El fiscal exculpa ante el Supremo al diputado Eloi Badia del 'caso Tersa', pero afirma que hay delito

La fiscalía ha exculpado ante el Tribunal Supremo al diputado de Sumar y expresidente de Tersa, Eloi Badia, en la investigación judicial por el presunto exceso de contaminación en la incineradora pública de residuos del área metropolitana de Barcelona, sita en Sant Adrià del Besòs. Según el informe al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la acusación pública señala que los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, pero que no resulta "suficientemente acreditado" que el parlamentario "hubiera tenido alguna participación relevante por acción y omisión", al no ser posible afirmar que "fuera conocedor" de las irregularidades técnicas sobre la temperatura de la incineración que, presuntamente, "causaron un riesgo grave de contaminación atmosférica". Badia fue presidente de Tersa al ser concejal en el Gobierno de la alcaldesa Ada Colau.

Sin embargo, la fiscalía argumenta que no puede decirse lo mismo sobre el jefe de explotación de la planta incineradora, F. R., por lo que la causa debería seguir tramitándose en un juzgado de Badalona. Entre otras cuestiones, apunta que una irregularidad "muy relevante" constada es que el registro de temperaturas en los hornos de incineración eran superiores a los 2.400 grados e incluso llegaron "hasta los 10.000 grados" a partir del mes de octubre de 2019, un dato que "no se puede justificar físicamente". De esta manera, pone de manifiesto que en esta instalación "no se aseguraba la adecuada incineración de los residuos conforme" a la normativa ambiental, "causando así un riesgo grave de contaminación del aire con compuestos nocivos para la salud y el medio ambiente". La ley exige que los gases de combustión alcancen los 850 grados centígrados como mínimo para minimizar la propagación de polución nociva para la salud y el medio ambiente.

Depurar responsabilidades

Ahora deberá ser el Tribunal Supremo quien decida si archiva, tal y como solicita la fiscalía, o no el procedimiento para Eloi Badía. Si esto se produce, la acusación pública reclama que se comunique esa decisión al juzgado de instrucción de Badalona que inició la investigación para que continúe la causa, pero solo respecto al otro encausado, el jefe de planta F. R., "a los efectos de poder depurar así sus presuntas responsabilidades penales y civiles". En octubre de 2024, la Audiencia de Barcelona acordó reabrir el caso, tras el carpetazo de la jueza instructora, porque, en su opinión, el debate sobre "la fuerza argumentativa y rigor de los distintos informes periciales" debería dilucidarse en el juicio. Por lo tanto, es muy probable que el Supremo envíe el procedimiento de nuevo al juzgado de Badalona para seguir con la tramitación del expediente.

