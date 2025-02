«Nosaltres aportem un altre tipus de lideratge al negoci alimentari»

1. ¿Com va arribar a aquest sector? ¿Quina és la seva trajectòria?

2. ¿Per què està costant tant veure dones al capdavant d’empreses agroalimentàries?

Judith Viader - Directora general de Frit Ravich

1. Frit Ravich és l’empresa que va fundar el meu pare el 1963. Malgrat haver jurat sempre que mai treballaria amb ell, vaig acabar aquí després de llicenciar-me en Administració i Direcció d’Empreses i de fer un MBA en ESADE. El 1991 vaig crear el departament de màrqueting i, poc després, el 1997, vaig assumir la seva direcció general. He liderat la transformació i expansió de l’empresa.

2. Sempre he defensat que el lideratge no s’ha d’etiquetar com a femení o masculí, sinó que simplement ha de ser lideratge. Les dones sabem liderar i és una cosa que hem de reivindicar, no passa res per dir-ho. M’enorgulleix poder dir que les dones sempre han tingut un paper clau en la història i l’èxit de Frit Ravich. El 60% del nostre comitè de direcció són dones.

Anna Sorli - Presidenta administra-dora de Grup Sorli

1. Sorli va néixer el 1923 al Poblenou de Barcelona, quan el meu avi Francesc venia les verdures que cultivava. El meu pare, Jordi, va obrir el 1972 el seu primer supermercat i va fer gran el negoci. Jo vaig créixer estant-hi immersa. Vaig estudiar Disseny de Moda i em vaig incorporar a la companyia familiar. El 2015 vaig assumir el càrrec d’administradora i un repte va ser implementar la igualtat a tots els nivells.

2. Tot i que moltes dones han tingut un paper clau en la gestió d’explotacions agrícoles o en negocis familiars vinculats a l’alimentació, sovint els ha faltat reconeixement i accés a responsabilitats. Quan vaig a fires i congressos, sempre faig la mateixa broma: ¡És dels pocs llocs on els homes fan cua per anar al lavabo i les dones no! Però això està canviant.

Anna Font - Directora comercial de Grup Bon Preu

1. Sempre he viscut de prop l’empresa. De fet, a l’estiu treballava als supermercats de la família. Vaig estudiar Psicologia, m’interessava el comportament humà, i després vaig fer postgraus i recerca. Podria haver continuat en aquesta línia, però em va semblar que a Bon Preu m’ho podia passar bé i que podia aportar. Els primers dos anys vaig estar sobre el terreny, en botiga.

2. No només en el sector alimentari, sempre hi ha hagut més homes al capdavant d’empreses. És un reflex de la societat. Per sort, aquesta tendència ha anat canviant i cada vegada hi ha més dones al capdavant d’empreses i n’hi haurà més. Però la falta de referents femenins en l’emprenedoria i en el món de l’empresa ha sigut un problema. Cal visibilitzar l’emprenedoria femenina.

Sílvia Domènech - Directora general de La Fageda

1. Des de petita vaig estar en contacte amb l’alimentació, treballant en hores lliures en supermercats i restaurants. Em vaig formar en Ciències Empresarials i Recerca de Mercats i, després de passar per Nielsen i Miquel Alimentació, vaig fundar la meva agència. El 2012, vaig entrar de directora comercial a La Fageda, que coneixia bé perquè soc de Santa Pau. El 2024 vaig assumir-ne la direcció general.

2. El teixit agroalimentari català ha sigut forjat per explotacions agràries i empreses familiars, cosa que ha marcat, entre altres factors, uns rols de gènere que progressivament van canviant. El sector està format per grans professionals i en la producció i la distribució hi ha hagut un augment de les dones en càrrecs directius, tot i que la conciliació no és fàcil.

Anna Bosch - Directora general de Noel Alimentaria

1. Vaig entrar al sector agroalimentari a través de l’empresa familiar, iniciada pel meu avi amb una petita xarcuteria fundada en els anys 40 a Olot, i impulsada després pel meu pare, Albert Bosch. Des d’aleshores, Noel s’ha internacionalitzat i és un referent nacional i internacional. La meva trajectòria està marcada per aquesta transformació, amb l’expansió a nous mercats.

2. Tot i que el lideratge no hauria de dependre del gènere, les dones continuen afrontant reptes, especialment en el sector agroalimentari, tradicionalment masculí, que fan difícil que arribin a posicions de màxima responsabilitat. Per això és fonamental fomentar un entorn més equitatiu que no només impliqui la implementació de polítiques d’igualtat.

Celia Domingo - Directora regional de Makro a Catalunya

1. Hi vaig arribar per casualitat. El meu últim any de carrera (doble llicenciatura d’ADE i Ciències Polítiques), vaig buscar empreses que tinguessin programes de talent i formació per a joves. Em vaig decantar per Makro per la seva varietat quant a diferents rols, departaments i ubicacions. Vaig començar fa 10 anys i, des de fa tres, soc directora regional, primer a Andalusia, i després a Catalunya.

2. Crec que està determinat pel passat, però això ha canviat molt. En el sector agroalimentari, la funció comercial és molt present i ha sigut dominada per homes. Però la funció comercial s’ha anat professionalitzant, requerint una base sòlida de planificació, sistematització i anàlisi estratègica, competències que estan amb molta rotunditat en el perfil femení.

Núria Betriu - Directora general de Pastisart

1. L’alimentació i l’empresa sempre m’han apassionat. Els meus avis venien del sector agrícola i això em va marcar. Després d’estudiar Enginyeria Industrial, em vaig formar en management. Vaig crear una empresa de consultoria empresarial dirigida al sector agroalimentari i químic. El 2014 era consellera delegada d’Acció de la Generalitat. El 2017 vaig tornar al sector privat per liderar Pastisart.

2. El sector agroalimentari, com molts altres àmbits industrials, ha estat liderat per homes. Un dels principals desafiaments és la falta de referents femenins en l’àmbit industrial i en l’alta direcció, fet que pot desincentivar noves generacions de dones a aspirar a aquests rols. Però cada vegada veiem més dones que lideren projectes en el sector agroalimentari.

Gemma Urgell - Fundadora de Formatges Xerigots

1. Soc periodista de formació, especialitzada en direcció de comunicació. I soc del Penedès, amb arrels camperoles i amb uns avis peixaters que m’han inculcat el valor de la terra, la gastronomia i la qualitat del producte. Potser per això sempre he tingut interès en l’alimentació. El 2011, el meu marit i jo vam idear un projecte vinculat al formatge i va néixer Xerigots.

2. El sector agroalimentari ha estat dominat per homes, sobretot en la producció, distribució i direcció. Potser això es deu al fet que sempre s’ha vinculat les dones a tasques menys visibles, sovint a la gestió administrativa o a la transformació del producte, però no tant a la presa de decisions estratègiques. A més, és un sector exigent físicament i amb horaris difícils.