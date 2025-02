La apertura del túnel de Roda de Berà traslada el problema de las Rodalies de Tarragona a Sant Vicenç de Calders

Los cerca de 15.000 usuarios de Rodalies del Camp de Tarragona iniciaron el 1 de octubre de 2024 una larga travesía por el desierto ferroviario a consecuencia de las obras en el túnel de Roda de Berà. En ese punto se ha estado trabajando en la instalación del denominado tercer carril que debe permitir el paso de trenes de mercancías en ancho internacional (a diferencia del caprichoso ancho ibérico de Rodalies), o lo que es mismo, la prolongación del Corredor Mediterráneo. Ya entonces se dijo que el 3 de marzo que ahora está a la vuelta de la esquina se volvería a recuperar la conexión en tren entre Tarragona y Barcelona. Pero eso dista mucho de poder hablar de una vuelta a la normalidad. Seguirán las restricciones y los refuerzos en bus. Con los problemas centrados, sobre todo, en la estación de Sant Vicenç de Calders.

Corte de Rodalies, el pasado 1 de octubre, en Sant Vicenç de Calders / Europa Press

Usuarios y ayuntamientos de la zona recibirán este jueves la visita del director de Rodalies, Antonio Carmona, que si algo tiene en mente desde que asumió el cargo es la voluntad de que los viajeros estén informados con suficiente antelación para poder reorganizar sus rutinas de movilidad ante cualquier incidencia. La primera gran afectación de esta segunda fase de obras de mejoras en el Camp de Tarragona será que los trenes Regionales no podrán parar en la estación de Sant Vicenç de Calders. Esto obliga a mover todo el tablero de juego.

Por delante de casa

El hecho de que los Regionales no puedan detenerse en esta estación obligará a mantener un servicio alternativo de bus entre Torredembarra y Sant Vicenç de Calders, de manera que los viajeros de media distancia puedan llegar por carretera a esta estación en la que el tren, si vienes de Barcelona, pasará de largo al no disponer de andén. Es decir, que los viajeros que vayan a Sant Vicenç desde la gran ciudad pasarán por delante de su destino, al que llegarán en bus desde una parada más allá.

Parada de los autobuses alternativos ante la estación de trenes de Tarragona que van dirección a Barcelona / Zowy Voeten

No será este el único plan alternativo de transporte que se mantendrá al menos hasta junio. En horas punta también está previsto implantar un servicio de bus complementario por carretera Valls-Roda de Mar-Barcelona. Salidas matinales entre las 6.30 y las 8.30 horas y retornos al Camp de Tarragona entre las 18 y las 20 horas.

Línea lanzadera

Las obras en Sant Vicenç, que de facto cortan la estación en dos, no permitirán que los trenes de la R13, la línea que va de Barcelona a Lleida pasando por Valls, sigan por su trazado habitual hacia el sur. En el corte iniciado en octubre, este trazado se fusionó con la R14, que tuvo que ser eliminada por las obras de Roda de Berà al verse directamente afectada la conexión ferroviaria entre Tarragona y Sant Vicenç. Ahora pasará lo contrario. La línea R14 asumirá por Reus las conexiones Barcelona-Lleida que hoy circulan por Valls. Para mantener la conexión con Valls, la R13 se convertirá en una lanzadera entre La Plana-Pocamoioxons y Sant Vicenç de Calders para luego poder seguir hacia Barcelona.

Uno de los informadores apostados en la estación de Sant vicenç de Calders, en octubre / Joan Mateu Parra (ACN)

La plataforma Dignitat a les Vies explica a este diario que reclamaron a Adif que construyera una pasarela provisional para que los Regionales pudieran parar en Sant Vicenç, pero por el momento, aseguran, no hay noticias al respecto. Así las cosas, si alguien quiere ir de Tarragona a Vilafranca a partir del 3 de marzo, tendrá que parar antes en Torredembarra, coger un bus hasta Sant Vicenç y subirse a la R4 para llegar a destino. Tren-bus-tren. Ahora, con el corte aún vigente, un autobús va directo desde Tarragona hasta Sant Vicenç, y a partir de ahí, ferrocarril. Bus-tren.

Operativa "muy limitada"

Daniel Pi, portavoz de la asociación Promoción del Transporte Público (PTP), lamenta que Sant Vicenç se quede, al menos hasta verano, con una "operatividad muy complicada y limitada que puede generar un gran embudo ferroviario". Pero va más allá: una vez esté terminada la obra, que tiene como objeto instalar el ancho europeo que requieren las mercancías, este experto considera que la solución final planteada "será un paso atrás". "El ancho europeo pasa en vía única y además cruza el resto de vías de Rodalies, con lo que puede generar constantes esperas en la entrada de la estación en ambos sentidos para permitir el paso de un mercancías".

Andén de la estación de Sant Vicenç de Calders / Andreu Dalmau

En su opinión, la estación de Sant Vicenç es hoy "polivalente y da mucho margen de movimiento a las distintas líneas que pasan por este punto". Por eso no entiende que se haya querido "hacer pasar el ancho europeo de una manera tan cutre que afectará tanto a su funcionamiento". "Parece que Adif lo haya hecho para poder decir que el Corredor Mediterráneo avanza, sin importar el precio que pagará el sistema ferroviario en el futuro inmediato".

Descanso nocturno

Daniel Pi señala otra deficiencia del diseño final de esta estación. Cuando esté terminada, los trenes de Vilanova no podrán entrar en las toperas (vía terminal) del lado montaña de la parada. Muchos trenes duermen en este apeadero por las noches, pero si no pueden acceder, indica el portavoz de la PTP, "tendremos un montón de circulaciones en vacío en busca de un lugar en el que no incordien demasiado". La movilidad no descansa, los trenes, sí.

Suscríbete para seguir leyendo