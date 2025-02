Renfe inicia con éxito las pruebas del nuevo tren de Rodalies sobre el trazado de la línea R1

La presentación en sociedad fue un acto de altas esferas. Con presencia, ni más ni menos, que del ministro Óscar Puente y el president Salvador Illa. Sucedió el 10 de enero en Santa Perpètua de Mogoda, una mañana en la que al fin pudo verse el cuerpo del nuevo tren de la serie 452 que Alstom construye para que Renfe pueda modernizar su flota de Rodalies. Se dijo entonces que el convoy realizaría las primeras pruebas en la R1 en las siguientes semanas. Sin más concreción. Hace un par de días, con total nocturnidad pero sin alevosía, el tren salió del taller y se coló por primera vez en la red ferroviaria. Lo hizo, por lógica cercanía, sobre la línea R3, en concreto, en la parada de Mollet-Santa Rosa, a menos de un kilómetro de esta inmensa fábrica de la que también salen, por ejemplo, los nuevos trenes del metro de Barcelona. Esta pasada madrugada sí se ha procedido a realizar la primera prueba oficial del tren sobre el trazado del Maresme, entre Badalona y Arenys. Por el momento, todo bien.

El tren de la serie 452 de Renfe, la madrugada del martes, en la parada de Mollet-Santa Rosa / El Periódico

Para ser fieles a la realidad técnica, es la primera vez que el 452 entra en la denominada red ferroviaria de interés general. Sucedió a las 23.55 horas del 10 de febrero, con sus 180 toneladas de peso y sus 100 metros de longitud. En su estreno, sin embargo, no pudo andar por su propio pie: fue necesaria la ayuda de una locomotora auxiliar que aparece grafiteada en el video. Entre la una y las cuatro de la pasada madrugada sí ha podido encender el motor y moverse por su propio pie.

Las novedades

La incorporación de 110 trenes a la flota de Rodalies, una inversión de 1.275 millones de euros, no solo permitirá actualizar el parque móvil ferroviario, también permitirá ampliar la capacidad y las prestaciones del servicio. Los nuevos trenes tienen un 20% más de capacidad y pueden alternar vagones de uno y dos pisos, con lo que se pueden adaptar más y mejor a las necesidades específicas de cada línea. También incorporan 12 puertas por lado, lo que agiliza las entradas y salidas en las estaciones.

El ministro Óscar Puente y, a la derecha, Salvador Illa, el 10 de enero, durante la puesta de largo del nuevo tren en la fábrica de Alstom / Jordi Cotrina

Durante esta fase de test, los técnicos probarán la correcta compatibilidad del tren con la infraestructura (anchura, por ejemplo), las prestaciones del freno, de tracción, de ruido y de dinámica y marcha del pantógrafo. El objetivo, según señala Renfe, es "garantizar los más altos estándares de seguridad y el correcto funcionamiento de todos los equipamientos.

Ruta del esfuerzo

Las pruebas se realizan fuera del horario comercial para no entorpecer el servicio. Tampoco sería un tren al que pudiera subirse nadie. No solo porque no se lo permitirían; sobre todo, porque no hay asientos y el interior es todavía una maraña de cables. Se ha empezado por la R1, pero para testear velocidad y pendiente, el nuevo tren de la serie 452 tendrá que surcar otras líneas. Para correr, es necesario que supere en un 20% su velocidad máxima permitida, que será de 140 kilómetros por hora. La línea de Girona o la de Tortosa serían ideales para este menester. Para cotejar el comportamiento en subida, podría ser la de Puigcerdà o la de Manresa, pero no se descarta llevarlo fuera de Catalunya.

Tendrá que pasar un año para que este tren pueda formar parte de la familia de Rodalies. Los próximos que salgan de la fábrica se ahorrarán todo este proceso y ya podrán ir entrando en las líneas de la red ferroviaria a las que está previsto que presten servicio.