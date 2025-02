Exhuman dos cadáveres en Menorca tras reclamar una malagueña una herencia de 27 millones

Dos cuerpos han sido exhumados en un cementerio de Menorca por orden judicial para que le sea extraído ADN con el fin de aclarar si son parientes de una mujer malagueña de 77 años que reclama una herencia de 27 millones de euros de su presunto padre, que falleció y fue incinerado.

El pleito se lleva a cabo contra el sobrino y único beneficiario de la herencia de un hombre menorquín multimillonario que habría tenido una relación con la madre de la reclamante, según ha explicado a EFE el abogado de la mujer, Fernando Osuna.

El letrado ha explicado que el juzgado ha autorizado la exhumación de los dos cuerpos al ser “parientes colaterales confirmados” del fallecido, aunque con una sola extracción de ADN “puede que no se llegue a un resultado concluyente”, ya que, al no ser sus hijos, la información genética no coincidiría al 99,9 % -el máximo posible- con la de la demandante.

Muerto en 2018 e incinerado

El hombre murió el 19 de enero de 2018 y fue incinerado. Entonces, se realizó una extracción de ADN a una de las hermanas del magnate y a su madre, sin alcanzar, explica, el mínimo de aportación genética para determinar un resultando claro de la prueba.

En su día, ha concretado, renunció a un ofrecimiento de pacto por la familia de su posible padre consistente en cobrar 1,5 millones de euros, de modo que comenzó el litigio por una herencia que se compone de dinero en cuentas bancarias y diversas propiedades en Catalunya, Baleares y Andalucía.

La demandante siempre ha sostenido que nació en Barcelona fruto de la relación de su madre, una profesora de idiomas, con este empresario, sin que nunca se casaran.

Mientras vivió su presunto padre, que murió a los 99 años, mantuvo contacto con él e incluso sostiene que su madre recibió diversas cantidades de dinero de su parte para ayudarle en su educación.

La mujer no llegó a pedir la prueba de paternidad mientras vivía su presunto padre y a su muerte intentó pactar su parte de la herencia con la familia sin llegar a un acuerdo, por lo que en 2021 presentó una demanda de paternidad.