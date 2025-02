Si recibes una llamada con estos tres números, la estafa ha empezado

Cada vez resulta más común recibir llamadas de números que desconocemos. A pesar de que en algunas ocasiones se trata de estrategias publicitarias, en los últimos tiempos han incrementado los intentos de estafa a través de las llamadas telefónicas.

A diferencia de otros métodos de fraude, el conocido como 'timo de la llamada perdida' funciona de manera muy simple, pues prácticamente no requiere de la participación del usuario que la recibe.

Llamadas perdidas de números extranjeros

Este tipo de estafa no busca que la víctima colabore para poder conseguir sus datos, sino que simplemente devuelva la llamada.

Los cibercriminales actúan a través de un sistema automatizado que, diariamente, realiza miles de llamadas aleatorias. En este caso, el foco principal del fraude se centra en la tarifa que se aplica a la llamada. Cuando el usuario devuelve la llamada a estos números con prefijos extranjeros, se le aplica una tarifación especial de la que se benefician, en parte, los estafadores.

Cuidado con estos prefijos

Este 'timo de la llamada perdida', también conocido como 'estafa Wangiri', se realiza a partir de números premium que suelen ir acompañados de unos prefijos determinados.

Ya son varias las instituciones que han advertido sobre el peligro de este fraude, que puede pasar desapercibido pero incrementar considerablemente nuestra factura telefónica a final de mes.

La compañía telefónica Movistar publicó hace menos de un año la lista de prefijos que suelen aparecer en muchos de los casos de esta actividad fraudulenta. Entre los más comunes, de los que también ha advertido en diversas ocasiones la Guardia Civil en la red social X, antiguo Twitter, se encuentran los siguientes:

Albania (+355)

Costa de Marfil (+225)

Ghana (+233)

Nigeria (+234)

Por su parte, la Policía Nacional, también publicó en la misma red social una publicación en la que informaban sobre el peligro de este tipo de estafa: "Fíjate si el número tiene un prefijo sospechoso y si es así desconfía y no llames", advirtieron.

Cómo actuar ante el 'timo de la llamada perdida'

Lo más importante es no devolver la llamada para evitar que se nos aplique la tarifa especial del número del remitente. En el caso de que hayamos contestado, es importante bloquear el número para que no pueda volver a repetir la estafa y, sobre todo, no dar ningún tipo de información personal a través de nuestro teléfono.