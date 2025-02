La pobreza infantil sigue escalando en Catalunya: ya afecta al 35% de menores de 16 años

La pobreza infantil sigue ascendiendo imparable en Catalunya. Son ya el 34,8% los menores de 16 años, 412.600 niños y adolescentes catalanes, que viven en la exclusión social, una cifra solo alcanzada durante la emergencia social de la pandemia, según la última Encuesta de Condiciones de Vida que ha publicado esta mañana el Institut d'Estadística de Catalunya a partir de los datos de 2024. Los niños empujan las familais en la pobreza, ya que, de media, los datos se mantienen estables y en la cronicidad. La tasa AROPE de pobreza cae tan solo cuatro décimas y sigue en el 24%. Por tanto, uno de cada cuatro catalanes son pobres, mientras que la pobreza severa se mantiene en el 8,6%, solo tres décimas por debajo del año pasado, que fueron de récord. También se apunta crecen dos puntos los catalanes se han retrasado en el pago de la vivienda.

La pobreza infantil sigue su ascenso imparable en Catalunya, un problema de grandes dimensiones, sin soluciones desde hace décadas, y que condiciona desde los resultados académicos hasta el futuro del país. Los datos, peores que los registrados en la crisis financiera, son especialmente significativos en los hogares con hijos. La brecha en estas familias se agranda y supera los ocho puntos de diferencia. Mientras que en los hogares donde no hay hijos la tasa de pobreza baja del 20% al 18,8%, las familias con descendientes a cargo siguen en el 28,5%. Si se imputa el alquiler, la pobreza infantil se dispara hasta el 35,7%, cuando en los ancianos este índice es del 11%, y los adultos, del 23,9%.

Ancianos y vivienda

En este sentido, también empeora la situación de los mayores de 65 años, aunque de forma muy leve. Los más mayores registran un 17% de pobreza cuando el año pasado era el 16,2%. De hecho, los jubilados que están en situación de pobreza ascienden del 13% al 14%. También aumentan los trabajadores pobres: son 32.000 más, superan la barrera de los 600.000 y siguen estancados en el 16%.

Si nos fijamos en aspectos concretos, vemos cómo la mayoría de indicadores de pobreza siguen al alza. El que más ha crecido es el del retraso en el pago de la vivienda. Aumentan dos puntos, hasta el 14,3%, los catalanes que han registrado algún atraso. También crecen un punto los catalanes que no pueden comer carne, pollo ni pescado cada dos días (6,2%); los que no se pueden ir de vacaciones ni una semana (30,4%), y los que no se pueden hacer cargo de gastos imprevistos (35%). Siguen estancados los que no se pueden comprar un coche (6,8%) ni un ordenador (5,8%). El único dato que baja es el de la pobreza energética, que pasa de afectar del 20% al 17% de hogares.

Los adultos mejoran

Los datos globales reflejan que la situación de la pobreza en Catalunya se ha estancado, no ha seguido al alza. Esto se explica en que los adultos, y los hogares donde no hay menores ni ancianos, han mejorado. La tasa de pobreza entre las personas en edad de trabajar cae un punto, mientras que la de los mayores de 16 años de nacionalidad extranjera desciende 5,3 puntos y llega al 42,7%. También se reduce más de un punto entre los adultos de nacionalidad española, llegando al 17,6%. La tasa pobreza de los parados baja seis puntos: del 55 al 49%. La brecha de género también se ha reducido a la mitad. En 2023, las mujeres registraban tres puntos más de pobreza respecto a los hombres. Ahora ellas están en el 24,6% y ellos en el 23,3%.

El índice que mide la pobreza, y que en Europa se ha tomado de referencia, es la tasa AROPE, que más allá de fijarse en la renta, observa elementos más cualitativos como el empleo o el tipo de necesidades básicas que se pueden cubrir. Esencial tomarla de referencia, teniendo en cuenta la inflación y el precio del alquiler. Si nos fijamos meramente en las cifras de renta, la tasa de pobreza en Catalunya está en los 1.109,25 euros al mes (62 euros más que el año) en el caso de un adulto solo. Para dos adultos con dos menores, son pobres quienes no llegan a los 2.329,5 euros al mes (654 más que el año pasado).

Más ingresos pero precios más altos

En este sentido, pues, las personas que están debajo de estos indicadores son el 17,9% de catalanes, el dato más bajo desde 2015. Esto es porque los ingresos económicos han crecido un 7,9% (hogares) y un 4,5% (personas individuales), pero como muestra la tasa AROPE esto no les permite acceder a las necesidades básicas.