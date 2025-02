Hacia la España de los 50 millones (gracias a los inmigrantes)

La inmigración, tan denostada en discursos políticos cada vez más en auge en todo Occidente, va sin embargo a propiciar que España logre un hito histórico: por primera vez, el país está a punto de alcanzar los 50 millones de habitantes. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de la semana pasada son claros: un total de 49.077.984 personas residían en el país a 1 de enero de 2025, un número nunca antes visto. Y los expertos coinciden en que, si el aumento de población sigue la progresión de los dos o tres últimos años, es probable que a finales del año que viene se llegue a esa cifra mítica de 50 millones.

El récord coincide en el tiempo con otro: nunca ha habido tan pocos nacimientos. La tasa de hijos por mujer se sitúa en mínimos históricos, con 1,12, según los últimos datos disponibles. Desde la crisis de 2008 ese porcentaje no ha parado de bajar, en una tendencia que poco a poco se está instalando también en países del norte de Europa, que hasta hace poco eran vistos como ejemplo de los buenos resultados del fomento de la natalidad. Solo la llegada de inmigrantes permitió que el número de residentes en España creciera en el último trimestre de 2024 en más de 115.000 personas, pese a que al mismo tiempo la población nacida en el país cayera en más de 20.000 personas. Es la misma tendencia que ha permitido al país sumar más de un millón y medio de habitantes en los últimos cuatro años.

Los expertos extraen varias constataciones de estos datos. Por ejemplo, que el crecimiento poblacional español es, en parte, “engañoso”, porque “depende de cómo se aceleren o desaceleren los flujos migratorios, que a su vez dependen de la evolución de la economía, de recesiones o de conflictos en los países de origen”, afirma Héctor Cebolla, investigador científico en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD) dentro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). De hecho, entre 2012 y 2015 el número de residentes en España se redujo por los efectos de la crisis económica en la llegada y salida de inmigrantes.

El crecimiento también es poco robusto porque, a la larga, la inmigración no es una solución para las bajas tasas de natalidad. “Al cabo del tiempo, los inmigrantes acaban teniendo tan pocos hijos como nosotros. Básicamente, es dar una patada al balón hacia adelante para que nuestros hijos resuelvan el problema”, sostiene el investigador del CSIC. También hay estadísticas que apoyan esa afirmación: según los últimos datos disponibles, del año 2023, los nacimientos por mujer se redujeron en España tanto en madres autóctonas como en madres inmigrantes.

El director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Albert Esteve, señala que, en cualquier caso, los nacimientos en familias inmigrantes están ayudando decisivamente al crecimiento poblacional. En Catalunya, por ejemplo, más del 40% de los niños que vinieron al mundo el año pasado lo hicieron en esos hogares.

"La España despoblada es un rasgo estructural"

Otra conclusión: que es casi imposible que el crecimiento global sirva para paliar la paulatina despoblación de amplias zonas del país. “La España despoblada es un rasgo estructural, no vamos a revertirlo. Tenemos que aprender a vivir con ello”, dice Cebolla, que cree que la situación solo podría cambiar si se produjera “un ‘shock’ enorme”, algo inimaginable. Lo mismo opina Antonio Izquierdo, catedrático emérito de Sociología de la Universidad de A Coruña (UDC), exasesor de la OCDE y uno de los mayores expertos en migraciones del país. “El saldo migratorio positivo de 2024 ha sido de unas 720.000 personas, pero la inmigración va donde hay, no donde no hay. Donde la economía la llama, donde crece. No va a ir a Soria, no se va a poblar la España interior, salvo que haya una catástrofe nuclear. No ha pasado en ningún país del mundo”, añade en conversación con este diario.

Izquierdo insiste en varias ocasiones en que “la inmigración es hija de la economía”, es decir, que actúa por motivos económicos. En los últimos años, sin embargo han tenido cierto éxito –y han sido difundidas por partidos ultraderechistas y xenófobos- teorías conspiratorias como la del “gran reemplazo”, según la cual la población blanca cristiana europea está siendo sistemáticamente sustituida, sobre todo por africanos, a través de la migración masiva y la caída de la natalidad, lo que pondría en peligro la civilización del continente. “El informe de la ONU del año 2000 ha hecho mucho daño”, dice Izquierdo, sobre un texto que en realidad constataba principalmente que los inmigrantes serían imprescindibles para mantener, entre otras cosas, las pensiones de los europeos, pero que los propagadores de la teoría del “gran reemplazo” usan como pretendido aval.

