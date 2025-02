Las entidades sociales ven "inaceptable" el operativo de desalojo de personas sin hogar en el aeropuerto de Barcelona

"Es inaceptable normalizar la situación de las personas sin hogar y no prever un dispositivo de acompañamiento social con alternativa de pernoctación que los ha dejado al raso", así empieza el comunicado oficial y unitario de la Taula d'Entitats del Tercer Sector y la Federación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) después que la madrugada de este miércoles Mossos y Aena hayan protagonizado un operativo para expulsar un centenar de personas que dormían en las dos terminales del aeropuerto. También el sindicato Comisiones Obreras ha denunciado este dispositivo "punitivo y cosmético de cara al Mobile World Congress" sin ofrecer alternativa habitacional. Las oenegés i el sindicato también piden que vuelvan los trabajadores sociales que, hace dos años, atendían a estas personas. Drets Socials se compromete a hacerlo a lo largo de este año.

Un trabajador de seguridad del aeropuerto despierta un hombre sin hogar y le pide que abandone la terminal. / Elisenda Colell

Ninguna administración ha facilitado datos de balance del dispositivo que anoche expulsó a la calle un centenar de personas que dormían en el aeropuerto de El Prat. Fuentes conocedoras explican a este diario que nadie fue reubicado a ningún lugar alternativo, a pesar de que entre los afectados se encontraban personas mayores, enfermos y con discapacidad. Una realidad que ha enervado al conjunto del tejido social, que señala a las administraciones públicas. "Tienen la obligación de garantizar los derechos humanos, y apuntamos que la situación de mejora económica no se está traduciendo en la mejora del bienestar de todas las personas", señala este comunicado conjunto de dos organizaciones que aglutinan más de 3.000 entidades sociales en Catalunya.

Entidades especializadas

La directora general de la fundación Arrels, Bea Fernández, ha tildado este dispositivo como "desproporcionado", y ha lamentado que no se haya ofrecido una alternativa habitacional. Además, ha denunciado que haya sido una actuación "sorpresa", porque no se ha avisado a las entidades sociales. Una queja a la que también se ha sumado la directora del centro asistencial ASSÍS, Lara Bogni, que ha acusado a los organismos públicos de no coordinarse debidamente para proteger a las personas en situaciones de vulnerabilidad. Lo han expresado este lunes en el Parlament, donde los principales partidos políticos, a excepción de Vox y Aliança Catalana, han recuperado la ley para erradicar el sinhogarismo, con medidas tanto proactivas que blinden los derechos de las personas sin techo, como preventivas para evitar que las personas lleguen a esta situación.

Personas sin hogar duermen en la terminal T1 del Aeropuerto de Barcelona. / Elisenda Colell

Comisiones también asegura en su comunicado que llevan meses denunciando agresiones que sufren los trabajadores y los usuarios del aeropuerto por parte de algunas personas sin hogar, pero insisten que la solución planteada esta madrugada no la consideran válida. "A estas personas no se les ha dado ninguna alternativa, y muchas solo han sido movidas de un sitio a otro del aeropuerto. La gran mayoría no han recibido asistencia social y médica, y menos aún, alternativa habitacional", dice el comunicado.

Dos años sin convenio

Bogni y Fernández han recordado que existe un convenio entre Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona -caducado desde 2023- para "atender y hacer seguimiento" de las personas sin hogar en el aeropuerto, para evitar la situación actual. "La falta de coordinación entre entes locales y Generalitat acaba haciendo sufrir a las personas más vulnerables", ha lamentado Bogni. En este sentido, también CCOO ha "exigido" que vuelvan estos trabajadores y educadores sociales. "Hay que prestar una atención digna, con alternativas habitacionales y de reinserción", pide el sindicato. La Conselleria de Drets Socials asegura que está estudiando este convenio para volver a ponerlo en marcha este año.

Las entidades sociales reprochan que haya quien esté hablando de las personas sin hogar usando conceptos como "insalubridad" e "inseguridad", como han hecho algunas administraciones y representaciones de trabajadores. También recuerdan que este año termina el plazo del programa para abordar el 'sinhogarismo' de la Generalitat. "No se ha desplegado del todo, y por tanto, no se está dando respuesta a las situaciones que se incrementan y cronifican", insisten, reclamando medidas urgentes como la ley que se ha presentado esta mañana.