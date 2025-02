Dentro del 'banco' de las mujeres subsaharianas en Catalunya: "Es nuestra única forma de tener libertad económica y emprender"

Sábado, seis de la tarde. Decenas de mujeres de origen subsahariano se agolpan a las puertas de un local en el barrio del Besòs (Barcelona). En cuestión de minutos inundarán la sala. Son más de cincuenta las que participan de este encuentro mensual en el que se prestan dinero, ahorran juntas y emprenden proyectos. "Es nuestra única forma de emprender y conseguir autonomía financiera, la libertad económica para no depender de nadie", cuenta Bombo Ndir, activista y participante de este banco informal que ha permitido a estas mujeres abrir negocios, crear oenegés o comprarse una casa para huir de la violencia sexual.

"A quienes piensen que las mujeres migrantes somos unas pobrecitas que necesitamos ayuda... que sepan que no es verdad. Somos emprendedoras" Bombo Ndir

La escena se repite en decenas de pueblos y ciudades de Catalunya, donde las mujeres migrantes usan métodos ancestrales para recaudar dinero. "Sin tener que pedir perdón ni permiso, nos ayudamos entre nosotras", insiste Ndir.

Ceremonia de la tontine de mujeres senegalesas en el barrio de Sant Martí, Barcelona. El tontine és una inversión vinculada a una persona viva que proporciona un ingreso mientras esa persona viva, por tanto, una forma de ayuda mutua entre comunidades / VICTORIA ROVIRA / EPC

Esta práctica existe en cada municipio donde hay una mínima diáspora subsahariana. Es la 'tontine', el método tradicional con el que las mujeres africanas han podido emprender todo tipo de proyectos. Cada grupo pacta aportar cierta cantidad pactada de dinero una vez al mes durante un tiempo determinado. Y cada mes, una persona distinta del grupo se queda con el dinero que aportan todas.

Cada mujer aporta cierta cantidad una vez al mes. Y cada mes, se deciden los proyectos que se financian

"Antes era un banco de tiempo, ahora lo hacemos con dinero", cuenta N'Dir, que añade que ellas son quienes lo hacen porque, en su país, son las mujeres las que se encargan de la gestión del dinero familiar. "Hay 'tontines' de 10 euros al mes e incluso de hasta 2.000 euros al mes. Tambien hay 'tontines' de joyas, de ropa... de lo que te puedas imaginar", sigue Rama Bah, otra participante. "También hacemos la 'jambra', que funciona igual pero cada una aporta lo que puede, la cantidad no está pactada", explica Ndir.

Como pedir un crédito

"Lo importante es que se fomenta el ahorro. Es decir, tu podrías guardar para ti esos 10, 20 o 50 euros al mes y con tiempo podrías llegar a obtener el mismo dinero. Pero eso no ocurre, porque seguramente ese pequeño ahora lo gastarías antes. De esta forma consigues grandes cantidades de dinero que no tienes en el momento. Es como pedir un crédito", cuenta Abdulaye Fall, demógrafo e impulsor del banco informal de la diáspora subsahariana en Catalunya.

El banco tiene una junta rotatoria: una mujer guarda la caja, otra tiene la llave y una tercera lleva las cuentas

"Para nosotras este tipo de gestión es imprescindible. Aquí hay mujeres en situación irregular, mujeres que tienen sueldos muy bajos y trabajan en cocinas, haciendo trenzas, vendiendo en la playa a las que los bancos no prestan dinero. Muchas no pueden ni tan siquiera abrir una cuenta bancaria porque no tienen DNI ni NIE. Si queremos emprender, si queremos hacer cosas y ser autónomas, esta es nuestra única forma de lograrlo", prosigue Ndir.

A diferencia de iniciativas similares, este encuentro económico mensual de la diáspora subsahariana en el Besès que empezó con la 'tontine' ha dado un paso más allá. Estas mujeres han creado un banco entre ellas. EL PERIÓDICO lo ha podido visitar.

¿Cómo funciona el banco? Primero, las mujeres que gestionan el banco, que son una junta rotatoria, se sientan en una mesa central. Una de ellas lleva la caja, con todo el dinero en efectivo, que ha guardado en casa. Otra trae la llave, y una tercera saca una libreta. Las rodean el resto de participantes, de todas las edades. En este encuentro participan 68 mujeres. Quien falta debe justificarlo, y quien llega tarde, paga una multa. Al llegar, cada mujer abona la cuota de un euro de participación. Y luego, empieza el recuento.

El banco tiene una junta rotatoria: una mujer guarda la caja, otra tiene la llave y una tercera lleva las cuentas

Mientras una cuenta los billetes, hay quien saca termos de té, leche especiada con menta o dulces típicos senegaleses. Se besan, se abrazan y charlan hasta que suena una campana. "Tenemos 14.600 euros", anuncia una de ellas en 'wolof', lengua hablado en Senegal. Es el mismo dinero que dejaron en la última reunión: los números cuadran.

Ndeye Gueye pide fondos para comprar chatarra y Adama Faye para su negocio de pescado seco

Aquí empieza el momento de llenar la caja. Quien quiere, se levanta y aporta su ahorro. Algunas dan 10 euros, otras 100. "Tenemos un recuento de cuánto dinero ha puesto cada una. Las de la junta lo anotan y luego lo actualizarán en una aplicación móvil que usamos", sigue Ndir. A través de la plataforma Winkomun, cada mujer ve cuánto dinero ha aportado y cuánto debe.

