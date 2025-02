Dos nuevas mujeres acusan al pastor de la iglesia evangélica de Terrassa de abuso sexual

"El pastor abusó de mí y después me amenazaba". Tajante. Esta mujer fue feligresa durante 20 años en la iglesia evangélica Samaria de Terrassa hasta que no aguantó más y se marchó. "Él iba detrás de mí", dice en alusión al máximo dirigente de la congregación, J. G. Ella no solo profesaba la fe, sino que ayudaba en el templo con la limpieza y realizaba tareas en el domicilio del pastor. Aún hoy sigue en tratamiento psiquiátrico. Ella afirma tener constancia de que hay más víctimas del pastor, aunque ninguna lo ha denunciado ante el juez. Otra de ellas también se ha puesto en contacto con EL PERIÓDICO y ha explicado que el pastor le hizo tocamientos y la besó en la boca, además de coaccionarla.

De momento, hay 16 personas que aseguran haber sufrido agresiones sexuales por parte de cuatro miembros de la iglesia, entre ellos el pastor. Un juzgado de Terrassa está investigando el caso de dos jóvenes que fueron atacados sexualmente por el responsable de actividades lúdicas cuando eran menores.

La mujer que ha accedido hablar este lunes con EL PERIÓDICO admite que no tiene recursos para denunciar y prefiere mantener el anonimato. En la conversación telefónica se le nota nerviosa y afectada, a pesar de haber abandonado la congregación hace 17 u 18 años. Fue uno de los primeros miembros de esta iglesia evangelista de Terrassa, que pasó hasta por tres locales hasta que en 2022 desapareció.

Unos vecinos, explica, le invitaron a ir. Pasaba por una mala etapa personal y se involucró en los actos que se realizaban. Al cabo de un tiempo, el pastor empezó acercársele, tanto en la iglesia como en su domicilio. "En el local me metió en una habitación y empezó a tocarme los pechos. Me cogió la mano para que se la pusiera en el pene. Me la agarró fuerte hasta que eyaculó. Después me dijo: 'Limpia esto?". En otras ocasiones, le practica tocamientos. "Luego él me decía que si no había penetración no era pecado", afirma.

"Había una cama de matrimonio, me tiró sobre ella, me bajó las mallas y las bragas. Menos mal que sonó el teléfono"

"Abusó de mí varias veces, pero no soy la única, hay más mujeres. Me gustaría que las otras también hablaran", subraya. El pastor y su mujer, sin embargo, negaron la semana pasada a este diario las agresiones sexuales.

Según su testimonio, esta víctima no solo padeció estas supuestas agresiones sexuales en la iglesia, sino también cuando acudía al domicilio del pastor. "Salía de la ducha en calzoncillos y pasaba por delante de mí". Un día, explica, le hizo subir a una casa donde había vivido una hija. "Había una cama de matrimonio, me tiró sobre ella, me bajó las mallas y las bragas. Menos mal que sonó el teléfono, si no no sé que habría pasado. Me dijo: vete, vete, vete", asevera. Por la limpieza de la residencia le pagaba menos del precio del mercado. "Era la casa del pastor, te deba una cantidad y ya está".

Bajo el sometimiento

Confiesa la mujer que le tenía miedo. "Siempre te amenazaba. 'Vas a tener un accidente, tu hijo acabará mal, se meterá en la droga'. Te tocaba lo que más te dolía. Además, imponía mucho", rememora. Según su versión, el pastor "te hacía tener un miedo a Dios horrible, todo eran amenazas: si un domingo faltabas, decía que vendría el señor a tu casa; si te ibas a la playa, que tendrías un accidente".

"No denuncié porque nadie me habría creído, lo tenían muy endiosado"

En ese momento, afirma, no denunció porque dice que "nadie" la habría creído: "Todo el mundo lo tenía como endiosado". Era viuda y, cuando conoció a su pareja, tuvo "fuerzas para salir de allí". "Nunca más he pisado la iglesia y no creo que lo haga nunca más, no me fío de nadie", concluye.

37 años en la iglesia

La segunda mujer que se ha puesto en contacto con EL PERIÓDICO fue feligresa en la misma iglesia durante 37 años. Explica que hace unos 15 años el pastor alargó sus manos para tocarle los pechos por encima del jersey y ella se apartó. Después la besó en los labios. Como la víctima se resistió, la amenazó: "Si te atreves a hacerme chantaje, tu hija acabará muerta". La mujer, que no puede denunciar al estar el delito prescrito, afirma que donó unos 3.000 euros para el nuevo templo que nunca se construyó, aunque remarca que familiares suyas pagaron miles de euros más.

Los letrados de Vosseler Abogados que representan a las víctimas de otro miembro de la congregación creen que saldrán más casos relacionados con presuntos abusos sexuales, por lo que animan a los afectados a denunciar.

*Si tiene más información sobre estos hechos o es una persona afectada y nos quiere hacer llegar su caso, puede contactar con el equipo de EL PERIÓDICO en sociedad@elperiodico.com

