18 años esperando las ayudas de la dependencia: "Es mi derecho y no pienso tirar la toalla"

Aún recuerda cuando el Congreso aprobó la ley de la dependencia, el noviembre de 2006. "Estaba aquí sentado, con mi madre, viendo las notícias", dice José Medina. Entonces, este albañil jubilado hacía un mes que estaba en paro para poder cuidar a su madre, de 94 años y enferma de un cáncer estomacal. Pidió las ayudas a la dependencia, se las otorgaron, pero jamás las cobró: la mujer murió antes de que la ayuda llegara. Una sentencia del Tribunal Supremo del pasado abril avala que, en estos casos, los herederos tienen derecho a cobrar aquellas ayudas jamás percibidas. Él lleva 18 años reclamando ese importe a la Generalitat. "Es un derecho y no pienso tirar la toalla, y como yo somos muchos", remarca Medina. "El Departament lo está estudiando y confiamos en poder emitir una resolución positiva las próximas semanas, en este y otras reclamaciones similares que podamos recibir", responden a EL PERIÓDICO desde la Conselleria de Drets Socials.

José Medina Segundo revisa toda la documentación de las ayusas a la dependencia de su madre fallecida, el pasado lunes. / Joan Cortadellas

Cada día mueren 38 catalanes esperando las ayudas a la dependencia. Una de estas personas fue Isabel Segundo, la madre de José Medina. El hijo aún conserva la solicitud que hizo en el Ayuntamiento de Gavà, el 6 de junio de 2007. "Según la ley, los formularios tenían que estar a disposición de los ciudadanos el uno de enero, pero Gavà no empezó a recolectar casos hasta junio", empieza el hijo. Entonces Isabel tenía 92 años. "La cabeza la tenía bien pero no se podía quedar sola en casa: necesitaba ayuda para acostarse, lavarse, había que hacerle la comida...", explica Medina, que fue su cuidador.

Este albañil, que llegó a Barcelona con 18 años desde Puebla del Principe, un pequeño pueblo de Ciudad Real, perdió la mitad de su sueldo cuando se quedó en paro para cuidar a la madre. Tres meses después de la solicitud, dos equipos médicos visitaron a su madre y el 29 de octubre llegó la valoración. Isabel tenía un grado tres de dependencia. La Generalitat tenía tres meses para proponer a la familia un Programa Individual de Atención (PIA), que dictaminara a qué ayudas o servicios tenía acceso y cómo se concretaba. Este PIA no se realizó jamás.

La madre de Medina falleció en el hospital comarcal de Viladecans el 5 de febrero de 2007. "Se empezó a poner mala, cuando comía lo sacaba todo... la ingresaron, la operaron, pero tuvo una infección y se murió", explica el hijo. Él, siendo el cuidador principal, no vio jamás el PIA ni ninguna propuesta de ayuda. Pero sí tramitó, como marcaba la ley, toda la documentación para poder percibir las ayudas que su madre jamás recibió en vida. "Iban pasando los años y varios vecinos aquí en el barrio iban cobrando, pero yo nunca", sigue. Según sus cálculos, le corresponderían entre 4.000 y 5.000 euros.

Los silencios del Govern

Dos carpetas llenas de cartas demuestran que, en los últimos 17 años, Medina ha removido cielo y tierra para que la Generalitat le escuchara. Tres escritos al Síndic de Greuges, donde le dan la razón y le recomiendan que pleitee en los juzgados. Decenas de cartas a los distintos consellers de Drets Socials que jamás tuvieron respuesta. Sí que hay un par de escritos donde el Govern le ha excusado su incapacidad para pagarle. En 2011, Carmela Fortuny (CiU), dijo que no podían devolverle el dinero porque no habían prosperado las negociaciones con el Ministerio de Sanidad para hacer el pago. En 2017 la Generalitat aceptó retornar el dinero a aquellos fallecidos que no tenían el PIA hecho si estaban en residencias. "Es injusto, y los que estaban cuidados en casa, por sus familiares... no valían nada", se queja Medina del agravio.

José Medina Segundo, en su casa, el pasado lunes. / Joan Cortadellas

En 2019, la jefa de servicio de prestaciones le respondió que su caso se había archivado porque el PIA no estaba hecho. Misma respuesta que en 2022 desde el mismo servicio. "Ellos excedieron los plazos, la Administración se equivocó", insiste Medina. El hombre se ha negado a ir por la vía judicial porque las dos veces que lo ha intentado le dijeron que iba a cobrar estas ayudas, y que no tenía acceso a la justicia gratuita. "Con lo que te costará todo, no te sale a cuenta", le responde Antoni Bosch, un amigo que le ayuda en estos trámites. La última carta que mandaron fue en abril de 2024, cuando Carles Campuzano (ERC) era conseller. "Y allí ya había salido la sentencia del Supremo", señala Medina.

La sentencia del Supremo

Esa sentencia es la que dictó el Supremo en el caso de una mujer andaluza a la que reconoció el derecho a cobrar las ayudas que le correspondían a su madre dependiente, fallecida antes de que llegara la ayuda, aunque no tuviera el PIA hecho. Mismo caso que Medina. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dicta que los herederos de una persona dependiente que fallece sin que se apruebe el PIA deben percibir la devolución de los gastos. "Lo que es lamentable es que esta sentencia se publicó el pasado mes de abril y ninguna comunidad ha abierto un procedimiento para que se pueda reclamar el cobro", sigue Bosch.

A preguntas de EL PERIÓDICO, la Conselleria de Drets Socials ha reabierto el expediente de Medina y confía en poder responderle positivamente en las próximas semanas, es decir, poder devolverle el dinero. Agregan que lo harán en éste y en más casos similares que reciban. Culpan de esta situación al funcionamiento y gestión del sistema de la dependencia, que ha cronificado las listas de espera. Recuerdan que la consellera Mónica Martínez Bravo anunció un plan de choque para reducir un 30% los plazos de espera para que las personas que lo requieran puedan percibir las ayudas de dependencia y discapacidad en cuanto antes.

Medina lamenta que muchos de los afectados en su misma situación no sepan que pueden reclamar este pago. "Si se piensan que me voy a cansar de reclamar lo llevan claro. De la lucha para la democracia y de la lucha sindical por los derechos de los obreros he aprendido a no desfallecer", insiste Medina, que a sus 81 años ve cada vez más cerca el momento en que deberá ser él beneficiario de ayudas. "A este ritmo, antes de cobrar las ayudas de tu madre te tocará a ti pedir la dependencia", prosigue Bosch. "Que pase lo que tenga que pasar, pero una cosa tengo muy clara: si luchas puedes perder pero si no luchas ya estas perdido. No me pienso rendir. Y como yo somos muchos", insiste.

