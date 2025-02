La caída de la natalidad ahonda la brecha en las puertas abiertas escolares: unas al completo, otras vacías

Buscar y encontrar colegio suele disparar los nervios en casi todos los hogares. Las escuelas catalanas abren sus puertas estos días para que madres y padres vean sus instalaciones y conozcan su proyecto educativo antes de realizar los trámites para la preinscripción (del 12 al 26 de marzo para infantil y primaria y del 14 al 26 para ESO). La caída de la natalidad –un 37% menos desde 2008– provoca una sobreoferta y muchos centros están más necesitados que nunca de alumnado nuevo para seguir en pie. En este contexto, los claustros viven con una presión redoblada las jornadas de puertas abiertas, que también despiertan recelos entre familias. Otras, en cambio, las ven como una oportunidad para conocer algo más del centro antes de rellenar la casilla de la preinscripción.

Un informe de la Fudació Bofill, publicado la semana pasada, revela que la baja natalidad aboca al cierre a 116 escuelas. Según sus cálculos, Catalunya perderá 87.000 alumnos hasta 2030. En este contexto, para la directora de Affac (Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya), Lidon Gasull, las jornadas de puertas abiertas se han convertido en "una campaña de márketing y publicidad" y una manera de entrar en una "competición escolar sin sentido". A las escuelas de alta complejidad (las que tienen elevados porcentajes de alumnado con rentas bajas y que suman unas 400 en toda Catalunya) tampoco les gusta el modelo tal como está planteado. "Para nosotros, son puertas abiertas desiertas. Hay muchos prejuicios y nadie nos viene a ver", se lamenta Bernat Ferrer, de Escoles contra la segregació.

"El marketing se rige por las reglas del mercado, pero la escolarización no es un mercado, es un derecho universal que tiene que estar garantizado" — Lidón Gasull, directora de Affac

Más allá de la baja natalidad, la directora de Affac matiza que el problema es la falta de oferta en la escuela pública y pide al Departament una bajada de las ratios. En su opinión, las jornadas de puertas abiertas no son ningún faro para las familias. “En esas visitas no se ve, de verdad, cómo es una escuela. Solo se percibe un envoltorio bonito y adornado artificialmente. La escuela concertada, que es privada a pesar de sostenerse con fondos públicos, gasta mucho dinero en márketing. Esto supone entrar en una rivalidad sin sentido. Es, además, una competencia desleal con la escuela pública, que carece de ese dinero para destinarlo a publicidad. La escolarización no es un mercado, es un derecho universal que tiene que estar garantizado. Esto no debe ser una captación de alumnos ni una competición”, asegura Gasull.

Como alternativa al sistema actual, la Affac propone otras estrategias alternativas. Por ejemplo, que los centros celebren puertas abiertas todos el mismo día o que lleven a cabo jornadas y otras actividades conjuntas. También, y especialmente de cara a combatir la segregación escolar, que haya una preasignación de centro de oficio. “Sería flexible y sin perjuicio de que puedas optar a otras, pero es una manera de que las familias tengan la oportunidad de conocer otras escuelas”, concluye.

"Las puertas abiertas son un anuncio con pancartas luminosas, pero para nosotros son un drama porque nadie viene a vernos: la elección de colegio provoca mucha tensión entre las familias, pero les pedimos que nos vengan a conocer" — Bernat Ferrer, de Escoles contra la segració

La escuela concertada, también preocupada por un desplome de la natalidad que se ha traducido en el cierre de 26 centros educativos en solo 5 años, reclama un aumento de la financiación con la finalidad de "seguir manteniendo "la pluralidad" escolar y "la lucha contra la segregación". "Creemos que se puede aprovechar este momento de pérdida de alumnado para invertir y que Catalunya tenga un sistema educativo gratuito como el que existe en sanidad y que las familias no deban de hacer aportaciones a los centros que forman parte del Sistema de Educación de Catalunya (70% público y 30% privado").

Meritxell Ruiz, secretaria general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, la entidad más representativa del sector de las escuelas concertadas, explica que, a pesar de que la demografía no es nada favorable, detectan un interés creciente de las familias por sus centros. Concretamente, "por la calidad educativa y la propuesta humanista". Ruiz recuerda que, según los datos de preinscripción del Departament d’Educació de los dos últimos cursos, las solicitudes en primera opción han incrementado para las escuelas de iniciativa social tanto en I-3 como en 1º de ESO.

"Creemos que se puede aprovechar este momento de pérdida de alumnado para invertir y que Catalunya tenga un sistema educativo gratuito como el que existe en sanidad", dicen desde las escuelas concertadas

Otros centros no son tan optimistas. La brecha del interés de las familias no solo aflora entre el sistema público y el concertado-pricado, sino que también sucede dentro del sistema público. Combatir la segregación es el objetivo fundamental de Escoles contra la Segregació, asociación integrada por las familias de alumnos matriculados en centros donde un elevado porcentaje pertenece a hogares con perfil socioeconómico bajo. Las jornadas de puertas abiertas, en su opinión, "tratan a las familias como clientes y fomentan la desigualdad", uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta el sistema educativo catalán, como decretó el último informe internacional PISA. La segregación escolar se ha reducido un 20% en Catalunya desde la firma -en marzo de 2019- del Pacto contra la segregación escolar por parte del Departament d’Educació y el Síndic de Greuges. Sin embargo, el panorama en muchas aulas sigue siendo preocupante y hay centros claramente ‘guetizados’.

Superar prejuicios

“Las puertas abiertas son un anuncio con pancartas luminosas", critica Bernat Ferrer. “Para nosotros, sin embargo, son un drama porque nadie viene a vernos. Somos conscientes de que la elección de colegio provoca mucha tensión entre las familias, pero les pedimos que nos vengan a conocer y que nos den una oportunidad. Si lo hicieran verían que nuestros maestros están totalmente entregados y muy acostumbrados a trabajar con alumnado de diferentes niveles, incluidos los de alto rendimiento. También verían que, en las ampas, hay padres y madres blancos y universitarios. Y lo más importante: que nuestros niños y niñas están muy bien. Y con toda esta información de primera mano, que se sientan libres de decidir”, sentencia Ferrer. “Entendemos los miedos de muchas familias, pero tenemos que desmitificar este momento. Sobre todo, cuando hablamos de niños de 3 años. ¿Qué pasa, que si va a un determinado colegio ya no será astronauta?”, concluye.

Suscríbete para seguir leyendo