSIC

Este tipo de organismo no se pueden sostener si no están adheridos a una base. "Utilizamos una especie de cola y masilla para que se enganchen a un sustrato que puede ser un canto o una concha", explica Biel. Después, los alimentan en acuarios para que se terminen de recuperar hasta que estén listos para volver a su hábitat. No se introducen en el mismo lugar en el que fueron pescados, sino que se dejan en estas áreas protegidas seleccionadas para así frenar la degradación del fondo marino, que, a entre 50 y 400 metros de profundidad, muestra signos preocupantes de declive. Los pescadores, en varias ocasiones, han participado en estas devoluciones al medio natural.

Los corales y las gorgonias se dejan caer al fondo del mar como si fuesen un volante de bádminton: "El peso empuja hacia abajo, por la piedra o la concha, de tal forma que el organismo, que pesa menos, se queda erguido". Esto es importante, porque, si las gorgonias quedan colocadas de lado y no de pie, no podrán alimentarse –sobreviven gracias al plancton y los pequeños organismos en suspensión, como zooplancton y fitoplancton, que capturan con sus pólipos– y lo tendrán difícil para prosperar.

El proyecto también ha servido para restaurar por primera vez en el mundo un coral candelabro

A menudo, para la liberación, además de este método bádminton, también se usa un aparato llamado BiLi (de BioLiberador). Se trata de una jaula que se puede sumergir a más metros de profundidad para colocar a los organismos de manera agrupada. De esta forma, es más fácil que se formen arrecifes de coral o jardines de posidonia, espacios clave para atraer biodiversidad. "En el fondo, intentamos restaurar hábitats, que es lo que exige el nuevo reglamento europeo", recuerda Grinyó.

Porcentaje de éxito

El científico celebra el éxito de estas liberaciones: "En poco tiempo, gracias a los robots submarinos, ya hemos visto que especies de peces se acercan a las gorgonias para utilizarlas como refugio". Es pronto para dar un porcentaje de éxito, pero los investigadores sí tienen claro que la mayoría de las gorgonias están sobreviviendo. En total, se han "soltado" más de 3.200 ejemplares de diferentes especies, repartidos en 8 de las 14 áreas.

Los impulsores del proyecto catalogan los resultados de "esperanzadores" y no descartan que en un futuro, cuando el plan termine, en 2026, los pescadores sigan operando de la misma forma para preservar este engranaje de salvación.

Devolución de ejemplares en el mar, en Blanes. / Institut de Ciències del Mar (ICM) - CSIC

Algunas de las especies icónicas que se han recuperado son la gorgonia amarilla (Eunicella cavolinii), la pluma de mar (Pennatulacea), las piñas de mar (Phallusia mammillata), las manos de muerto (Alcyonium palmatum) y todo tipo de corales y esponjas. Llama la atención que también se ha detectado una especie jamás observada en Catalunya (el coral negro) y que se ha restaurado con éxito un coral candelabro (Dendrophyllia ramea), un hito único en el mundo.

Además, los expertos del ICM-CSIC están investigando cómo fragmentar estas especies para conseguir criar a más cantidad de animales de este tipo, que en un futuro podrán ser reintroducidos en el mar: "Estamos haciendo descubrimientos únicos que pueden cambiar las políticas de recuperación de ciertas especies".