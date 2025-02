Salud del Papa Francisco, hoy en directo: última hora desde el Vaticano y parte médico

El Papa sigue en estado "crítico" pero estable y sin nuevas crisis respiratorias, según el Vaticano

El Papa Francisco continúa en estado "crítico" aunque estable y no ha presentado nuevas crisis respiratorias, según ha informado el Vaticano en un nuevo comunicado la tarde de este martes. Por la tarde se le ha practicado un TAC de control para seguir monitorizando la neumonía bilateral provocada a su vez por una bronquitis por la que fue ingresado en el Hospital Gemelli de Roma el pasado 14 de febrero. El Pontífice ha descansado bien durante la noche y ha experimentado una "ligera mejoría", según informó por la mañana la Santa Sede. No obstante, sus condiciones clínicas continúan siendo "críticas" y recibiendo oxígeno, aunque la insuficiencia renal leve que registró el domingo "no es motivo de preocupación".