Arturo Torró: última hora del asesinato del exalcalde de Gandía, en directo

La causa de la muerte

Según la información a la que ha tenido acceso Levante-EMV, el ex mandatario de la capital de la Safor habría recibido un tiro en el pecho, en torno a las once de la noche del miércoles. Aunque todo apunta a que la lesión mortal en el pecho se corresponde con un disparo, no se ha descartado aún que pudiera ser una herida infligida con un punzón o un arma blanca alargada. Además, el forense que levantó el cadáver ha detectado marcas en el cuello compatibles con un estrangulamiento, pero aún no está claro si forman parte del mecanismo homicida o si tiene otra explicación anterior al crimen. En todo caso, son recientes.