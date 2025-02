Una andaluza explota en TikTok contra la catalanofobia: "Es pura envidia"

Los discursos de odio hacia el pueblo catalán son constantes en redes sociales, donde muchas personas se esconden bajo usuarios sin fotografía ni su nombre real para publicar contenido ofensivo y salir impunes de ello. Pero igual que muchos aprovechan este altavoz para el odio, también hay muchas muestras de solidaridad como el que ha demostrado una andaluza tras recibir un vídeo que insulta y desprecia a Catalunya.

"Me han pasado un vídeo en el que se expone una vez más la catalanofobia: la rabia, la ira, el desprecio, la envidia que se le tiene a este pueblo y no sé por qué", empieza diciendo la usuaria 'ca-rlota7481', que en varios vídeos carga contra la catalanofobia."El vídeo viene a decir que hay que ser gilipollas para ser catalán, que hay que ser analfabeto para haber querido nacer allí", añade.

Sin embargo, Carlota rebate el vídeo y cambia la pregunta. "¿Quién no quiere nacer allí? A mí me hubiera encantado por el tema de los idiomas, la cultura, la geografía, las playas, la arquitectura, la gastronomía. ¿Cuántos idiomas hablas tu, primo?", recrimina. "Ni conoces Catalunya ni has ido en tu vida. No entiendo que haya gente con tanto odio por dentro, ni que te costara dinero o los mantuvieras tú", recuerda. "Solo puede ser una cosa, pura envidia. Si tanto te jode lo que ellos proclaman y lo que piden y luchan, pues haz tú lo mismo".

En otro vídeo en su cuenta personal de TikTok, Carlota celebra la compra de la Casa Orsola por parte del Ayuntamiento. "Mientras media península está dormida, esta gente lleva muchos años con su lucha y con otras. La gente que está allí ya no se tiene que ir a la calle. El pueblo de Catalunya nos demuestra una vez más que son un ejemplo para el resto de España", asegura.