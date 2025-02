El Govern planea que la T-Mobilitat tenga un título con tarifa plana para viajar por toda Catalunya

Manel Nadal, el secretario de Mobilitat i Infraestructures del Departament de Territori, es uno de esos políticos/técnicos que los periodistas esperan como agua de mayo. Sea por su veteranía, el bagaje o su carácter, es una fábrica de generar titulares. El miércoles compareció en el Parlament para dar cuenta sobre las bonificaciones en el transporte público. Pero su alocución no quedó ahí. Ni mucho menos. Dio debida cuenta sobre los cerca de 400 millones que este año costarán los billetes rebajados, pero también levantó la cabeza para mirar mucho más allá. Y además de señalar que el camino no pasa por el precio, sino por la calidad del servicio, avanzó algunas posibles novedades sobre la T-Mobilitat. El título de transporte definitivo nació en la década anterior con el objetivo último de que el viajero pagara por la distancia recorrida. Ahora eso ya no está tan claro: gana enteros una suerte de billete único con tarifa plana, la versión catalana de lo que el ministro Óscar Puente anunció para el resto del Estado.

Un usuario recarga su tarjeta T-Mobilitat en una máquina del metro de Barcelona / Álvaro Monge

Nadal revalidó el compromiso de la Generalitat de culminar la integración tarifaria de toda Catalunya a lo largo de este mismo año. Antes de julio, las comarcas del Berguedà, Solsonès y Ripollès serán incluidas en una séptima corona del ámbito de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona. Y se espera que antes de 2026 las Terres de l'Ebre hagan lo propio con la ATM del Camp de Tarragona y la Selva, Baix y Alt Empordà entren en la ATM de Girona. En octubre de 2023 se dijo que todo esto sucedería en 2024, así que cójanlo todo un poco con pinzas. En cualquier caso, está cerca el momento en el que toda Catalunya pueda disfrutar de los mismos títulos compartidos.

De pagar por distancia a la tarifa plana

Será entonces, tras esta integración que también será tecnológica, pues hay que cambiar las validadoras de todos los buses urbanos e interurbanos, cuando se dará el salto definitivo hacia el futuro modelo tarifario del transporte público. Hasta la fecha, siempre se había dicho que la idea era dejar atrás el sistema de coronas, muy injusto para determinados municipios, para pasar a un método basado en la distancia recorrida. Tantos kilómetros haces en tren, en bus o en tranvía, tanto pagas.

Un viajero de bus usa el móvil para pagar con la T-Mobilitat / ATM

A esto habría que añadir toda la política de bonificaciones sociales, que más pronto que tarde dejarán de ser universales como sucede ahora con la T-usual, la T-jove, los títulos para familias numerosas y monoparentales o con el billete recurrente gratuito de Rodalies. En resumen: la idea era que el usuario pagara en base a la distancia y a su perfil personal, familiar y laboral.

"Un precio razonable"

Este era el esquema que se había vendido desde 2016. Hasta que Nadal se sentó este miércoles en una butaca del Parlament y dijo lo siguiente: "La idea es, entre 2026 y 2028, intentar encontrar un mecanismo de billete único que permita circular por el territorio a un precio razonable; poder viajar con tarifa plana o kilométrica, ya lo veremos, entre las distintas ATM de Catalunya". Para más adelante añadir: "Tenemos que ver qué pasa con el billete estatal, pero en cualquier caso, aquí será propio de Catalunya y de nuestras ATM, aunque será interoperable con el resto del Estado. Será un título propio que crearemos con nuestras tarifas".

Una mujer guarda su título de Rodalies tras haberlo validado en Sants / Marc Asensio Clupes

No hay nada confirmado todavía, pero es una realidad que el secretario detalló y se detuvo mucho más en la opción del abono de tarifa plana que en el plan original del pago por distancia, que admitió que podría ser un modelo "mixto".

Hay que tener en cuenta, además, que el abono estatal al que se refirió Nadal y que anunció en enero el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se basa en el modelo alemán de viajar sin límite territorial por 58 euros. En la misma comparecencia parlamentaria, para más inri, el secretario del Govern anunció que a partir de julio la Generalitat implantará un billete único para Rodalies de 20 euros al mes para moverse por toda la red, un proyecto que parece alimentar la primera opción.

Este cambio de rumbo para la T-Mobilitat parece tecnológicamente mucho más sencillo de aplicar, puesto que un abono único no tiene las complicaciones de otro que requeriría saber por dónde se entra y por dónde se sale de la red de transporte público para terminar cobrando una u otra cantidad al viajero. Precio fijo. Y listos. Falta por determinar el precio que tendrá este título y requisitos como el mínimo de viajes al mes.

Suscríbete para seguir leyendo