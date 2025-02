La ruta internacional de seis ladrones expertos en ‘scalping’ se ceba en 18 ciudades de Catalunya

La Policía Nacional ha arrestado a seis personas de origen peruano que en los últimos tres meses han viajado por España engañando a ciudadanos que pretendían sacar dinero del cajero automático. Han estado especialmente activos en Catalunya, donde constan delitos perpetrados en 18 poblaciones. El inspector Gonzalo De Miguel, del Grupo de Delincuencia Itinerante de Zaragoza, advierte de que se trata de profesionales del engaño.

Los seis delincuentes han coincidido en España a finales de 2024 pero pertenecen a dos bandas distintas. La primera está integrada por un padre y un hijo y la segunda, por cuatro amigos. Todos son ciudadanos peruanos que han viajado a España con visado de turista, que les permite residir legalmente en territorio español durante tres meses. Transcurrido ese tiempo de gira por España planeaban regresar a Perú pero han sido detenidos cuando se disponían a regresar.

“Barcelona y su corona metropolitana era un lugar ideal para ellos. Aquí pernoctaban y acosaban a las víctimas" Gonzalo De Miguel — Inspector de la Policía Nacional

La movilidad que presentan algunos grupos de delincuentes ha obligado a los cuerpos policiales a reformular la manera de combatirlos. La Policía Nacional ha creado los grupos especializados en la delincuencia itinerante que trabajan, según explica De Miguel, analizando datos. Lo que hacen estos agentes es estudiar los delitos que se han cometido en todo el territorio español y prestar atención a dos variables: modus operandi y nacionalidad de los sospechosos. De esta manera logran conectar delitos que los mismos delincuentes pueden haber perpetrado en zonas muy alejadas. Así detectaron la presencia en España de dos bandas peruanas haciendo ‘scalping’.

Ambos grupos estaban afincados en Madrid pero se desplazaban durante el día a ciudades del resto del territorio a ‘trabajar’. Catalunya les gustaba mucho: “Barcelona y su corona metropolitana era un lugar ideal para ellos”, explica De Miguel. Por ese motivo, en Catalunya si se quedaban 3 o 4 días a pernoctar, y no paraban de acosar a usuarios de bancos durante el día.

Trucos de magia

El ‘scalping’ requiere destreza. Para el inspector De Miguel estos ladrones parecían ilusionistas. Por eso la operación se bautizó como ‘Tamariz’, en honor a Juan Tamariz, un famoso mago de los 90 especializado en la cartomagia, los trucos con cartas. Igual que los investigados.

El primer paso de su actuación comenzaba por cambiar el idioma del cajero automático. Después, esperaban a que llegara el primer usuario a sacar dinero. Si era un anciano, mejor. En el vídeo adjunto a esta noticia se aprecia lo que sucede a continuación.

Los ladrones cambiaban el idioma del cajero automático y a partir de ahí desplegaban todo el engaño

La víctima no sabe cómo reaccionar cuando descubre que el cajero está en un idioma que no conoce y aparece el ladrón, que se presta a ayudarle. "A mí ayer me pasó lo mismo", le suelta, y se pone a tocar la pantalla para cambiar el idioma de nuevo al castellano. Y, simulando que ya está a punto de solucionarlo, coge la tarjeta de crédito de la mano de la víctima y finge que va a introducirla por la ranura del cajero. Es una ilusión. Lo que hace en realidad es, gracias a un hábil juego de manos, introducir en la ranura otra tarjeta de crédito y guardarse la de la víctima en el bolsillo.

Esta segunda tarjeta de crédito introducida en el cajero es robada y ya ha sido cancelada por su verdadero propietario. El cajero al detectarla se la traga. Ahora viene la parte final.

Los investigadores sospechan que hay un mercado negro de tarjetas robadas canceladas

Con “gran habilidad social”, el ladrón le pide a la víctima que marque su código secreto para recuperarla. Y simula retirarse. No se ha ido lejos. Se queda cerca con la mirada atenta a la marcación del código. De ese modo ya tiene la tarjeta del usuario y también su código. Entrega ambas cosas a un cómplice. Mientras la víctima entra al banco para pedir explicaciones, el cómplice vacía su cuenta corriente.

La pareja de delincuentes investigados en la operación Tamariz son un padre y un hijo que, solo en Catalunya, han actuado en las poblaciones de Barcelona, Cambrils, Lleida, Montcada, Granollers, Montmeló, Masquefa, Sant Vicenç Dels Horts, Comarruga, Cubelles, Vilanova i la Geltrú, Ripollet y Vilassar de Mar.

Por su parte, el grupo de cuatro amigos peruanos que han coincidido en España con esta familia han sido detenidos en una operación paralela bautizada como Rasac, un monte de Perú. Los encartados en Rasac han estafado a usuarios catalanes de Lleida, Badalona, Ripollet, Sabadell, Puigcerdà, Girona y Salou.

La Policía Nacional estima que sacaban una media de 2.000 euros en cada golpe. En total, unos 150.000 euros entre las dos bandas. Y un detalle no menos preocupante: se sospecha que obtenían las tarjetas bancarias ya canceladas en el mercado negro. Es decir, estos ladrones especializados en ‘scalping’ las compraban a otros ladrones especializados en hurtar bolsos y carteras.

