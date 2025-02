Miles de personas se concentran en Barcelona para pedir "paz y libertad" en Ucrania: "No queremos ser esclavos"

Una emotiva protesta, con 2.500 participantes según la Guardia Urbana, ha recorrido este domingo el Paseo de Gràcia de Barcelona para apoyar el fin de la invasión rusa en Ucrania y, a su vez, reclamar la libertad de este país, tres años después del inicio de la guerra. "Rusia quiere quedarse nuestras tierras, América nuestros minerales... pero nuestra gente que está muriendo no le importa a nadie. Quieren esclavizarnos", lamentaba Lora, originaria de este país cuya familia aún sigue conviviendo con los bombardeos. La marcha, que ha intercalado gritos y pancartas con lágrimas y llantos, ha contado con la presencia de muchos refugiados que escaparon hacia Barcelona hace ya tres años.

Un pilar de los 'castellers' de la Vila de Gràcia ha dado el pistoletazo de salida de la manifestación, que ha empezado enfrente de la sede de la Unión Europea en Barcelona. Bajo el lema 'Barcelona con Ucrania, defendamos la libertad', la marcha ha comemorado la trágica efeméride de una guerra que aún no ha terminado. "Los que nos tenían que proteger nos invaden, estamos aquí para apoyar a nuestro país, a nuestro pueblo, a nuestros hermanos y padres que se quedaron allí. Que el mundo sepa que seguimos sufriendo", añadía Vyctoria, junto a Lora. Hace más de una década que viven en Barcelona pero se volcaron en la acogida de sus compatriotas desplazados. "Nuestros niños no tienen derechos, han aprendido a convivir con las bombas", añadía Lora, cuyos padres viven a 40 kilómetros del frente.

"Barcelona nos acogió con los brazos abiertos y es de agradecer que la ciudad nos apoye hoy también. Hoy siguen muriendo miles de ucranianos, debemos recordarlos y pedir que el fin de la guerra respete la libertad de nuestro país", contaba Yulia, una refugiada que resguardada en una bandera azul y amarilla de su país. "Nosotros no podemos volver a Ucrania... nos fuimos enseguida, el primer día de la guerra", explicaba Mykhailo, un niño de 13 años que narra en catalán lo que su madre aún es incapaz de verbalizar. Aún recuerda el día que dejó su casa, su ciudad y sus amigos. Tenía 10 años. "Era como si se me rompiera el corazón, descubrí un sentimiento nuevo: el odio", ha seguido el adolescente. "Queremos decir al mundo todo lo que está pasando hoy en día, que nuestros amigos se han muerto", ha añadido cogido de la mano de su madre, Tetiana Cherevan, en pleno Passeig de Gràcia.

Manifestación de la comunidad ucraniana en Barcelona por los tres años de guerra en Ucrania / Victòria Rovira

Un grupo de alumnos de la escuela ucraniana de Barcelona, junto a sus padres, también han participado de la marcha con un mural pintado por ellos. "En la escuela tenemos 200 niños, la mitad, que están aquí por la guerra. Quieren volver a casa pero no pueden, sus casas se han destruido", explicaba Vyctoria Kryvolhyzhyna. 'Europa, escucha, es también tu lucha', gritaban los participantes, algunos de los cuales con la mirada empañada. Era el caso de Olga Dzyuban, presidenta de la asociación Djerelo, que se volcó con la protesta. "Luchamos como podemos, el dolor es muy fuerte pero si no decimos nada mañana desaparecerá Ucrania. No nos esperábamos que el que nos ayudaba nos venderá por cuatro minerales. Queremos ser un país libre en Europa", reclamaba, emocionada, sosteniendo una bandera ucraniana con dos mujeres más.

'Necesitamos armas para defendernos', 'Gracias por vuestro apoyo', 'La paz no es rendición, es que el agresor no pueda volver a hacerlo', clamaban algunas pancartas de los manifestantes. Otros gritaban 'Fuera Rusia de Ucrania', 'Europa está en peligro'. Anastasia, que también se refugió en Barcelona hace ya tres años, teme que la guerra se extienda. "Soy de Zaporiyia, mi familia sigue allí... el problema es que después de Ucrania vendrá Polonia. Europa está en peligro". Otros se manifestaban mostrando fotos de sus familiares y amigos fallecidos por la invasión rusa.

Pasadas las cinco de la tarde, la marcha ha llegado hasta la plaza Catalunya. "Me acuerdo que era oscuro, que cogimos un taxi y fuimos directos a un avión", recordaba Dima, un niño de seis años que hace tres escapó con su madre y sus hermanos de casa. "Nosotros vivíamos en Donestk, y en 2013 ya nos fuimos hasta Kiev", contaba Marina, la madre. Su padre, el abuelo de Dima, ha estado tres años secuestrado por las tropas rusas, le liberaron hace apenas dos semanas. "No hemos roto nuestras raíces con Ucrania y estamos muy agradecidos de los apoyos y oportunidades que nos ha dado Barcelona. Pero empezar esta vida de cero es muy difícil, nadie sabe si podremos volver", cuenta la madre. "Sobrevivimos viviendo al día, estamos vivos y esto es suficiente", se sinceraba.