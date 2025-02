Carmen Núñez, experta en longevidad: "Masturbarse, el autoerotismo, es algo importantísimo en la vejez"

Carmen Nuñez, socióloga y experta en longevidad, rompe tabús y prejuicios sociales en su nuevo libro, 'La auténtica sensualidad comienza a los 50' (de la editorial Arcopress). Un ensayo cargado de referencias científicas en el que defiende la belleza madura, "imperfecta y natural", e invita a las mujeres a dejar atrás los mitos y a disfrutar de la sexualidad y el erotismo hasta el último aliento. En esta entrevista desgrana algunas de sus ideas rompedoras sobre la sensualidad en la madurez y la vejez.

¿Por qué la auténtica sensualidad comienza a los 50? Sensualidad viene de dos palabras latinas que significan sentimientos y sentidos. Sensualidad significa disfrutar con los cinco sentidos y puedes disfrutar así de una manera erótica, pero también contemplando una puesta de sol. Para mí es importante que en la segunda mitad de la vida el ser humano pueda disfrutar de cualquier situación, aunque no sea ni apasionada ni exagerada, aunque sea en una silla de ruedas en un hospital. A partir de los 45 años, cualquier persona se da cuenta de que el cuerpo empieza a cambiar y, como la cafetera tiene menos café, no te puedes entretener en tonterías y debes aprovechar la vida.

¿Por qué se dirige sobre todo a las mujeres? ¿Somos las que tenemos que romper más tabús? Sí, porque las mujeres estamos más sometidas a los estereotipos de belleza y somos escrutadas continuamente sobre cómo envejecemos. Existe una fuerte presión dirigida a que sigamos pareciendo jóvenes.

El autoerotismo es importante porque existe placer y deseo hasta el último día de la vida

¿Cuáles son los principales mitos a desterrar sobre sexualidad y vejez? Uno de los mitos fundamentales es sobre el autoerotismo, que prefiero denominarlo así porque masturbación es un término estigmatizado. Pero, al contrario de lo que se piensa, la masturbación o autoerotismo es algo importantísimo en la vejez. Hay muchísimos estudios que muestran que el autoerotismo se mantiene en la segunda mitad de la vida más que otros tipos de sexualidad, porque es más fácil de realizar si estás institucionalizado, si convives con los hijos, etcétera. Es importante porque existe placer y deseo hasta el último día de la vida. Y hay otros mitos como el de que una mujer mayor no puede estar con un joven o el del viejo verde: todos ellos hay que desmontarlos.

Hay que entender el envejecimiento en 360 grados, integrando la sensualidad, pero también los sufrimientos o la dependencia funcional

Emplea varios conceptos teóricos en el libro, como el de nueva longevidad. ¿Qué significa? Es un paradigma que aprendí con Diego Bernardini, uno de los gerontólogos de Latinoamérica más importantes. Teniendo en cuenta el ritmo de envejecimiento de la población occidental, la nueva longevidad implica entender que a partir de los 65 años, de media, vamos a vivir 30 años más, por lo que tenemos mucho que vivir, qué hacer y muchos retos que superar. Abarca el estudio del envejecimiento en 360 grados. Para empezar, hay que entender que existen varias etapas, desde los mayores jóvenes a los centenarios, que tienen diferentes necesidades. Por ello, hay que integrar en el envejecimiento la sensualidad, pero también encajar los sufrimientos o la dependencia funcional.

No tenemos por qué parecernos a la gente joven porque, por mucha cirugía y bótox que uses, celularmente sigues siendo igual de viejo

También defiende la ‘democratización de la belleza’. ¿En qué consiste? Es un término que he acuñado yo y responde a que estamos tan impactados con las imágenes que nos venden, de famosas altas y guapas o de hombres musculados, que, cuando ves a gente normal, su belleza no te impacta. Democratizar la belleza consiste en desarrollar el juicio crítico y darnos cuenta de que la belleza normal existe y que no tenemos por qué parecernos a la gente joven porque, por mucha cirugía y bótox que uses, celularmente sigues siendo igual de viejo. Reivindico que en la madurez aceptemos lo que somos, que es suficiente. En la imperfección está en la naturaleza.

¿Dónde está escrito que te tienes que quitar las arrugas para tener un buen orgasmo?

Contra su tesis presionan muchos poderes. ¿Cuáles diría que son los principales? En general, el modo de producción capitalista y la sociedad hiperconsumista. Y, en particular, la industria de la belleza, que es como una religión, donde están los salvadores, que son los cirujanos o los que hacen bótox, que te prometen la inmortalidad. Luego están los ángeles, que son las cremas y los difusores, que es la publicidad que te dice que el amarillo de las canas te lo tienes quitar. ¿Dónde está escrito eso? ¿Y dónde está escrito que te tienes que quitar las arrugas para tener un buen orgasmo? Está escrito en la violencia simbólica, subliminal, que esgrime estereotipos de belleza que no están sustentados en la ciencia, sino en la tendencia científica, que dice que sus teorías están avaladas por la ciencia y que es bueno para la salud.

¿Cómo se puede aceptar, con naturalidad, el paso del tiempo en un mundo tan bombardeado de imágenes de mujeres perfectas? Aceptando que no puedes gustar a todo el mundo, con que te gustes a ti y partas de ahí, es suficiente. Además, es importante tener una estrategia de longevidad, porque vamos a vivir muchos años y hay que plantearse cómo se quieren vivir. Si quieres depender de pastillas o médicos o aceptar quién eres y que la bondad y la relación con los otros te lleven a tener salud. Y también hay que desarrollar un juicio crítico, que te lleve a entender que las imágenes y estereotipos tienen un trasfondo y quieren imponer un camino. Se debería enseñar desde pequeños a tener ese juicio crítico.

A partir de cierta edad hay evolucionar hacia relaciones con erotismo, caricias, deseo, juegos, admiración o amor romántico

¿Y cómo aceptar los cambios en la sexualidad? Los cambios son conocidos. Los hombres tienen menos testosterona y pierden potencia sexual y la mujer produce menos estrógeno y tiene molestias, menos deseo, menos lubricación. Pero estos cambios no tienen por qué llevar a retirar al adulto mayor de la sexualidad, sino que hay evolucionar hacia relaciones con erotismo, caricias, deseo, juegos, admiración o amor romántico. Si tu sexualidad es muy coitocentrista y con mucha frecuencia, te va a costar más, pero hay que evolucionar hacia relaciones con un abanico grande de maneras de expresarse, que no tienen por qué responder a los códigos dominantes de potencia, belleza y energía. Hay que sacar desde dentro tu placer y deseo como sepas, quieras y puedas, partiendo de la situación física donde estás, pero sin renunciar a la sexualidad.

