Los nuevos horarios de los trenes de Regionals del sur de Catalunya: bien para Tarragona, no tanto para Terres de l'Ebre

Las obras del túnel de Roda de Berà para adaptar la infraestructura al Corredor Mediterráneo han terminado, y el 3 de marzo está previsto que se recupere la conexión en tren entre Tarragona y Barcelona. Durante la mañana se harán pruebas de circulación, y por la tarde empezará la nueva vida ferroviaria después de unos meses aciagos. Pero no será como antes, pues en Sant Vicenç de Calders todavía queda trabajo por hacer, cosa que obliga a implantar una normalidad alterada como mínimo hasta finales de agosto, con una primera fase hasta junio. Los horarios ya son públicos y, según los usuarios habituales, son correctos, aunque con margen de mejora. Es un nivel de aceptación, sin embargo, que va por zonas: mejor en Tarragona, mucha menor en Terres de l'Ebre. Renfe, por su parte, recuerda que todavía habrá limitaciones de circulación y defiende que la foto final será mejor que la previa a las obras.

Desde la asociación Promoción del Transporte Público (PTP), un portavoz celebra que por primera vez se consiga una conexión cada 30 minutos entre Tarragona y Barcelona, algo inédito hasta el momento. Esto también posibilita, añade, que Reus tenga un tren cada hora hacia la gran ciudad. "Son unos horarios que tienen más de positivo que de negativo", resume, aunque admite que la R16, que ha perdido mucha demanda, puede que quede algo coja en la parte más al sur, con lo que, a partir del lunes, puede surgir la necesidad de "ciertos ajustes para mejorar la conectividad con las Terres de l'Ebre". "Son unos horarios, en resumen, pensados para dar respuesta donde hay más demanda". Y eso es básicamente Tarragona, Torredembarra, Altafulla, Vila-seca y Reus.

Por primera vez habrá una conexión cada 30 minutos entre Tarragona y Barcelona, aunque los trenes no serán directos

Carlos Vilés es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y trabaja en proyectos ferroviarios para una empresa de ingeniería. Le llaman la atención varias cosas que se resumen, a su modo de ver, en "poco conocimiento de la realidad social de la zona más al sur del Camp de Tarragona". "Los viajeros de Regionals han adaptado sus rutinas a los horarios de los trenes, y eso es algo que ha quedado roto y no parece que se vaya a recuperar".

"Hay poco conocimiento de la realidad social de la zona más al sur del Camp de Tarragona" Carlos Vilés — Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Lamenta que se hayan eliminado los trenes directos entre Tarragona (con arranque en Tortosa) y Barcelona, dos por la mañana y dos por la tarde, que conectaban ambas ciudades en 55 minutos. Ahora, apunta, el trayecto se hace en más de una hora. Tampoco entiende que los trenes de la R16 que el domingo por la tarde suben a Barcelona desde el Camp de Tarragona hayan perdido tres frecuencias.

Los trenes directos Tortosa-Tarragona-Barcelona no se recuperan y pierde tres frecuencias la ruta de la R16 Tortosa-Barcelona de los domingos por la tarde

"Es el tren que coge mucha gente que viene el fin de semana pero que entre semana vive en Barcelona". "Ahora -denuncia- se ha creado incluso un vacío de dos horas y media en las que no sale ni un solo tren, y lo mismo desde Reus, con hora y media sin una sola salida". En cambio, añade, sí hay tres trenes entre las 5.30 y las 7.30 horas del domingo, "cuando apenas hay demanda". "Viven desconectados de la realidad", insiste este experto.

Un portavoz de Renfe replica que las frecuencias y los horarios "sí se han mejorado" y que, en cualquier caso, las obras en Sant Vicenç de Calders no permiten "ciertos movimientos de trenes". En los próximos meses, de hecho, no podrán parar los Regionals porque su vía ya no dispone de andén. Sobre la recuperación de los horarios previos a las obras, el operador asegura que es algo que no está previsto. La razón: "Los que se plantean ahora ya son mejores que antes".

"Cambio en la demanda"

Sobre la caída de trenes directos, apela de nuevo a los trabajos pendientes en Sant Vicenç, pero también recuerda que el ahorro de tiempo "no compensa la pérdida de viajeros en municipios como Altafulla o Torredembarra". Por último, la carestía de oferta los domingos por la tarde responde, según Renfe, a "un cambio en la demanda". "Se han perdido las estaciones del centro de Salou y Cambrils, y la estación de Port Aventura forma parte de la R17, no de la R16". Es decir, por ahora, tal y como está configurada la red, no es posible apostar por un café para todos. Se impone priorizar las zonas de mayor concentración de viajeros. De alguna manera, es como si el problema que afectaba a todo el Camp de Tarragona se concentrara ahora en la zona más al sur, en Terres de l'Ebre.

"Si lo analizas con ojos de Tortosa, es posible que haya que hacer algún ajuste para reforzar a partir del lunes, pero es cierto que la demanda es ahora inferior", señalan desde la PTP, entidad que tampoco respalda el directo desde Tarragona porque no se puede dejar de lado Altafulla y Torredembarra. Solo esta última estación concentra cada año unos 700.000 viajeros. Sobre la pérdida de los horarios de toda la vida, Promoción del Transporte Público avala la decisión de pasar a horarios cadenciados. Es decir, que ya no sea necesario memorizar las horas de salida porque el usuario sabrá que tiene un tren cada media hora o cada hora. Algo que, sin embargo, aplica de manera desigual al territorio.

Bien, pero faltan cosas

La asociación Dignitat a les Vies también es de la opinión de que los horarios planteados por Renfe (y aprobados por la Generalitat) "no son malos". Y celebra los trenes Barcelona-Tarragona y viceversa cada 30 minutos entre las 6 y las 22 horas. Aunque hay carencias: piden reforzar las salidas a primera hora desde Reus y reclaman frecuencias de paso cada hora en la R15 (se plantea cada hora y media en determinadas franjas). También piden un último tren de regreso desde Barcelona a medianoche y que el tren de la R15 (Barcelona Riba-roja d'Ebre) de las 16.05 horas también salga en fin de semana. Por último, también advierten de que la R2 pierde dos trenes por la mañana, por lo que reclaman que el servicio en esta línea se haga con trenes de doble composición (un 30% más de capacidad) para poder absorber toda la demanda.

Todas las promesas y las demandas se verán las caras el lunes 3 de marzo por la tarde. Será entonces cuando los trenes volverán a cubrir el eje Tarragona-Barcelona, cerrado desde octubre. Será entonces cuando se comprobará hasta qué punto Sant Vicenç puede convertirse en un embudo ferroviario. Y momento de chequear si, efectivamente, las Terres de l'Ebre quedan más lejos que nunca.