El préstamo

Una vez se han hecho todas las aportaciones mensuales, llega el momento decisivo. Vuelve a sonar la campana y llega la pregunta: "¿Quién quiere dinero?". Rápidamente se levanta Ndeye Gueye, presidenta de la asociación Cha Kanam (Mujeres Adelante) del barrio del Besòs y la primera africana al frente de una chatarrería en Barcelona. "Necesito 2.000 euros", pide. Ella solo ha aportado 600 euros al banco. Para llegar al dinero que necesita, le faltan 1.400. "¿Tienes avales?", le preguntan. Tres mujeres, que entre ellas suman 1.400 euros en sus aportaciones a la caja común, son el aval de Ndeye y dan el visto bueno. En pocos minutos, Ndeye sostiene el fajo de billetes. "Los necesito para la empresa, para poder comprar chatarra", contará más tarde. En un año debe devolverlo todo.

Ndeye dice que sin la 'tontine' no hubiera logrado abrir su negocio. No es la única. "Yo pedí mil euros en verano y estoy a punto de devolverlo, cada mes doy 105 euros", cuenta Adama Faye. Esta mujer, de 65 años, llegó a Barcelona en los 90. Abrió un restaurante de comida africana en la calle Escudellers, pero en 2017 tuvo que cerrarlo. "Si no tienes trabajo, nadie te da un crédito", sigue. Desde entonces trabaja en residencias de ancianos, pero tiene un proyecto de negocio. "Pedí los mil euros y fui a Senegal. Allí compré muchísimo pescado seco y ahumado y lo vendo en Barcelona y Navarra durante el año", sigue. Con este negocio mantiene a su familia. "Las mujeres necesitamos tener nuestro propio dinero", insiste la mujer, que dice que jamás ha querido recurrir a los servicios sociales.

Una casa propia contra los abusos

Si no fuera por este banco informal, Aissatou Diallo tampoco hubiera podido abrir hace cinco años la Asociación Humanitaria Contra la Ablación de la Mujer Africana (AHCAMA). "Si no, sería imposible realizar el proyecto", sigue la guineana. "Yo abrí una tienda en Dakar y luego otra en Barcelona", comparte Nene Camara, ya jubilada.

El 'banco' ha financiado desde la apertura de oenegés a la compra conjunta de terrenos en Senegal

"Yo me he podido comprar un terreno en Senegal e ir de vacaciones con mi hija", añade su hija Rama Bah. Ella forma parte de un grupo de 21 mujeres subsaharianas en Catalunya que han comprado juntas 21 terrenos en Senegal con la intención de construirse cada una su casa allí. Lo hicieron con una 'tontine' que, a lo largo de un año, les permitió ahorrar el dinero para hacer la compra conjunta.

"Necesitábamos nuestra propia casa, nuestro propio espacio, para proteger a nuestra familia. Cuando vamos a nuestro país durante las vacaciones y nos quedamos en casa de las familias de nuestros maridos, se producen abusos", explica Ndaie. Este último año, Ndir ha logrado viajar a la Meca y comprar una ambulancia para la comunidad de su pueblo.

Las mujeres senegalesas cuentan el dinero de su banco autofinanciado. / VICTORIA ROVIRA / EPC

Este banco asambleario, que está presente en otras ciudades en Catalunya como Girona, Vilafranca, Vic o Lleida, se inició en 2017 con el proyecto de Comunidades Autofinaciadas que impulsó Faye. El proyecto terminó, pero algunas mujeres lo han mantenido. Ocho años después, en el Besòs no ha habido ni un caso de morosidad.

"Es un tema de confianza. Si alguien no devuelve el dinero, no volverá a participar en ninguna actividad así, aquí ni en ningún otro lugar", sigue Ndir. Tampoco es de extrañar que en este grupo la tasa de mujeres divorciadas supere la media. Las no divorciadas, por su parte, sienten que en casa las tienen más en cuenta porque aportan más dinero que sus parejas.

Traerlo de vuelta

En el caso del Besòs, la fundació La Caixa dio 30.000 euros a fondo perdido para arrancar el proyecto. Fue fundamental para poder empezar a notar los efectos de este sistema de forma rápida. "Es lo que hay que hacer en África si queremos ayudar a la economía local. Financiemos las 'tontines' que ya existen. Que las mujeres puedan emprender, sacar adelante sus negocios... así las madres no necesitarían que sus hijos migrasen a Europa ni tampoco dependerían de las oenegés o de la supuesta solidaridad blanca", insiste Ndir, que ha repetido por activa y por pasiva esta idea al Fons Català de Cooperació, por ahora sin éxito.

Rama Bah, con su mare Mende Camara y Bomo Ndir, vendiendo ropa entre las mujeres del banco informal de las mujeres subsaharianas en el Besós. / VICTORIA ROVIRA / EPC

Tres horas después de abrir la caja, las mujeres siguen compartiendo el té y charlando de sus problemas y proyectos. Bah abre una maleta y despliega coloridas telas que aprovecha para vender. Faye reparte el pescado ahumado a varias mujeres que se lo piden, previo pago. Lo que antes era un banco, ahora es un mercado. Y se alargará más allá de la hora de cenar.

"A quienes piensen que las mujeres inmigrantes somos unas pobrecitas que necesitamos ayuda... que sepan que no es verdad. Somos emprendedoras, sabemos y podemos tirar adelante, tenemos muchas capacidades. El único problema es que tenemos que hacerlo desde los márgenes", insiste Ndir.

