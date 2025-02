El rector de la UPC aboga por ampliar los dobles grados entre universidades europeas para formar profesionales globales

El rector de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC), Daniel Crespo, ha defendido la necesidad de ampliar los programas de doble grado entre las universidades europeas como mecanismo para conseguir "profesionales con una visión más amplia y adaptada a las necesidades del mercado laboral global". Crespo, que también es vicepresidente de la alianza universitaria europea Unite!, se ha referido a los dobles grados en el acto de inauguración del XI Unite! Dialogue.

Este encuentro, que congrega en Barcelona desde el 25 de febrero y hasta el día 28 a más de 500 personas pertenecientes a las nueve principales universidades tecnológicas de Europa, se celebra en el Campus Diagonal Norte de la UPC, y en el mismo participan docentes y estudiantes. Los debates de estos días permitirán explorar nuevas vías para mejorar la enseñanza y las oportunidades de investigación, con la mirada puesta en el crecimiento de una comunidad educativa más integrada e innovadora a nivel europeo.

Las universidades asociadas suman 167.000 estudiantes y gradúan cada año a 36.700 personas

Crespo ha subrayado que, en un momento en el que "más Europa" no es solo un concepto, sino una necesidad real, la alianza Unite! trabaja para reforzar la colaboración entre universidades europeas y los dobles grados son una pieza clave de esa estrategia para ofrecer una formación internacional de calidad y garantizar una mayor capacidad de adaptación de los estudiantes a los entornos laborales globales. De hecho, estos grados permiten que los estudiantes obtengan titulaciones de dos universidades diferentes, lo que amplía así sus perspectivas y oportunidades.

Los representantes de Unite! han enfatizado que los programas conjuntos van "mucho más allá de la experiencia Erasmus tradicional", puesto que ofrecen una inmersión más profunda en distintas culturas y sistemas educativos europeos.

La alianza está formada por nueve universidades de referencia en los ámbitos de la ingeniería, la ciencia, la tecnología y la arquitectura. Estas nueve universidades son: UPC, Graz University Technology (Austria), Aalto University (Finlandia), Grenoble INP-UGA (Francia), Technische Universität Darmstadt (Alemania), KTH Royal Institute of Technology (Suecia), Politecnico di Torino (Italia), Universidade de Lisboa (Portugal) y Wrocław University of Science and Technology (Polonia).

En conjunto, las universidades asociadas suman 167.000 estudiantes y gradúan cada año a 36.700 personas, además de cooperar estrechamente en más de 80 proyectos de la UE y fomentar el intercambio de estudiantes.

En el acto de apertura del XI Unite! Dialogue también han intervenido el cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls; la vicerrectora de Relaciones Internacionales, Lourdes Reig; el secretario general de Unite!, Andreas Winkler; y el estudiante de doctorado Milika Zivanic. La sesión ha contado también con una actuación del pianista y doctor honoris causa por la UPC Ignasi Terraza y su Trío.