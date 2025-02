La joven polaca que dice ser Madeleine McCann aporta un test de ADN que podría confirmar la paternidad de Gerry McCann

Nada se sabía de Julia Wendell, la joven polaca que decía ser Madeleine McCann desde que hace cerca de un año declarara a la BBC que se arrepentía de haber anunciado ser la menor desaparecida en 2007 en el Algarve portugués. Incluso había cerrado sus redes sociales y parecía querer quedar al margen de todo este asunto. Pero ahora, Wendell (también conocida como Julia Faustyna o Julia Wandelt), que tiene 23 años, ha decidido desvelar los resultados de unos análisis de ADN en los que sostiene que se comprobaría que sí es Madeleine. Unas pruebas en las que los padres de Madeleine se negaron a participar.

Wendell ha informado en su nuevo perfil de Instagram que una persona de la que no ha querido revelar la identidad había comparado el perfil genético de ella misma con el encontrado en la habitación de Praia da Luz en la que desapareció la pequela Madeleine. Un análisis de ADN que, siempre según la veresión de Wendell, confirmaría que ella misma es de origen británico e irlandés y no polaco.

El análisis concluye que la joven tiene un 69,23% de coincidencias genéticas con Gerry McCann, el padre de Madeleine, lo que sería "una coincidencia perfecta entre padre e hijo", y expone sin ningún género de dudas que la joven sería hija del progenitor de la menor desaparecida. "La evidencia científica apoya firmemente que McCann podría ser el padre biológico de Julia", destaca el documento. Un extremo que ha avalado Monte Miller, experto internacional en genética.

"Conexión familiar casi segura"

La joven ha publicado un mail de Miller en el que el genetista destaca que ambos perfiles de ADN "coinciden bastante bien, más de lo que esperaría al azar, por lo que emerge un patrón específico que parece una conexión familiar casi segura".

Para acabar de reforzar su tesis, Julia Wendell también aporta la opinión de otro experto, Surjit Singh Clair, en el que se avala que tanto los ojos, como los dientes y la voz de la niña coinciden con los de la joven.

En el pasado, Wendell había anunciado en sus cuentas de redes sociales que ella era realmente Madeleine McCann, al tiempo que publicaba varias imágenes en las que comparaba su aspecto con el de la menor británica desaparecida, incidiendo en coincidencias con las que pretendía demostrar que eran la misma persona.

Sin embargo, la edad de ambas no coinciden, puesto que Madeleine tendría actualmente 21, por los 23 de Julia. La joven polaca argumenta que es adoptada y que no ha conseguido una copia de su certificado de nacimiento, por lo que, según su relato, su edad real podría no ser 23 años.