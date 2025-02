Jordi Bernabeu, psicólogo: “Más sobremesas en familia y menos domingos sin móviles como dieta digital”

“Más sobremesas conversando con la familia y menos domingos sin móviles como dieta digital”. Esta es una de las recetas que Jordi Bernabeu, psicólogo especialista en adicciones de la Fundació Althaia, propone a las madres y los padres preocupados por el tiempo que sus hijos dedican a los dispositivos.

En su opinión, el uso de la tecnología en la infancia y la adolescencia es una cuestión muy polarizada tanto en las casas como en los centros educativos y muchas voces se limitan a decretar normas salomónicas, como ‘móvil sí o móvil no’. Fomentar un “debate sereno y tranquilo” sobre los 'gadgets' entre los menores pasa, según el experto, por no patologizar preocupaciones lógicas (¿está mi hijo mucho tiempo en la red?) y tener claro que internet, 'per se', no engancha. Los únicos dos trastornos validados por la evidencia científica son la adicción a los videojuegos ('gaming') y el juego patológico ('gambling').

“Cuidado con comparar el uso del móvil con una adicción porque si fuera así, no podríamos ni estar aquí sentados en esta charla" Jordi Bernabeu — Psicólogo especialista en adicciones

“La adicción a las redes sociales no está tipificada”, recuerda Bernabeu, que lleva décadas trabajando en el departamento de salud mental del Hospital Sant Joan de Déu de Manresa y que asegura que, siguiendo los criterios estrictos de evaluación clínica, muy pocos niños y adolescentes tendrían un problema de adicción a internet.

Durante su conferencia en el congreso EdTech, un foro de discusión sobre los futuros de la educación que se ha celebrado martes y miércoles en Barcelona, Bernabeu ha insistido en que el trastorno adictivo (a sustancias o cualquier otra cosa) es muy complejo y genera un gran impacto tanto en la vida del paciente como de su entorno. “Cuidado con comparar el uso del móvil con una adicción porque si fuera así, no podríamos ni estar aquí sentados en esta charla”, ha advertido. Profesor universitario, ha recordado que durante una de sus clases una alumna se hizo un selfi para publicarlo en una red social. “Eso no es estar enganchada sino ser una maleducada y hacer un mal uso de un dispositivo”, ha añadido subrayando la importancia de que en debate sobre el uso de la tecnología se tenga en cuenta la inadecuación digital: “No es lo mismo que un niño de 7 años acceda a un vídeo porno a que lo haga uno de 17. No es lo mismo que un estudiante use ChatGPT para que le haga un trabajo de clase entero a que lo consulte de forma puntual”.

El uso problemático de internet se diferencia del no problemático cuando interfiere en la vida de la persona. La cantidad de horas 'online' son importantes, pero no determinantes. “Conozco chicos que se conectan 30 minutos y se meten en unos líos espantosos y otros que pueden estar horas buscando información en su ordenador para un trabajo del instituto y gozan de una vida perfectamente funcional”, ha explicado.

Por su experiencia profesional sabe que cuando una persona con malestar usa el móvil no significa que la causa del malestar sea el dispositivo sino más bien un síntoma. “Hay personas que se conectan para no pensar en sus problemas, eso no implica culpar al móvil sino que ya hay algo mal de antemano antes de usarlo. Si una adolescente está pasando por un mal momento, las redes sociales pueden empeorar el malestar”, ha advertido. “El asunto principal no es la conexión digital sino cómo los problemas están interfiriendo en tu vida y no los estás abordando”, ha concluido.

Señales de alarma

Además de promover cenas y comidas en casa hablando con la familia -algo que también mejora los resultados académicos- Bernabeu ha recomendado a los padres y las madres estar atentos a algunas señales de alarma en sus hijos e hijas. Por ejemplo, un estado de ánimo deprimido, un alto nivel de ansiedad social negativa (angustia antes de presentar una exposición en clase), sentirse muy solo (soledad emocional negativa) y la autoeficacia (usar internet como refugio porque las relaciones sociales cuestan mucho).

¿Cómo saber si nuestros hijos se están pasando? Observando su comportamiento: “Si todos sus amigos son virtuales, si todo el rato se pregunta si se puedo conectar, si es muy diferente en pantalla que a la cara, si se pasa horas de la noche despierto conectado, si por culpa de la conexión baja su rendimiento en clas, deja de practicar el deporte que le gustaba, o entra en internet para olvidarse de todo y evitar sus problemas”.

Desconectar -ha concluido- no solo es apagar los aparatos sino situar lo presencial como irrenunciable, evitar la permanente disponibilidad y prescindir del ‘like’ permanente. "Lo que más puede proteger a nuestros hijos de un uso digital problemático es tener una vida más o menos organizada y motivada, sentirse parte de una historia y tener rituales sociales de calidad", ha concluido.