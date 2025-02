Dahiana Rodríguez, técnica en mantenimiento ferroviario: "No había terminado el grado y ya me estaban llamando para trabajar"

El esfuerzo de ir cada día de Montmeló (Vallès Oriental), su pueblo, al instituto a Vilanova i la Geltrú (Garraf) con dos criaturas, la pequeña, muy pequeña, valió la pena. Terminó los estudios el pasado junio y a la semana ya empezó a trabajar en Alstom, haciendo el mantenimiento de los tranvías. A Dahiana Rodríguez, nacida en Uruguay hace 39 años, pero en Catalunya desde los 17 años, la curiosidad y el amor por el mundo ferroviario le viene de familia. "Mi marido se dedica a este mundo y a mí me llamaba la atención desde hacía mucho tiempo, pero trabajaba en un sector completamente distinto y, al no conocer a ninguna mujer que se dedicara a eso no se me pasaba por la cabeza que podía ser para mí", explica la mujer, quien hizo el clic el día que conoció a una chica que trabajaba en eso. "Pensé... y yo, ¿por qué no?", relata.

Intentó entrar en el instituto Francesc Xavier Lluch i Rafecas de Vilanova i la Geltrú, el único en toda Catalunya en el que se ofrecía la titulación de Grado Medio (CFGM) de Técnico en Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario en 2021, pero en esa ocasión no logró plaza. No se rindió, fue preparándose por su cuenta y, en 2022, consiguió entrar.

La "suerte" de la FP Dual

"Tuve la suerte de entrar en el programa de FP Dual y en segundo hice más horas de prácticas y eso me hizo ganar experiencia; me esforcé todo lo que pude", recuerda. "Fue duro, porque tenía un niño muy pequeño, pero era el momento y, por suerte, conté con mucha ayuda y tuvo su recompensa, antes de acabar de estudiar ya me estaban llamando para trabajar; son unos estudios con muchas posibilidades", apunta agradecida.

"Me he dado cuenta de que los límites te los pone tú; tanto en los estudios como ahora trabajando"

En su promoción -la que se graduó el pasado mes de junio- empezaron tres chicas, "y fue el año con más chicas de la historia de este ciclo formativo; nos contaron que el anterior solo hubo una y, el anterior, una también", subraya. En su grupo eran unos 25 -dos chicas, al final, porque una de las tres del inicio no terminó- e hicieron mucha piña. Igual que ella, su compañera encontró trabajo muy rápido. Es esta una de las profesiones que van a ser más necesarias en Catalunya con el traspaso de la gestión de Rodalies a la Generalitat.

La única mujer en el taller

"Estoy muy contenta con el cambio, me he dado cuenta de que los límites te los pone tú; tanto en los estudios como ahora trabajando, ya", prosigue esta técnica de mantenimiento preventivo y correctivo de tranvías, quien apunta que, hoy por hoy, es la única trabajadora mujer en los talleres. Pese a eso, está convencida de que, con ejemplos como el suyo, y el de la chica que la animó a ella a dar el paso, cada vez habrá más mujeres en trabajos masculinizados como el suyo o el de los transportes.

Disminuir la brecha de género es uno de los grandes retos de una Formación Profesional en transformación. Pese al avance en términos de igualdad experimentado durante los últimos años, aquellos oficios vinculados a la FP siguen mostrando un mayor sesgo de género, que luego se traduce en una mayor brecha salarial.

Según datos presentados el año pasado por el sindicato UGT, las mujeres catalanas con formación de FP cobran un 30,6% menos que sus homólogos masculinos; una brecha más de 10 puntos superior a la media del conjunto de la economía.

