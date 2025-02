Los ránkings no son fiables: cómo buscar el mejor cole para tu hijo

Febrero y marzo son meses que disparan la tensión en las familias. Se acerca la matriculación para el próximo curso [en el caso de Catalunya, la preinscripción va del 12 al 26 de marzo en infantil y primaria y del 14 al 26 de marzo en secundaria] y llega la hora de rastrear el barrio o la ciudad entera para encontrar colegio. No uno cualquiera sino el mejor. ¿Es posible? Probablemente, sí. Pero hay que saber qué buscar y dónde, y sobre todo, qué preguntas concretas realizar a la dirección y al claustro en las jornadas de puertas abiertas de los coles. Hablamos con tres expertos en educación y políticas educativas para que expliquen seis aspectos fundamentales que pueden servir de pistas a madres y padres.

Ninguno de los expertos consultados por este diario recomiendan a las familias que acudan a los rankings de colegios. Son cómodos porque se encuentran fácilmente en internet, pero no son una fuente fiable. “Son contradictorios e incompletos porque, en muchos casos, los datos son oficialmente confidenciales. Por ejemplo, las notas”, explica Ricardo Arana, profesor durante 38 años, divulgador y exresponsable sindical. En la misma línea, Luis Lizasoain, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación e investigador especializado en Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, añade que muchos listados no especifican los criterios para clasificar los centros y que, curiosamente, las primeras posiciones siempre están copadas por concertados y privados. "Me parece una mala iniciativa. ¿Alguien se imagina un ránking de centros de salud?”, critica. Al tercer experto consultado, Lucas Gortazar, director del área de educación del centro de Políticas Económicas de ESADE (EsadeEcPol), también le parece sospechosa la escasa presencia de la escuela pública en estos listados, a pesar de suponer el 70% de la red. El investigador y coautor de 'Educación universal' asegura que los ránkings no son buena idea, pero matiza que la opacidad tampoco. “Genera alarma y se convierte en una competición”, subraya Gortazar, que demanda mayor transparencia por parte de las administraciones públicas y un sistema fiable más completo y menos conflictivo. Por ejemplo, el método de los semáforos escolares de Italia.