Rocío Ramos, psicóloga, explica el grave error de poner a régimen restrictivo a los hijos: "Si prohíbo.."

La Organización Mundial de la Salud sitúa a España como el tercer país europeo con mayor sobrepeso infantil. La psicóloga Rocío Ramos, especializada en los menores, ha analizado la problemática actual y ha aportado algunos consejos a los padres para mejorar los hábitos de los niños.

España es el país europeo donde menos niños consumen verduras cada día. "Muchos padres creen que tienen que poner en régimen restrictivo a sus hijos, de esto que digo yo de a lechuga y pollo. Hoy te voy a contar que no estoy de acuerdo", ha relatado la psicóloga en el programa Atrévete Dial.

"Nos hemos convertido en el tercer país europeo con más sobrepeso infantil. Vamos a generar hábitos en vez de restringir alimentos", ha recordado Rocío Ramos."Primero, actividad física. Ir al cole andando, un deporte obligatorio para jugar a la pantalla. Y luego hay más cosas cuando se van haciendo mayores, como 'vete a por el pan' que como no conduce también va a ir andando...", ha aconsejado.

Si una cosa ha dejado clara Rocío Ramos es que restringir no es una opción."Segundo, caprichos y días especiales. Si yo prohíbo dulces y procesados genero tanto deseo que a la larga provoca que el adulto coma mucho más de esto", ha alertado. "Y entre la ansiedad a la hora de comer, una cosa maravillosa que se puede hacer es no te lo voy a prohibir, vamos a poner días especiales. Márcales, y no lo compres, en la compra no metas todo eso que no queremos que coma a diario", ha añadido.

Para generar estos hábitos, también es importante establecer una pautas."Hay una cosa que se llama modelado, ver a tus padres sentados contigo tranquilamente, comiendo de todo, disfrutando, es una de las mejores formas de generar un buen hábito de alimentación", ha afirmado.

Hay tres instrucciones claras para la psicóloga que harán que un menor adquiera este hábito saludable. "Hay solo tres cosas que a todos no nos gustan y no comemos. Restando eso comemos todo lo demás. El hábito consiste en tres pautas concretas que son comer siempre en el mismo sitio, a la misma hora -para que yo me siente con ganas de comer y sin ganas de picar- y para que comer sea una actividad que te guste realizar y que todos tengan el mismo menú", ha finalizado.