Un camino difícil

En cualquier caso, todos los expertos consultados muestran inquietud por la escasez de nacimientos en España, y por la dificultad de revertir la situación. “Conseguir que la natalidad pueda subir es un trabajo que requeriría décadas”, afirma Albert Esteve. “Para que nazcan niños necesitamos que haya mujeres fértiles, en edad de ser madres y que quieran o puedan tener hijos. Ya hace muchos años que se tienen pocos hijos, pero ahora estamos en la tormenta perfecta: hay pocas mujeres en edad de ser madres y además tienen pocos hijos, las que tienen. Podríamos conseguir mejorar la fecundidad, pero para elevar la población fértil necesitaríamos 30 años”, subraya.

Izquierdo tiene una opinión parecida. “La política podría cubrir el déficit entre lo que las parejas quieren y los hijos que pueden tener. Hay un déficit de fecundidad que tiene que ver con lo que se quiere no se puede hacer: querrías comprar una casa con jardín, pero no puedes. Eso, que sería aminorar la infelicidad de las parejas, es la tarea de la política y la economía. Pero la economía no quiere, no quiere esperar a que los niños crezcan, y no quiere pagar lo que los niños quieren, y prefiere acudir a mano de obra más barata, ya en edad de trabajar. Hoy en día se necesitan dos salarios para vivir, y el derecho a la vivienda es una ilusión”, cree el catedrático emérito de la UDC.

También Cebolla constata que el problema tiene difícil solución. “La evidencia internacional comparada indica que las políticas puramente ‘pronatalistas’ no funcionan. Si se invierte mucho dinero en que la gente tenga hijos lo que parece que pasa es que la gente adelanta su calendario reproductivo: tienen hijos antes, pero no más. Lo que no puede ser es que a cualquier político se le ocurra un plan disparatado que dure una legislatura, la gente tiene que poder programar su vida. Cheques bebés, gratuidad de ida y vuelta de guarderías... Tiene que ser una política de décadas, de saber que cuentas con el apoyo del Estado si tienes hijos”, dice.

Hablar de la inmigración

Pero esa necesidad de políticas a largo plazo se compadece mal con unos tiempos acelerados y con una política dominada por el mensaje efectista, a menudo furiosamente contrario a la inmigración. “A mí no me preocupa que se hable de inmigración, pero sí el populismo”, afirma Cebolla. Abordar la cuestión es ya inevitable; rehuirla ha contribuido probablemente al crecimiento de las opciones antiinmigración. “Es verdad que en España hemos atraído inmigración mucho menos cualificada que en EEUU o el Reino Unido, por ejemplo. Y en Alemania o Suecia han tenido un modelo reciente de mucha inmigración humanitaria, y ahora la gente ve que hay modelos con más éxitos que otros”, afirma también. “Algunos partidos han visto que la inmigración es un filón que tensiona al electorado, y lo intentan aprovechar”, señala Esteve. “Pero sin inmigrantes, ahora tendríamos un 40% menos de nacimientos. Y si ya estamos hablando de cerrar guarderías y escuelas, imagina”, añade.

Izquierdo afirma, en cualquier caso, que la política tiene otros poderes por encima que son los que verdaderamente toman las decisiones. “Estos partidos [los que lanzan mensajes xenófobos] están muy bien entrenados. Poco a poco, una vez consigan un resultado electoral decente, van a distinguir entre buenos y malos inmigrantes. Dirán que los buenos sigan viniendo, y darán caña a los malos. No hay más que ver a Elon Musk haciendo reuniones en el Despacho Oval: aquí manda quien manda. Esos partidos cumplen la función de hacer que los autóctonos no miren hacia arriba y carguen contra los de abajo”, asegura el catedrático.

Es difícil hacer predicciones sobre una materia tan volátil y con tantos condicionantes como la demografía. Hay unas proyecciones del INE del año pasado en las que se aventuraba que España alcanzaría en el año 2039 los 53,7 millones de habitantes. Pero ese estudio actualizaba otro, del año 2022, que contaba con que el país tendría ahora mismo medio millón de residentes menos de los que tiene, y, a la vez, con que el número de hijos por mujer estaría por encima del 1,2, cuando está claramente por debajo, según los últimos datos. Así que todo puede cambiar muy rápido. Lo que parece inevitable es otra de las constataciones de esa proyección: que la población nacida en España va a tener cada vez menos peso en el número global. Y que la pirámide poblacional mostrará un envejecimiento cada vez mayor, una coyuntura que solo puede atenuar la llegada de inmigrantes.

