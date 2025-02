Bonificar el transporte público en Catalunya costará este año casi 400 millones de euros

Comparecía este miércoles en el Parlament el secretario de Mobilitat i Infraestructrures del Govern, Manel Nadal, para dar cuenta de la política de bonificaciones del transporte público en Catalunya. Sutil pero también sin tapujos, el veterano político del PSC ha recordado que las ayudas económicas han generado un crecimiento de la demanda, pero también ha recordado que la inversión debería empezar a bascular hacia una mejora del servicio "para no colapsar". Las cifras hablan por sí solas: este 2025, las subvenciones al billete de metro, bus, tren o tranvía ascenderán a 391 millones de euros.

La estación de Rodalies de Montcada Bifurcació / MARC ASENSIO CLUPES

Ya el pasado noviembre, el mismo Nadal señalaba que mantener las ayudas tal y como están era una política "inasumible". "No podemos seguir con el 50% de rebaja", añadía en el mismo acto de la patronal de autobuses FECAV la directora general de Mobilitat i Transports, Susi López. Pero una cosa es lo que uno quiere y otra, muy distinta, lo que la aritmética parlamentaria permite. Y habida cuenta de que el PSC requiere del concurso de ERC y Comuns para que Salvador Illa sea president, tocó seguir comulgando con las subvenciones que, a última hora y con suspense, también mantuvo el Gobierno de Pedro Sánchez.

El detalle

Nadal ha puesto nombre y apellido a la criatura. La subvención del 50% de la T-usual, la T-jove y los títulos de familias numerosas y monoparentales de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona generará este año una factura de 220 millones. A esto hay que añadir otros 21 millones para bonificar el transporte público de las ATM de Girona, Lleida y Camp de Tarragona. Y por último, los 150 millones que al Estado le costará la gratuidad del billete recurrente de los viajeros de Rodalies. En total, 391 millones de euros.

Bus lanzadera de TMB que cubre la ruta plaza Espanya-Montjuïc, en Barcelona / TMB

El discurso del secretario de Mobilitat i Infraestructures ha girado en torno a volquetes de cifras que escondían una tesis de fondo. Toda esta inversión destinada a subvencionar el billete, sumada al récord de viajeros registrado en 2024 (unos 1.339 millones en toda Catalunya), la tendencia de los jóvenes a no sacarse el carnet de conducir y el crecimiento de la población, dan como resultado un servicio que puede terminar desbordado. En ocasiones, tal y como ha señalado Nadal, ya lo está, como sucede con las líneas de bus interurbano en las que los pasajeros tienen que ir de pie. De ahí que haya concluido: "Soy partidario de mantener las bonificaciones, pero tendríamos que ir reduciéndolas para incrementar y mejorar el servicio para no encontrarnos con un colapso permanente".

Sin cambio modal

Por si no quedara claro que esto del transporte público cuesta un montón de dinero, ha seguido con las cifras, en este caso, asociadas a la decisión, en años pretéritos, de congelar la tarifa que este año ha aumentado un 3%. "No encarecerla, ni que sea el IPC, implica una pérdida de recursos de 30 millones en un solo año. Los ejercicios en los que no subió han generado un déficit arrastrado de 170 millones de euros. Actualizar las tarifas es imprescindible". Nadal también ha señalado, hasta en tres ocasiones, que el aumento de la demanda no ha implicado un cambio modal, es decir, que no se ha seducido de manera relevante a los que apuestan por el vehículo privado.

Por si alguien tuviera la tentación, Nadal también ha recordado que la gratuidad absoluta del transporte público tendría un coste añadido de mil millones de euros anuales.