Las denuncias por discriminación en Catalunya se triplican en dos años

Las denuncias por discriminación que llegan la Oficina por la Igualdad de Trato y No Discriminación de la Generalitat se han casi triplicado en los últimos dos años. Se trata de denuncias administrativas que, a pesar de que los hechos que relatan no son constitutivos de delito penal, sí se pueden sancionar con multas o cursos de reeducación, según prevé la ley catalana por la no discriminación. En 2022, la oficina recibió un total de 127 denuncias. Este 2024 la cifra se eleva 350: un crecimiento del 276%.

El principal motivo de discriminación en estas denuncias es el racismo, con un 39% de casos. Le siguen los ataques al colectivo LGTBI (19%) y a personas con discapacidad, enfermos o tercera edad víctimas de capacitismo (14%). Las agresiones por motivo de género representan el 6% del total. También se han denunciado discriminaciones por situación económica, idioma, salud, aspecto físico, edad u opinión política.

"Necesitamos aliados"

Los datos los ha dado a conocer la Conselleria de Igualtat i Feminisme en una jornada de trabajo de la que ha informado a los medios con posterioridad. El director de la oficina, Fernando Macías, ha insistido en que la ciudadanía debe conocer este ente. “Muchas personas creen que es normal sufrir discriminaciones y no lo denuncian. Debemos conseguir que la gente confíe en la administración y quiera denunciar”, ha manifestado. También ha pedido que toda la sociedad se vuelque en ello: “Necesitamos aliados en este contexto antiderechos que nos preocupa”.

Hace años que las entidades sociales se muestran críticas ante el funcionamiento de esta oficina. Especialmente L’Observatori Contra la Homofòbia, que denuncia que los casos que llegan a la Generalitat suelen terminar en nada. Hace 10 años que el Govern puede sancionar discriminaciones de este colectivo debido a la ley de 2014. También organizaciones en defensa de los derechos de las personas migrantes mantienen que este ente podría hacer más: un ejemplo es el cambio en el empadronamiento en Ripoll, que discrimina a los recién llegados al municipio desde que gobierna la ultraderecha independentista y donde, a pesar de que se reclamó, el Govern no actuó de oficio. La Generalitat, sin embargo, sí ha multado a Sílvia Orriols por atacar a las personas musulmanas.