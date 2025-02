La increíble petición de un padre al profe de su hijo: "¿Podría corregir en rosa pastel?"

La sociedad alberga maneras contrapuestas de pensar y de educar, algo que genera muchas problemáticas en la educación, y en especial para los profesores, que se ven constantemente superados por las peticiones de los padres. Un educador ha compartido en la red social 'X' algunas de las demandas que le hacen los padres y que no dejan a nadie indiferente.

"Mi hijo siempre tiene hambre a las 10:30 y el recreo es a las 11. ¿Podría adelantar el recreo? No quiero que pase hambre", escribe uno de los padres en un correo electrónico."Y si hace falta le montamos un mantel, unas velas y una mesa para que coma", contesta irónicamente este docente en las redes sociales.

La segunda petición no es tan extravagante como la primera, pero también llama la atención. "Le agradecería que no use bolígrafos rojos al corregir los exámenes de mi hijo. El rojo es un color muy agresivo y le genera ansiedad. ¿Podría corregir en rosa pastel o verde agua?", le cuestionan otros de los padres a este profesor, también por correo electrónico. Una pregunta que vuelve a responder con mucho sentido del humor: "Y con purpurina, no vaya a ser que el examen le ataque".

Por último, otro padre se dirigió a él para pedirle una mejor nota. "Ayer mi hija llegó triste a casa porque le puso un 5 en el examen. Como su felicidad es lo más importante para mí le pido que le suba la nota", le ha escrito ante la sorpresa del profesor.