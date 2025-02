Jaume Padrós, presidente del Co·legi de Metges de Barcelona: "Importamos médicos por la puerta trasera"

El presidente del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), Jaume Padrós, ha lamentado que ante la actual carencia de médicos la administración tenga que ir a buscar profesionales a otros países e "importarlos por la puerta trasera". En una entrevista en RAC1 ha reprochado que haya "centenares de buenos estudiantes que querrían hacer Medicia y los hemos metido en un embudo". Sus declaraciones llegan después de que EL PERIÓDICO informase la semana pasada de que el 56% de los nuevos médicos colegiados del COMB en 2024 son extracomunitarios, una tendencia que no ha dejado de crecer en la última década.

Padrós asegura que el colegio que preside lleva años advirtiendo de este escenario y denunciando la falta de planificación al respecto. "Tenemos uno de los mejores MIR, pero no formamos los especialistas que necesitamos. No tenemos el número de médicos que el país necesita", ha alertado en el programa 'Via Lliure'.

Jaume Padrós, presidente del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB). / Joan Cortadellas

En la mayoría de casos los profesionales llegados de fuera de la Unión Europea proceden de América Latina, como detalló este diario. Y el representante del colegio de médicos destaca que algunos de los médicos extracomunitarios pueden trabajar sin haber hecho el MIR. El coletivo se vuelve a quejar que faltan plazas para estudiar la carrera de Medicina y de que haya alumnos catalanes que quedan fuera por este motivo, así como por las altas notas de corte.

Formación dispar

Padrós admite que estos médicos son especialistas a sus países y pasan un sistema de homologación, pero en la entrevista señala que algunos tienen una "formación dispar" y que no han pasado los mismos filtros que los estudiantes de aquí. Entre las disfunciones alude al poco conocimiento del mismo sistema o del idioma. No obstante, no cuestiona su valía: "No decimos que la calidad sea inferior, vienen en médicos muy preparados, pero a veces no sabemos cuál es su preparación", asegura.

Puntualiza que el proceso de homologación depende del gobierno español y que la tramitación llega a alargarse años mientras los médicos ejercen porque se les "necesita".

El presidente del COMB ha insitido en RAC1 en que no desea estigmatizar su origen, sino poner el foco sobre el lugar donde se han formado, abriendo los brazos a la llegada de los mejores médicos. Pero ve anómalo que solo uno de cada tres nuevos colegiados en Barcelona sean catalanes. En este sentido, desmiente que el déficit se deba a que los profesionales autóctonos se marchen fuera, sino que defiende que es a causa de que no se forman los suficientes.

En paralelo, subraya que algunos países empobrecidos pierden trabajadores cualificados --"capital humano"-- que también necesitan.