La tarifa plana de 20 euros de Rodalies excluye a los viajeros de Regionals, que pagarán mucho más

El anuncio del Govern de que a partir de julio se creará un título con tarifa plana de 20 euros al mes para viajar en Rodalies ha dejado a los usuarios de Regionals pasmados. O, si más no, a la espera de saber qué pasa con ellos, los viajeros de la media distancia. La cosa se entiende con un ejemplo. Una persona que venga desde Sant Vicenç de Calders con la R2 Nord hasta Sants pagará ese abono de 20 euros con el que podrá circular sin límite por toda la red de Rodalies. Pero alguien que se suba un poco más abajo, pongamos Tarragona con la R14, tendrá que pagar un billete mensual de 152 euros, siete veces más, porque es un servicio regional.

Ir de Sant Vicenç de Calders a Barcelona valdrá 20 euros, pero el viaje de Tarragona a la capital catalana, de tren regional, costará 152

El decreto estatal 1/2025, el que se aprobaba la continuidad de las actuales bonificaciones del transporte público, estipula que a partir de julio, la media distancia convencional "tendrá descuentos del 40% y será gratis para los niños". Para los jóvenes (entre 15 y 26 años), la rebaja será del 50%. Bienvenida ayuda, pero el precio general, en este caso concreto, será de 91 euros, 4,5 veces más caro que Rodalies. Y en cualquier caso, al estar las competencias de tarifas traspasadas, será la Generalitat quien tenga la última palabra.

Usuarios de Rodalies, en la estación de Sant Vicenç de Calders / Enric Renom

Fue Manuel Nadal, secretario de Mobilitat i Infraestructures de la Conselleria de Territori quien, el miércoles, en una comparecencia en el Parlament, avanzó la voluntad de crear este nuevo abono de tarifa plana que sustituirá al gratuito recurrente que todavía sufraga al 100% el Estado. Pero en su alocución nada dijo de los servicios de Regionals, que tienen unas tarifas que varían en función de la distancia requerida por el usuario. Tampoco ningún diputado de todos los grupos parlamentarios cayó en la cuenta de que se estaba dejando al margen la media distancia, es decir a la gente que usa las líneas R11, R13, R14, R15, R16 y R17, concentradas básicamente en el sur y suroeste de Catalunya, a excepción de la R11, que sube hasta Portbou pasando por Girona.

Las líneas regionales, con tarifas que varían en función de la distancia, son la R11, R13, R14, R15, R16 y R17

Un portavoz de Territori explica a EL PERIÓDICO que será en abril cuando el Govern decida qué hacer con los precios de los Regionals, aunque todo parece indicar que se seguirá el plan establecido por el decreto estatal, que plantea esa rebaja general del 40% respecto a la tarifa anterior a la gratuidad. Esta bonificación, sin embargo, estará en muchos casos a una distancia de precio sideral de los genéricos 20 euros de Rodalies. El ejemplo de Tarragona y sus 152 euros está dentro de la horquilla de estaciones que están a una distancia de entre 76 y 90 kilómetros de Barcelona. Pero si se va más allá, pongamos por caso 125 kilómetros, como puede suceder en estaciones del entorno de Girona y la R11, el precio bonificado al 40% será de unos 130 euros, 6,5 veces más que la tarifa plana de 20 euros de Rodalies.

"Estamos más lejos y es lógico que paguemos más, pero si el título de Rodalies costará 20 euros, nosotros podemos pagar 40, pero no 90 o 120 euros" Anna Gómez — Plataforma Dignitat a les Vies

Reloj gigante en la estación de Rodalies de la plaza de Catalunya / Elisenda Pons

Anna Gómez, portavoz de la plataforma Dignitat a les Vies, lamenta que los viajeros de Regionals "hayan sido una vez más olvidados". "Se penaliza otra vez el hecho de no pertenecer a Barcelona y su entorno, con un centralismo que el propio Govern alimenta", sostiene. Explica que siempre han sido contrarios a la gratuidad de la que ahora gozan, pero reclaman "una mínima equidad" a la hora de establecer los nuevos precios a partir de julio. "Estamos más lejos y es lógico que paguemos más, pero si el título de Rodalies costará 20 euros, nosotros podemos pagar 40, pero no 90 o 120 euros", se queja.

Gómez compareció el pasado miércoles en la Cámara catalana precisamente para quejarse sobre el "excesivo centralismo ferroviario de Barcelona". Centró su crítica en cómo afecta a los jóvenes, muchos de los cuales renuncian al tren -"una fuente de frustación", denunció- y a mejores oportunidades lejos de casa precisamente por las dificultades del transporte ferroviario regional.

Tampoco entienden que los usuarios del Avant, un servicio 'premium' respecto a Regionals, tengan, según detalla el decreto estatal, una bonificación del 50%, superior a la suya. Y recuerdan que por mucho que se pague mucho más, no por ello los trenes de media distancia van a ir más rápido. "Sucede muy a menudo, y así lo certifican muchos maquinistas, que un tren regional no puede avanzar a un Rodalies de la R2 Sud, con lo que le toca ir detrás a pesar de que no se detendrá en las mismas paradas y debería ser más directo. Pagaremos mucho más para ir a la misma velocidad".

Suscríbete para seguir leyendo