La Universitat de Barcelona mantiene apartado a un profesor tras la denuncia por acoso sexual de una alumna

La Universitat de Barcelona (UB) mantiene suspendido de sus funciones a un profesor de la Facultad de Filología y Comunicación después de recibir en septiembre de 2023 la denuncia de una alumna del grado de Estudios Literarios ante la Unidad de Igualdad. Este lunes, en una carta ampliamente difundida por las redes sociales y grupos de aplicaciones de telefonía, la denunciante, que está en la carrera desde hace cuatro años, ha explicado que mientras cursaba el segundo curso un profesor de literatura la "acosó sexualmente" y abusó de ella "diversas veces".

"Quiero denunciar acercamientos hacia mí, comentarios fuera de tono, insinuaciones, acoso y tocamientos en su despacho, insistencias de demandas sexuales y diversas intimidaciones hasta el punto de obligarme (cerrando las ventanas y la puerta con llave y asegurándose de que no había nadie cerca) a tener sexo en tres ocasiones diferentes", explica la carta. "No soy la primera ni la última que ha sufrido en este grado por culpa de este profesor", añade el texto.

Tras recibir la denuncia interna, la universidad inició el protocolo para la prevención, detección y actuación contra las situaciones de acoso sexual o por razón de sexo, identidad de género u orientación sexual y otras conductas machistas LGTBIQ+fóbicas. La UB ofreció acompañamiento psicológico a la denunciante, medidas de seguimiento en el ámbito académico y apoyo por parte de los profesionales de la Unidad de Igualdad.

En este sentido, se dio asesoramiento a la denunciante y se la acompañó a los Mossos d'Esquadra para que presentara la denuncia por estas agresiones sexuales supuestamente cometidas dentro de las instalaciones académicas. Al mismo tiempo, la propia UB abrió un expediente disciplinario, que sigue en curso, por infracciones muy graves y se le suspendió de sus funciones, por lo que no puede dar clase desde 2023.

Denuncia archivada

Fuentes policiales han explicado a este diario que, tras una investigación, el procedimiento penal quedó archivado. El expediente disciplinario se encuentra en la fase final de instrucción, después de haber sido suspendido durante casi 10 meses por estar abierta la vía judicial. En ausencia de la resolución final del procedimiento disciplinario administrativo, la UB remarca que no puede tomar ninguna decisión más allá de las medidas cautelares y vinculadas al protocolo que ya se activaron desde un primer momento.

"Durante todo este tiempo, aparte de las actuaciones de investigación vinculadas al expediente disciplinario, los mecanismos de acompañamiento académico y psicológico han continuado activos", señalan. Se sigue con la instrucción de las diligencias tomando declaración a todas las partes. Se espera que la resolución se conozca en breve.

En su comunicado, la denunciante también señala que rompe ahora su silencio ante la falta de "culpa, remordimiento o vergüenza" del profesor. "Me gustaría no sentir miedo cada vez que piso la universidad y me gustaría no sufrir pensando en quién de mis compañeras será la siguiente. Ojalá pronto nuestro entorno esté limpio de esta escoria", señala la alumna.

Cinco expedientes en dos años

Entre 2023 y 2024, la UB abrió cinco expedientes disciplinarios a personas relacionadas con la comunidad universitaria por conductas machistas y acoso sexual. Las denuncias recibidas por la Unidad de Igualdad durante este periodo ascendieron 39. Todos los expedientes disciplinarios incoados supusieron la adopción de la medida cautelar de suspensión de empleo, en el caso de personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS) o de personal docente e investigador (PDI); y de suspensión de derechos de estudiante, en el caso del alumnado.