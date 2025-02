Catalanas de origen chino, contra los clichés: "Elegimos nuestro modo de vivir, sin dejar de sentirnos chinas"

Le preguntan mucho si es adoptada por el cortocircuito que provoca a la mirada occidental su acento, catalanísimo, y sus rasgos orientales. Gnacia Liu nació hace 20 años en Badalona en el seno de una familia china migrada años antes, que regenta un bazar desde que ella nació. "Cuando me lo preguntan siempre respondo con respeto, no me molesta. De hecho no me incomoda que me lo pregunten porque creo que compartir mi historia ayuda a romper prejuicios", explica la joven, que está estudiando Pedagogía en la UB y Educación Primaria en la UAB, y que admite que todavía está buscando su identidad.

"Me siento las dos cosas"

"Me siento las dos cosas. En casa, me siento más china, pero, por ejemplo, yo pienso en castellano y catalán; y este verano estuve en China y, aunque la conexión con mi familia me hizo sentir cercana a mi origen, no sentí que fuera mi hogar.…", cuenta. Explica que siente "una ambigüedad constante", "aunque, al final, esa mezcla de culturas enseña a ver la belleza en la diversidad y a sentirme conectada con ambas partes de mí", prosigue la joven, quien recomienda el documental ‘Chiñoles y bananas’, realizado por una joven periodista de origen chino, que refleja muy bien la mezcla de sensaciones que la atraviesan: "Lo de 'banana' puede reflejar esta dualidad cultural de una manera metafórica, porque por fuera eres amarillo pero por dentro te sientes blanco".

Gnacia, estudiante del del grado de pedagogía de la Universitat de Barcelona (UB). / Victòria Rovira

Pese a nacer en Badalona, a los pocos meses sus padres -que trabajaban muy duro para poder llegar a tener una estabilidad económica- la enviaron a China para que la cuidara su abuela. "Volví en P-5 y recuerdo que empecé a tener muchos problemas de comunicación. No entendía a nadie. Repetí segundo de primaria", recuerda. Algo que vivió con tristeza. "Solo jugábamos, yo no hablaba demasiado, pero poco a poco fui aprendiendo; hasta la ESO no empecé a desarrollar mi habilidad comunicativa", prosigue, algo que suena increíble dada su madurez actual.

La importancia del apoyo

"En el colegio me consideraban la rara. Era la única niña china en la clase. Suerte que tenía un profesor de apoyo al lado que me ayudó mucho. Las tardes me las pasaba sola jugando con juguetes en el bazar de mis padres o dando vueltas con la bici por el barrio, pero me sentía sola. En la ESO cambié de escuela y conocí a mi mejor amiga, lo que ayudó mucho; la amistad ayuda a que desarrolles muchas cosas", relata con muchas ganas de compartir su experiencia.

Agradece el apoyo de los profesionales que la ayudaron. "Me recomendaron que me apuntara al 'esplai' para practicar el catalán, y me sirvió muchísimo para desarrollarme". Fue en el 'esplai', dice, donde descubrió su vocación por la educación.

Ting, estudiante de la UB de 22 años. / Victòria Rovira

Amigas de la facultad -ambas estudian Pedagogía-, la historia de Ting tiene algunos puntos en común con la de Gnacia, "pero cada una tiene su historia", reivindican, cansadas, con razón, de clichés. También nació en Catalunya y pasó los primeros años de su vida en China hasta que sus padres reunieron el dinero para abrir el restaurante que todavía regentan, en el que Ting ha crecido, pero, en su caso, no ha sentido de una manera tan intensa esa "ambigüedad constante" de la que habla su amiga.

"Me recomendaron que me apuntara al 'esplai' para practicar el catalán y me sirvió muchísimo para desarrollarme" Gnacia Liu — Estudiante de Pedagogía y de Educación Primaria

Igual que Gnacia, en la escuela Ting era la única niña china, aunque, en su caso, ella no lo vivió como un reto tan grande. "Tenía un poco de envidia porque mis amigas de las clases de chino [a muchas de estas jóvenes, de niñas, sus padres las apuntan los sábados a clases de chino para que aprendan la lengua] sí tenían dos o tres compañeras en el colegio y yo no, pero tampoco me marcó mucho, no tuve problemas con mis compañeros ni me sentí la rara, me ayudaron mucho en todo", cuenta esta joven de 22 años, quien antes de llegar a la universidad hizo un ciclo formativo de grado superior de Imagen para el diagnóstico y Medicina Nuclear y trabajó como "técnica de rayos en el Hospital Clínic".

"Eso me ha hecho llegar a la universidad con un poco de 'delay' respecto a mis compañeros de promoción que han venido directamente del bachillerato, pero yo siento que lo que he hecho me ha servido, tengo otra titulación y experiencia, he trabajado mucho", apunta Ting, quien habla también con orgullo de sus raíces chinas. La semana pasada, de hecho, fue la encargada de presentar los actos de la celebración del año chino impulsado por el Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREDI) de la Facultad de Educación de la UB, universidad en la que hay matriculados más de 1.000 alumnos chinos (la gran mayoría de ellos, eso sí, jóvenes chinos nacidos y crecidos allí, que han venido aquí a cursar directamente estudios universitarios, perfil muy distinto al de estas jóvenes).

Jiayi Xu, estudiante del doble grado de Farmacia y Nutrición en la UB. / Irene Vilà Capafons

Jiayi Xu estudia también en la UB, en su caso, primero de un doble grado de Farmacia y Nutrición. A diferencia de Gnacia y Ting, Jiayi nació en China y migró a Barcelona junto a su familia a los 8 años, en tercero de primaria. Explica que las matemáticas "salvaron su autoestima" cuando llegó y no entendía nada en clase.

El hecho de destacar en matemáticas hizo que se dieran cuenta de que el problema no era su cabeza: era que (aún) no conocía la lengua, recuerda. "Me he adaptado muy bien a la sociedad catalana y española, en mi caso, no he tenido los conflictos de identidad que sé que sí tienen otros chicos y chicas en mi situación", señala Jiayi, en la misma línea de lo que comenta Ting.

"Veo cómo vive y piensa la gente tanto allí como aquí y elijo mi propia manera, sin dejar de sentirme china" Jiayi — Estudiante de Farmacia y Nutrición en la UB

"Veo cómo vive y piensa la gente tanto allí como aquí y elijo mi propia manera, sin dejar de sentirme china. Hace un año y medio estuve allí, y me lo pasé muy bien, fue genial", cuenta Jiayi, quien agradece a sus padres que "le dejen libertad" para ser quien es.

La importancia de la familia

Liyun Wang, profesora de chino en la UPF, apunta que la cultura china tiene "una gran fuerza centrífuga". "Todos los niños nacidos en familias chinas han recibido una educación china, la cultura confunciana está en la familia, en el día a día; los niños que han crecido con padres chinos tienen integrada la cultura china, tienen las dos culturas", señala la profesora de la UPF, quien añade que otro asunto es que, a algunas familias, les resulte raro o incluso inaceptable que sus hijos tengan las dos culturas. "Para perder una cultura se necesitan dos o tres generaciones, con una sola generación no la cambias", responde la profesora al miedo de ciertas familias de que sus hijos se olviden de sus orígenes.

Suscríbete para seguir leyendo