La estafa de la factura de la luz tras la subida del IVA: la Policía Nacional informa

La reciente subida del IVA en la electricidad, que pasó del 9% al 21% el 1 de enero, ha desencadenado una ola de intentos de estafas telefónicas y por correo electrónico. Individuos que se hacen pasar por falsas comercializadoras de electricidad ofrecen supuestos descuentos, aprovechándose de la confusión y la preocupación de los consumidores por el aumento en sus facturas. La Policía Nacional ha emitido una alerta, centrándose en la prevención para evitar que los ciudadanos caigan en estas trampas.

La subida del IVA ha creado un caldo de cultivo perfecto para los estafadores. La promesa de descuentos y tarifas más bajas resulta atractiva para los consumidores que buscan aliviar el impacto económico de la medida. Los estafadores se aprovechan de esta necesidad, creando ofertas aparentemente irresistibles que, en realidad, son un señuelo para obtener información personal y financiera.

Información personal robada

José María Treviño, cofundador de Vivolt, una empresa especializada en la gestión de cambios de compañías de energía, advierte que los estafadores suelen utilizar información personal de las víctimas (nombre, DNI, dirección) para parecer más creíbles. Esta información, obtenida de forma ilegal a través de robos y ventas de bases de datos, refuerza la falsa sensación de legitimidad en la llamada. "Los estafadores a menudo nos dicen nuestra información personal cuando nos llaman, como el nombre, el DNI o la dirección del suministro, por parecer más creíbles. Sin embargo, esta información se puede haber robado y vendido ilegalmente ", señala.

La Policía Nacional, consciente del incremento de estas estafas, ha intensificado sus esfuerzos en la prevención. A través de vídeos y comunicados en redes sociales, el cuerpo policial ha divulgado información clave para identificar y evitar ser víctima de estos fraudes. La policía española ha centrado su estrategia en la prevención . Al principio de esta campaña de invierno, el cuerpo publicó un vídeo en redes sociales advirtiendo de las tres claves que permiten detectar si la llamada de una supuesta compañía de luz o gas es real o es una estafa.

Tres señales de alerta clave

La Policía Nacional destaca tres señales de alerta que deben levantar sospechas al recibir una llamada de una supuesta compañía de luz o gas:

Falta de Transparencia: La llamada proviene de un número oculto o desconocido, y el interlocutor no se identifica claramente ni especifica el nombre de la empresa que representa. Suelen presentarse como "asesores energéticos" sin más detalles. Las compañías legítimas se identifican claramente desde el principio.

La llamada proviene de un número oculto o desconocido, y el interlocutor no se identifica claramente ni especifica el nombre de la empresa que representa. Suelen presentarse como "asesores energéticos" sin más detalles. Las compañías legítimas se identifican claramente desde el principio. Presión Agresiva: El comercial ejerce presión para que el consumidor acepte un cambio de compañía o de contrato de forma inmediata. Las compañías legítimas no fuerzan a los clientes a tomar decisiones apresuradas y ofrecen tiempo para evaluar la oferta.

El comercial ejerce presión para que el consumidor acepte un cambio de compañía o de contrato de forma inmediata. Las compañías legítimas no fuerzan a los clientes a tomar decisiones apresuradas y ofrecen tiempo para evaluar la oferta. Solicitud de Datos Financieros: La señal más clara de estafa es la petición de datos bancarios o de tarjetas de crédito. Las compañías eléctricas ya disponen de esta información y, en caso de necesitar algo adicional, no suelen solicitarlo por teléfono. "Tu compañía eléctrica ya dispone de la información necesaria y, en caso de requerir algún dato adicional, no suelen pedirlo por teléfono", señala la policía.

Tácticas de los estafadores

Treviño describe tácticas más sofisticadas utilizadas por los estafadores. "Llaman repetidamente a las personas de las que han logrado los datos y si bloqueas un teléfono, llaman desde otro". Además, los operadores presionan para cerrar el contrato en la misma llamada, mostrándose irritados si el consumidor se resiste. "En estas estafas, "los operadores presionan para cerrar el nuevo contrato en esa misma llamada y se irritan cuando el consumidor se resiste". Otro truco consiste en hacerse pasar por empresas distribuidoras (Endesa, Iberdrola, etc.), las cuales no venden energía directamente ni pueden realizar ofertas comerciales.

La amenaza con un corte de luz si no se firma un contrato es otra señal inequívoca de fraude. Asimismo, hay que desconfiar si se escucha ruido o voces de fondo durante la llamada, lo que indica que proviene de un call center de baja calidad, frecuentemente utilizado en estafas. Treviño destaca que la amenaza con sufrir un corte de luz si no se firma un contrato es también una señal de fraude. Asimismo, hay que estar alerta si hay ruido u otras voces de fondo , "señal de que la llamada proviene de un call center de baja calidad, donde no aíslan las conversaciones".

Ofertas legítimas con truco

Incluso las ofertas de empresas legítimas pueden ser engañosas. Los comerciales, a veces demasiado agresivos, ofrecen precios muy bajos por el kilovatio/hora, pero ocultan el precio inflado de la potencia contratada, resultando en una factura final igual o superior a la anterior. "una estrategia habitual es ofrecer un precio muy bajo del kilovatio/hora consumido, pero ocultar el precio que se cobrará por la potencia contratada, que suben de forma desproporcionada para que el consumidor pague lo mismo o incluso más que con su anterior comercializador", señala Treviño.

Consejos para evitar la estafa

Treviño recomienda no aceptar ofertas por teléfono. Es fundamental solicitar la información por correo electrónico o WhatsApp para poder leer detenidamente el contrato. Verificar la dirección de correo electrónico del comercial y buscar reseñas y opiniones de la empresa en internet también son medidas importantes. "Es importante verificar la dirección de correo electrónico del comercial y asegurarse de que pertenece a la empresa con la que supuestamente hablas. E investigar por internet su reputación , por si tiene reseñas y opiniones de prácticas dudosas", considera.

Aunque la recuperación del dinero estafado es difícil, es crucial denunciar los intentos de fraude o la estafa consumada a la Policía Nacional o a los organismos de consumo. La denuncia contribuye a la investigación y a la prevención de futuros fraudes. "Una vez se ha producido la estafa, la policía puede hacer muy poco, es muy frustrante", reconoce. Sin embargo, recomienda siempre "denunciar los intentos de fraude o de estafa a la policía o los organismos de consumo".