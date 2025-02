Los dirigentes de una falsa oenegé se sientan en el banquillo por estafar a un centenar de voluntarios

Captaban voluntarios a través de las redes sociales, les prometían participar en proyectos humanitarios en Ghana y Sri Lanka y, cuando llegaban al destino, se encontraban con que no había nada preparado, a pesar de haberse pagado el vuelo, el visado y una cantidad de dinero como inscripción. Siete años después, el fundador de la falsa oenegé Yes We Help, Yago Z., y dos de sus socios se han sentado este martes en el banquillo de los acusados en la Audiencia de Barcelona. La fiscalía les reclama dos años y medio de prisión y una multa para cada uno por presuntamente haber estafado a un centenar de jóvenes, que reclaman alrededor de 165.000 euros por los perjuicios ocasionados. La acusación particular, representación de los perjudicados, solicita cuatro años de cárcel para Yago Z. y tres para los otros dos. El juicio se prolongará hasta mediados de marzo

Según la fiscalía, los tres acusados, "concertados y guiados por en ánimo de enriquecerse ilícitamente", idearon un plan "con la finalidad de lucrarse". Para ello, el 23 de octubre de 2017, se constituyó Yes We Help, cuyo objeto social consistía en organizar viajes y voluntarios. A partir de esa fecha, los impulsores de esta entidad empezaron a reclutar a jóvenes de entre 16 y 22 años para hacer voluntariado fuera de España durante el verano de 2018. No solo difundían mensajes a través de las redes sociales, sino también realizaban charlas en diferentes ciudades. La acusación subraya que en los mensajes publicitarios la entidad "fingía" ser una oenegé que ofrecía proyectos de sanidad, educación, deportes u orfanato en Ghana, Sri Lanka o Tailandia, pese a que "no estaban organizados o nunca existieron".

850 euros en 15 días

Los jóvenes que aceptaban debían firmar un contrato de adhesión y la entidad les conminaban a entregar 850 euros en un plazo de 15 días. De ellos, 250 euros eran por la gestión y los otros 600 euros para manutención, alojamiento y donación para los países, quedando al margen los gastos del viaje, los seguros y los visados. La campaña de publicidad y de captación se prolongó desde otoño de 2017 hasta verano de 2018, cuando grupos de voluntarios viajaron a Sri Lanka y Ghana. Sin embargo, cuando llegaron allí se encontraron, relata la fiscalía, "en una situación de desatención" y se dieron cuenta de que "no existía organización, ni control", teniendo dificultades, incluso, para realizar trayectos en vehículos, lo que les ocasionó gastos extras.

Beneficio económico

Los proyectos prometidos no existían y tampoco había acuerdos con entidades o asociaciones locales. De hecho, los colegios y hospitales del país desconocían que los voluntarios les prestarían ayuda. Para la acusación, los tres acusados solo actuaron para "beneficiarse económicamente" y nunca tuvieron la intención de organizar voluntariados, los proyectos no se publicitaban y hacían "suyas la mayor parte de las cantidades entregadas" por los jóvenes ilusionados por ayudar en países necesitados. Así lo han corroborado este martes testigos que viajaron a Sri Lanka y Ghana y que se encontraron con que los proyectos prometidos se habían esfumado

Una de las testigos ha explicado que eligió viajar a Sri Lanka y debía ayudar en un orfanato. Pero cuando llegó a lugar no había nada organizado y la llevaron a un colegio para colaborar en una clase de inglés, aunque, ha descrito, solo se "hacían aviones de papel" para los alumnos. "No me dieron ninguna explicación", ha recordado. "Tampoco nos pudieron decir dónde estaba el dinero", agrega. Su experiencia en el país asiático no fue nada agradable: "La última semana nos echaron del alojamiento y la comida no era buena". En las habitaciones dormían entre 8 y 10 personas.

Raúl, otro testigo, conoció a la falsa oenegé a través de las redes sociales y asistió a una charla de los promotores en Málaga. Él se apuntó a un proyecto vinculado a deporte que debía desarrollarse en Ghana. Cumplió los mismos trámites que el resto de perjudicados, pero cuando aterrizó en el país africano y que no había nada preparado, adelantó su regreso a España. "No había proyecto, ni estructura", ha aseverado ante el tribunal. Su grupo tuvo que buscarse sitios donde pudieran ayudar. Una experiencia parecida también en Ghana ha relatado una chica que debía participar en una iniciativa sanitaria. "No pisé ni un hospital, ni un centro sanitario", ha asegurado. Está previsto que declaren en la vista el centenar de jóvenes perjudicados.